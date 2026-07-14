Ajker Patrika
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কুড়িগ্রাম

স্বামীকে শ্বাসরোধে হত্যা, স্ত্রী ও শ্বশুর-শাশুড়িসহ ৪ জনের যাবজ্জীবন

কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি
স্বামীকে শ্বাসরোধে হত্যা, স্ত্রী ও শ্বশুর-শাশুড়িসহ ৪ জনের যাবজ্জীবন
কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ীতে কেতাব উদ্দিন নামের এক ব্যক্তিকে শ্বাসরোধে হত্যার দায়ে স্ত্রী, শ্বশুর-শাশুড়িসহ চারজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। ছবি: আজকের পত্রিকা

কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ীতে কেতাব উদ্দিন নামের এক ব্যক্তিকে শ্বাসরোধে হত্যার দায়ে স্ত্রী, শ্বশুর-শাশুড়িসহ চারজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। আজ মঙ্গলবার কুড়িগ্রাম জজ আদালতের অতিরিক্ত জেলা জজ মো. জয়নাল আবেদীন এই দণ্ডাদেশ দেন।

আদালতের অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর তারিকুর রহমান তারিক বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা হলেন নিহত কেতাব উদ্দিনের স্ত্রী নুর নাহার, শ্বশুর নুর মোহাম্মদ, শাশুড়ি ছকিনা বেগম এবং আব্দুল গফুর নামের আরেক ব্যক্তি। রায় ঘোষণার সময় আসামিরা আদালতে উপস্থিত ছিলেন।

মামলা সূত্রে জানা গেছে, কেতাব উদ্দিনের স্ত্রী নুর নাহারের সঙ্গে আসামি আব্দুল গফুরের প্রেমের সম্পর্ক ছিল। ২০০৬ সালের ১৮ এপ্রিল রাতে নুর নাহার তাঁর স্বামীকে নিয়ে বাবার বাড়ি যান। সেখানে আব্দুল গফুর ও অন্য আসামিরা যোগসাজশ করে কেতাব উদ্দিনকে পিটিয়ে আহত করে এবং শ্বাসরোধে হত্যা করেন। এই ঘটনায় নিহত কেতাবের বাবা বাদী হয়ে ১০ জনের নাম উল্লেখ করে থানায় মামলা করেন।

বিষয়:

অপরাধহত্যাশ্বাসরোধযাবজ্জীবনকুড়িগ্রামরংপুর বিভাগফুলবাড়ী (কুড়িগ্রাম)
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