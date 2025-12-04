চট্টগ্রামে কাস্টমস কর্মকর্তার গাড়িতে হামলা, একজন বলছিলেন—‘গুলি কর’

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
চট্টগ্রাম নগরের ডবলমুরিং থানাধীন সিডিএ আবাসিক এলাকায় (১ নম্বর) দুই কাস্টমস কর্মকর্তার প্রাইভেট কার থামিয়ে হামলা চালিয়েছে দুর্বৃত্তরা। আজ বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে অফিসে যাওয়ার সময় এ ঘটনা ঘটে।
হামলার সময় গাড়িতে ছিলেন চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসের এআইআর শাখার রাজস্ব কর্মকর্তা মো. আসাদুজ্জামান খান ও সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা বদরুল আরেফিন। তবে তাঁরা অক্ষত আছেন।
চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের ডবলমুরিং জোনের সহকারী কমিশনার খায়রুল বাসার, ডবলমুরিং থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. বাবুল আজাদসহ পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে গিয়ে আলামত সংগ্রহ করেছে।
কাস্টমসের রাজস্ব কর্মকর্তা মো. আসাদুজ্জামান খান জানান, অফিসে যাওয়ার পথে হঠাৎ তিনজন মোটরসাইকেল আরোহী তাঁদের গাড়ি আটকে দিয়ে কাচ ভাঙচুর করেন। এ সময় একজন অন্যজনকে বারবার ‘গুলি কর’ বলছিলেন। তবে কোনো ধরনের গুলির ঘটনা ঘটেনি। হামলাকারীদের আচরণ ছিল অত্যন্ত আক্রমণাত্মক। কারা ও কী কারণে হামলা চালিয়েছে—তা তদন্ত করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। তিনি আরও জানান, বিষয়টি শুল্ক বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের জানানো হয়েছে।
এর আগে গত ৬ অক্টোবর প্রাণনাশের হুমকি পাওয়ার পর বন্দর থানায় জিডি করেছিলেন আসাদুজ্জামান খান। তিনি জানান, হামলাকারীরা সংখ্যায় তিনজন ছিলেন। তাঁরা একটি মোটরসাইকেলে করে আসেন। একজনের হাতে ছিল চাপাতি। কাছে এসে চাপাতি দিয়ে গাড়িতে কোপ দেন একজন। এরপর একজন গুলি করতে বলেন।
আসাদুজ্জামান খান বলেন, ‘আমরা নিয়মিত কাস্টমসের এআইআর শাখার বিভিন্ন অনিয়ম চিহ্নিত করে প্রতিদিন গড়ে ১০-১২টি মামলা করি। এ কারণে নানা সময় হুমকিও পেয়েছি।’
ডবলমুরিং থানার ওসি মো. বাবুল আজাদ বলেন, ‘খবর পাওয়ার পর আমরা ঘটনাস্থলে গিয়েছি। এ ব্যাপারে মামলা হয়েছে। তদন্ত করে হামলাকারীদের শনাক্ত করা হবে।’
চট্টগ্রাম নগরের ডবলমুরিং থানাধীন সিডিএ আবাসিক এলাকায় (১ নম্বর) দুই কাস্টমস কর্মকর্তার প্রাইভেট কার থামিয়ে হামলা চালিয়েছে দুর্বৃত্তরা। আজ বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে অফিসে যাওয়ার সময় এ ঘটনা ঘটে।
হামলার সময় গাড়িতে ছিলেন চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসের এআইআর শাখার রাজস্ব কর্মকর্তা মো. আসাদুজ্জামান খান ও সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা বদরুল আরেফিন। তবে তাঁরা অক্ষত আছেন।
চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের ডবলমুরিং জোনের সহকারী কমিশনার খায়রুল বাসার, ডবলমুরিং থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. বাবুল আজাদসহ পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে গিয়ে আলামত সংগ্রহ করেছে।
কাস্টমসের রাজস্ব কর্মকর্তা মো. আসাদুজ্জামান খান জানান, অফিসে যাওয়ার পথে হঠাৎ তিনজন মোটরসাইকেল আরোহী তাঁদের গাড়ি আটকে দিয়ে কাচ ভাঙচুর করেন। এ সময় একজন অন্যজনকে বারবার ‘গুলি কর’ বলছিলেন। তবে কোনো ধরনের গুলির ঘটনা ঘটেনি। হামলাকারীদের আচরণ ছিল অত্যন্ত আক্রমণাত্মক। কারা ও কী কারণে হামলা চালিয়েছে—তা তদন্ত করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। তিনি আরও জানান, বিষয়টি শুল্ক বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের জানানো হয়েছে।
এর আগে গত ৬ অক্টোবর প্রাণনাশের হুমকি পাওয়ার পর বন্দর থানায় জিডি করেছিলেন আসাদুজ্জামান খান। তিনি জানান, হামলাকারীরা সংখ্যায় তিনজন ছিলেন। তাঁরা একটি মোটরসাইকেলে করে আসেন। একজনের হাতে ছিল চাপাতি। কাছে এসে চাপাতি দিয়ে গাড়িতে কোপ দেন একজন। এরপর একজন গুলি করতে বলেন।
আসাদুজ্জামান খান বলেন, ‘আমরা নিয়মিত কাস্টমসের এআইআর শাখার বিভিন্ন অনিয়ম চিহ্নিত করে প্রতিদিন গড়ে ১০-১২টি মামলা করি। এ কারণে নানা সময় হুমকিও পেয়েছি।’
ডবলমুরিং থানার ওসি মো. বাবুল আজাদ বলেন, ‘খবর পাওয়ার পর আমরা ঘটনাস্থলে গিয়েছি। এ ব্যাপারে মামলা হয়েছে। তদন্ত করে হামলাকারীদের শনাক্ত করা হবে।’
নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
চট্টগ্রাম নগরের ডবলমুরিং থানাধীন সিডিএ আবাসিক এলাকায় (১ নম্বর) দুই কাস্টমস কর্মকর্তার প্রাইভেট কার থামিয়ে হামলা চালিয়েছে দুর্বৃত্তরা। আজ বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে অফিসে যাওয়ার সময় এ ঘটনা ঘটে।
হামলার সময় গাড়িতে ছিলেন চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসের এআইআর শাখার রাজস্ব কর্মকর্তা মো. আসাদুজ্জামান খান ও সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা বদরুল আরেফিন। তবে তাঁরা অক্ষত আছেন।
চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের ডবলমুরিং জোনের সহকারী কমিশনার খায়রুল বাসার, ডবলমুরিং থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. বাবুল আজাদসহ পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে গিয়ে আলামত সংগ্রহ করেছে।
কাস্টমসের রাজস্ব কর্মকর্তা মো. আসাদুজ্জামান খান জানান, অফিসে যাওয়ার পথে হঠাৎ তিনজন মোটরসাইকেল আরোহী তাঁদের গাড়ি আটকে দিয়ে কাচ ভাঙচুর করেন। এ সময় একজন অন্যজনকে বারবার ‘গুলি কর’ বলছিলেন। তবে কোনো ধরনের গুলির ঘটনা ঘটেনি। হামলাকারীদের আচরণ ছিল অত্যন্ত আক্রমণাত্মক। কারা ও কী কারণে হামলা চালিয়েছে—তা তদন্ত করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। তিনি আরও জানান, বিষয়টি শুল্ক বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের জানানো হয়েছে।
এর আগে গত ৬ অক্টোবর প্রাণনাশের হুমকি পাওয়ার পর বন্দর থানায় জিডি করেছিলেন আসাদুজ্জামান খান। তিনি জানান, হামলাকারীরা সংখ্যায় তিনজন ছিলেন। তাঁরা একটি মোটরসাইকেলে করে আসেন। একজনের হাতে ছিল চাপাতি। কাছে এসে চাপাতি দিয়ে গাড়িতে কোপ দেন একজন। এরপর একজন গুলি করতে বলেন।
আসাদুজ্জামান খান বলেন, ‘আমরা নিয়মিত কাস্টমসের এআইআর শাখার বিভিন্ন অনিয়ম চিহ্নিত করে প্রতিদিন গড়ে ১০-১২টি মামলা করি। এ কারণে নানা সময় হুমকিও পেয়েছি।’
ডবলমুরিং থানার ওসি মো. বাবুল আজাদ বলেন, ‘খবর পাওয়ার পর আমরা ঘটনাস্থলে গিয়েছি। এ ব্যাপারে মামলা হয়েছে। তদন্ত করে হামলাকারীদের শনাক্ত করা হবে।’
চট্টগ্রাম নগরের ডবলমুরিং থানাধীন সিডিএ আবাসিক এলাকায় (১ নম্বর) দুই কাস্টমস কর্মকর্তার প্রাইভেট কার থামিয়ে হামলা চালিয়েছে দুর্বৃত্তরা। আজ বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে অফিসে যাওয়ার সময় এ ঘটনা ঘটে।
হামলার সময় গাড়িতে ছিলেন চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসের এআইআর শাখার রাজস্ব কর্মকর্তা মো. আসাদুজ্জামান খান ও সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা বদরুল আরেফিন। তবে তাঁরা অক্ষত আছেন।
চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের ডবলমুরিং জোনের সহকারী কমিশনার খায়রুল বাসার, ডবলমুরিং থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. বাবুল আজাদসহ পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে গিয়ে আলামত সংগ্রহ করেছে।
কাস্টমসের রাজস্ব কর্মকর্তা মো. আসাদুজ্জামান খান জানান, অফিসে যাওয়ার পথে হঠাৎ তিনজন মোটরসাইকেল আরোহী তাঁদের গাড়ি আটকে দিয়ে কাচ ভাঙচুর করেন। এ সময় একজন অন্যজনকে বারবার ‘গুলি কর’ বলছিলেন। তবে কোনো ধরনের গুলির ঘটনা ঘটেনি। হামলাকারীদের আচরণ ছিল অত্যন্ত আক্রমণাত্মক। কারা ও কী কারণে হামলা চালিয়েছে—তা তদন্ত করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। তিনি আরও জানান, বিষয়টি শুল্ক বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের জানানো হয়েছে।
এর আগে গত ৬ অক্টোবর প্রাণনাশের হুমকি পাওয়ার পর বন্দর থানায় জিডি করেছিলেন আসাদুজ্জামান খান। তিনি জানান, হামলাকারীরা সংখ্যায় তিনজন ছিলেন। তাঁরা একটি মোটরসাইকেলে করে আসেন। একজনের হাতে ছিল চাপাতি। কাছে এসে চাপাতি দিয়ে গাড়িতে কোপ দেন একজন। এরপর একজন গুলি করতে বলেন।
আসাদুজ্জামান খান বলেন, ‘আমরা নিয়মিত কাস্টমসের এআইআর শাখার বিভিন্ন অনিয়ম চিহ্নিত করে প্রতিদিন গড়ে ১০-১২টি মামলা করি। এ কারণে নানা সময় হুমকিও পেয়েছি।’
ডবলমুরিং থানার ওসি মো. বাবুল আজাদ বলেন, ‘খবর পাওয়ার পর আমরা ঘটনাস্থলে গিয়েছি। এ ব্যাপারে মামলা হয়েছে। তদন্ত করে হামলাকারীদের শনাক্ত করা হবে।’
তিন দফা দাবি আদায়ে লাগাতার কর্মবিরতির কারণে কুষ্টিয়ার বিভিন্ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। ‘কমপ্লিট শাটডাউন’ কর্মসূচিতে আজ বৃহস্পতিবার ক্ষুব্ধ হয়ে বিদ্যালয়ে পরীক্ষার দায়িত্ব নিলেন অভিভাবকেরা।৭ মিনিট আগে
বগুড়ায় মহাসড়কে ট্রাক থামিয়ে ছিনতাইকালে হাঁসুয়াসহ একজনকে গ্রেপ্তার করেছে হাইওয়ে পুলিশ। গতকাল বুধবার দিবাগত রাত ৩টার দিকে বগুড়া-ঢাকা মহাসড়কে শাজাহানপুর থানার রহিমাবাদ এলাকায় ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে।৯ মিনিট আগে
চট্টগ্রামের রাউজানে চারটি অবৈধ ইটভাটার চিমনি গুঁড়িয়ে দিয়েছে পরিবেশ অধিদপ্তর। একই সঙ্গে গুঁড়িয়ে দেওয়া ইটভাটার মালিককে ১২ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) সকাল ১০টা থেকে রাউজান পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাজীপাড়া এলাকা থেকে শুরু হয় এই অভিযান। অভিযান শেষ হয় বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে।২১ মিনিট আগে
পাবনার ভাঙ্গুড়ায় নৈশপ্রহরীকে বেঁধে রেখে পাঁচ জুয়েলারি দোকানে দুর্ধর্ষ ডাকাতি হয়েছে। গতকাল বুধবার (৩ ডিসেম্বর) গভীর রাতে উপজেলার অষ্টমনিষা বাজারের পাঁচটি জুয়েলারি দোকানে এ ঘটনা ঘটে।৩৮ মিনিট আগে
কুষ্টিয়া প্রতিনিধি
তিন দফা দাবি আদায়ে লাগাতার কর্মবিরতির কারণে কুষ্টিয়ার বিভিন্ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। ‘কমপ্লিট শাটডাউন’ কর্মসূচিতে আজ বৃহস্পতিবার ক্ষুব্ধ হয়ে বিদ্যালয়ে পরীক্ষার দায়িত্ব নিলেন অভিভাবকেরা।
ঘটনাটি ঘটে কুষ্টিয়া শহরতলির ১৮ নম্বর লাহিনী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে।
জানা যায়, সকালে নির্ধারিত সময়ে পরীক্ষা না নেওয়ায় উত্তেজিত অভিভাবকেরা শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে নিজ উদ্যোগে পরীক্ষার আয়োজন করেন। প্রশ্ন বিতরণ, খাতা সংগ্রহ, শৃঙ্খলা রক্ষা সবকিছুই সামলান তাঁরা। একপর্যায়ে অভিভাবকদের তীব্র চাপ ও বিক্ষোভের মুখে প্রায় ১ ঘণ্টা পর বার্ষিক পরীক্ষা নিতে বাধ্য হন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক।
অভিভাবকদের অভিযোগ, শিক্ষকদের দাবি থাকতেই পারে, তবে পরীক্ষার সময় কর্মবিরতি কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। তাঁরা বলেন, ‘সন্তানদের সারা বছরের পরিশ্রমের মূল্যায়ন এ পরীক্ষা। আন্দোলনের কারণে তা নষ্ট হতে দিতে পারি না, তাই বাধ্য হয়েই পরীক্ষার দায়িত্ব নিয়েছি।’
বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাসুদুল করিম বলেন, অভিভাবকদের তীব্র চাপ এবং উপজেলা শিক্ষা অফিসারের নির্দেশনায় পরীক্ষা নিতে হয়েছে। পরীক্ষায় অভিভাবকেরাই সহযোগিতা করছেন বলে জানান তিনি।
অন্যদিকে আন্দোলনরত শিক্ষকেরা জানান, ১১তম গ্রেডসহ তিন দফা দাবি বাস্তবায়নে ‘দৃশ্যমান অগ্রগতি’ না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের কমপ্লিট শাটডাউন ও সর্বাত্মক কর্মবিরতি কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে। দ্রুত দাবি মেনে নেওয়ার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান তাঁরা।
তিন দফা দাবি আদায়ে লাগাতার কর্মবিরতির কারণে কুষ্টিয়ার বিভিন্ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। ‘কমপ্লিট শাটডাউন’ কর্মসূচিতে আজ বৃহস্পতিবার ক্ষুব্ধ হয়ে বিদ্যালয়ে পরীক্ষার দায়িত্ব নিলেন অভিভাবকেরা।
ঘটনাটি ঘটে কুষ্টিয়া শহরতলির ১৮ নম্বর লাহিনী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে।
জানা যায়, সকালে নির্ধারিত সময়ে পরীক্ষা না নেওয়ায় উত্তেজিত অভিভাবকেরা শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে নিজ উদ্যোগে পরীক্ষার আয়োজন করেন। প্রশ্ন বিতরণ, খাতা সংগ্রহ, শৃঙ্খলা রক্ষা সবকিছুই সামলান তাঁরা। একপর্যায়ে অভিভাবকদের তীব্র চাপ ও বিক্ষোভের মুখে প্রায় ১ ঘণ্টা পর বার্ষিক পরীক্ষা নিতে বাধ্য হন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক।
অভিভাবকদের অভিযোগ, শিক্ষকদের দাবি থাকতেই পারে, তবে পরীক্ষার সময় কর্মবিরতি কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। তাঁরা বলেন, ‘সন্তানদের সারা বছরের পরিশ্রমের মূল্যায়ন এ পরীক্ষা। আন্দোলনের কারণে তা নষ্ট হতে দিতে পারি না, তাই বাধ্য হয়েই পরীক্ষার দায়িত্ব নিয়েছি।’
বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাসুদুল করিম বলেন, অভিভাবকদের তীব্র চাপ এবং উপজেলা শিক্ষা অফিসারের নির্দেশনায় পরীক্ষা নিতে হয়েছে। পরীক্ষায় অভিভাবকেরাই সহযোগিতা করছেন বলে জানান তিনি।
অন্যদিকে আন্দোলনরত শিক্ষকেরা জানান, ১১তম গ্রেডসহ তিন দফা দাবি বাস্তবায়নে ‘দৃশ্যমান অগ্রগতি’ না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের কমপ্লিট শাটডাউন ও সর্বাত্মক কর্মবিরতি কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে। দ্রুত দাবি মেনে নেওয়ার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান তাঁরা।
চট্টগ্রাম নগরের ডবলমুরিং থানাধীন সিডিএ আবাসিক এলাকায় (১ নম্বর) দুই কাস্টমস কর্মকর্তার প্রাইভেট কার থামিয়ে হামলা চালিয়েছে দুর্বৃত্তরা। আজ বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে অফিসে যাওয়ার সময় এ ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে
বগুড়ায় মহাসড়কে ট্রাক থামিয়ে ছিনতাইকালে হাঁসুয়াসহ একজনকে গ্রেপ্তার করেছে হাইওয়ে পুলিশ। গতকাল বুধবার দিবাগত রাত ৩টার দিকে বগুড়া-ঢাকা মহাসড়কে শাজাহানপুর থানার রহিমাবাদ এলাকায় ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে।৯ মিনিট আগে
চট্টগ্রামের রাউজানে চারটি অবৈধ ইটভাটার চিমনি গুঁড়িয়ে দিয়েছে পরিবেশ অধিদপ্তর। একই সঙ্গে গুঁড়িয়ে দেওয়া ইটভাটার মালিককে ১২ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) সকাল ১০টা থেকে রাউজান পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাজীপাড়া এলাকা থেকে শুরু হয় এই অভিযান। অভিযান শেষ হয় বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে।২১ মিনিট আগে
পাবনার ভাঙ্গুড়ায় নৈশপ্রহরীকে বেঁধে রেখে পাঁচ জুয়েলারি দোকানে দুর্ধর্ষ ডাকাতি হয়েছে। গতকাল বুধবার (৩ ডিসেম্বর) গভীর রাতে উপজেলার অষ্টমনিষা বাজারের পাঁচটি জুয়েলারি দোকানে এ ঘটনা ঘটে।৩৮ মিনিট আগে
বগুড়া প্রতিনিধি
বগুড়ায় মহাসড়কে ট্রাক থামিয়ে ছিনতাইকালে হাঁসুয়াসহ একজনকে গ্রেপ্তার করেছে হাইওয়ে পুলিশ। গতকাল বুধবার দিবাগত রাত ৩টার দিকে বগুড়া-ঢাকা মহাসড়কে শাজাহানপুর থানার রহিমাবাদ এলাকায় ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে।
গ্রেপ্তার ছিনতাইকারী শাজাহানপুর থানার রহিমাবাদ উত্তরপাড়া গ্রামের এরশাদুল হক (৪২)।
হাইওয়ে পুলিশের বগুড়া জোনের অতিরিক্ত ডিআইজি শহিদ উল্লাহ এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, গতকাল দিবাগত রাত ৩টার দিকে মহাসড়কে ঢাকাগামী একটি ট্রাক থামিয়ে দুজন ছিনতাইকারী চালক ও হেলপারকে মারধর করে ছিনতাই করছে—এমন সংবাদ পেয়ে শেরপুর হাইওয়ে থানা-পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পুলিশ দেখে ছিনতাইকারীর দল পালিয়ে যাওয়ার সময় ধাওয়া করে একজনকে আটক করে পুলিশ। পরে তাঁর কাছ থেকে ছিনতাই করা মোবাইল ফোন ও একটি হাঁসুয়া উদ্ধার করা হয়। ছিনতাইকারীদের মারধরে আহত ট্রাকচালক ও হেলপারকে শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার ব্যবস্থা করে হাইওয়ে পুলিশ।
বগুড়ায় মহাসড়কে ট্রাক থামিয়ে ছিনতাইকালে হাঁসুয়াসহ একজনকে গ্রেপ্তার করেছে হাইওয়ে পুলিশ। গতকাল বুধবার দিবাগত রাত ৩টার দিকে বগুড়া-ঢাকা মহাসড়কে শাজাহানপুর থানার রহিমাবাদ এলাকায় ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে।
গ্রেপ্তার ছিনতাইকারী শাজাহানপুর থানার রহিমাবাদ উত্তরপাড়া গ্রামের এরশাদুল হক (৪২)।
হাইওয়ে পুলিশের বগুড়া জোনের অতিরিক্ত ডিআইজি শহিদ উল্লাহ এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, গতকাল দিবাগত রাত ৩টার দিকে মহাসড়কে ঢাকাগামী একটি ট্রাক থামিয়ে দুজন ছিনতাইকারী চালক ও হেলপারকে মারধর করে ছিনতাই করছে—এমন সংবাদ পেয়ে শেরপুর হাইওয়ে থানা-পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পুলিশ দেখে ছিনতাইকারীর দল পালিয়ে যাওয়ার সময় ধাওয়া করে একজনকে আটক করে পুলিশ। পরে তাঁর কাছ থেকে ছিনতাই করা মোবাইল ফোন ও একটি হাঁসুয়া উদ্ধার করা হয়। ছিনতাইকারীদের মারধরে আহত ট্রাকচালক ও হেলপারকে শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার ব্যবস্থা করে হাইওয়ে পুলিশ।
চট্টগ্রাম নগরের ডবলমুরিং থানাধীন সিডিএ আবাসিক এলাকায় (১ নম্বর) দুই কাস্টমস কর্মকর্তার প্রাইভেট কার থামিয়ে হামলা চালিয়েছে দুর্বৃত্তরা। আজ বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে অফিসে যাওয়ার সময় এ ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে
তিন দফা দাবি আদায়ে লাগাতার কর্মবিরতির কারণে কুষ্টিয়ার বিভিন্ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। ‘কমপ্লিট শাটডাউন’ কর্মসূচিতে আজ বৃহস্পতিবার ক্ষুব্ধ হয়ে বিদ্যালয়ে পরীক্ষার দায়িত্ব নিলেন অভিভাবকেরা।৭ মিনিট আগে
চট্টগ্রামের রাউজানে চারটি অবৈধ ইটভাটার চিমনি গুঁড়িয়ে দিয়েছে পরিবেশ অধিদপ্তর। একই সঙ্গে গুঁড়িয়ে দেওয়া ইটভাটার মালিককে ১২ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) সকাল ১০টা থেকে রাউজান পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাজীপাড়া এলাকা থেকে শুরু হয় এই অভিযান। অভিযান শেষ হয় বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে।২১ মিনিট আগে
পাবনার ভাঙ্গুড়ায় নৈশপ্রহরীকে বেঁধে রেখে পাঁচ জুয়েলারি দোকানে দুর্ধর্ষ ডাকাতি হয়েছে। গতকাল বুধবার (৩ ডিসেম্বর) গভীর রাতে উপজেলার অষ্টমনিষা বাজারের পাঁচটি জুয়েলারি দোকানে এ ঘটনা ঘটে।৩৮ মিনিট আগে
রাউজান (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি
চট্টগ্রামের রাউজানে চারটি অবৈধ ইটভাটার চিমনি গুঁড়িয়ে দিয়েছে পরিবেশ অধিদপ্তর। একই সঙ্গে গুঁড়িয়ে দেওয়া ইটভাটার মালিকদের কাছ থেকে ১২ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়।
আজ বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) সকাল ১০টা থেকে রাউজান পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাজীপাড়া এলাকা থেকে শুরু হয় এই অভিযান। অভিযান শেষ হয় বেলা সাড়ে ৩টার দিকে।
এ সময় রাউজান পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাজীপাড়ার সিবিএম ব্রিকসের চিমনি গুঁড়িয়ে দিয়ে ৩ লাখ টাকা, রশিদরপাড়া এসএসবি ব্রিকসের চিমনি গুঁড়িয়ে দিয়ে ৩ লাখ টাকা, পূর্ব রাউজান কেবিআই ব্রিকসের চিমনি গুঁড়িয়ে দিয়ে ৪ লাখ টাকা, ডাবুয়া কলমপতি কেবিএম ব্রিকসের চিমনি গুঁড়িয়ে দিয়ে ২ লাখ টাকাসহ মোট ১২ লাখ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।
এই অভিযানে নেতৃত্ব দেন পরিবেশ অধিদপ্তরের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. রেজওয়ান-উল-ইসলাম।
অভিযানে উপস্থিত ছিলেন রাউজান উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) অংছিং মারমা, চট্টগ্রাম জেলা কার্যালয়ের পরিবেশ অধিদপ্তরের উপপরিচালক মো. মোজাহিদুর রহমান, সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ আশরাফ উদ্দিন, পরিদর্শক চন্দন বিশ্বাস, ডেটা এন্ট্রি অপারেটর কাজী ইফতেকার উদ্দিনসহ র্যাব, পুলিশ ও আনসার ব্যাটালিয়ন বাহিনীর সদস্যরা।
পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ আশরাফ উদ্দিন বলেন, রাউজানে অবৈধ ৩২টি ইটভাটা রয়েছে। এর মধ্যে ২৬টি চলমান রয়েছে।
পর্যায়ক্রমে সব অবৈধ ইটভাটায় অভিযান চালানো হবে। তিনি আরও বলেন, কৃষিজমি ও পাহাড়-টিলা কেটে ইটভাটায় মাটির জোগান এবং জ্বালানি হিসেবে কাঠ পোড়ানোর অভিযোগে জরিমানা আদায় করা হয়েছে।
চট্টগ্রামের রাউজানে চারটি অবৈধ ইটভাটার চিমনি গুঁড়িয়ে দিয়েছে পরিবেশ অধিদপ্তর। একই সঙ্গে গুঁড়িয়ে দেওয়া ইটভাটার মালিকদের কাছ থেকে ১২ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়।
আজ বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) সকাল ১০টা থেকে রাউজান পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাজীপাড়া এলাকা থেকে শুরু হয় এই অভিযান। অভিযান শেষ হয় বেলা সাড়ে ৩টার দিকে।
এ সময় রাউজান পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাজীপাড়ার সিবিএম ব্রিকসের চিমনি গুঁড়িয়ে দিয়ে ৩ লাখ টাকা, রশিদরপাড়া এসএসবি ব্রিকসের চিমনি গুঁড়িয়ে দিয়ে ৩ লাখ টাকা, পূর্ব রাউজান কেবিআই ব্রিকসের চিমনি গুঁড়িয়ে দিয়ে ৪ লাখ টাকা, ডাবুয়া কলমপতি কেবিএম ব্রিকসের চিমনি গুঁড়িয়ে দিয়ে ২ লাখ টাকাসহ মোট ১২ লাখ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।
এই অভিযানে নেতৃত্ব দেন পরিবেশ অধিদপ্তরের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. রেজওয়ান-উল-ইসলাম।
অভিযানে উপস্থিত ছিলেন রাউজান উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) অংছিং মারমা, চট্টগ্রাম জেলা কার্যালয়ের পরিবেশ অধিদপ্তরের উপপরিচালক মো. মোজাহিদুর রহমান, সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ আশরাফ উদ্দিন, পরিদর্শক চন্দন বিশ্বাস, ডেটা এন্ট্রি অপারেটর কাজী ইফতেকার উদ্দিনসহ র্যাব, পুলিশ ও আনসার ব্যাটালিয়ন বাহিনীর সদস্যরা।
পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ আশরাফ উদ্দিন বলেন, রাউজানে অবৈধ ৩২টি ইটভাটা রয়েছে। এর মধ্যে ২৬টি চলমান রয়েছে।
পর্যায়ক্রমে সব অবৈধ ইটভাটায় অভিযান চালানো হবে। তিনি আরও বলেন, কৃষিজমি ও পাহাড়-টিলা কেটে ইটভাটায় মাটির জোগান এবং জ্বালানি হিসেবে কাঠ পোড়ানোর অভিযোগে জরিমানা আদায় করা হয়েছে।
চট্টগ্রাম নগরের ডবলমুরিং থানাধীন সিডিএ আবাসিক এলাকায় (১ নম্বর) দুই কাস্টমস কর্মকর্তার প্রাইভেট কার থামিয়ে হামলা চালিয়েছে দুর্বৃত্তরা। আজ বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে অফিসে যাওয়ার সময় এ ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে
তিন দফা দাবি আদায়ে লাগাতার কর্মবিরতির কারণে কুষ্টিয়ার বিভিন্ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। ‘কমপ্লিট শাটডাউন’ কর্মসূচিতে আজ বৃহস্পতিবার ক্ষুব্ধ হয়ে বিদ্যালয়ে পরীক্ষার দায়িত্ব নিলেন অভিভাবকেরা।৭ মিনিট আগে
বগুড়ায় মহাসড়কে ট্রাক থামিয়ে ছিনতাইকালে হাঁসুয়াসহ একজনকে গ্রেপ্তার করেছে হাইওয়ে পুলিশ। গতকাল বুধবার দিবাগত রাত ৩টার দিকে বগুড়া-ঢাকা মহাসড়কে শাজাহানপুর থানার রহিমাবাদ এলাকায় ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে।৯ মিনিট আগে
পাবনার ভাঙ্গুড়ায় নৈশপ্রহরীকে বেঁধে রেখে পাঁচ জুয়েলারি দোকানে দুর্ধর্ষ ডাকাতি হয়েছে। গতকাল বুধবার (৩ ডিসেম্বর) গভীর রাতে উপজেলার অষ্টমনিষা বাজারের পাঁচটি জুয়েলারি দোকানে এ ঘটনা ঘটে।৩৮ মিনিট আগে
পাবনা প্রতিনিধি
পাবনার ভাঙ্গুড়ায় নৈশপ্রহরীদের বেঁধে রেখে পাঁচ জুয়েলারি দোকানে দুর্ধর্ষ ডাকাতি হয়েছে। গতকাল বুধবার (৩ ডিসেম্বর) গভীর রাতে উপজেলার অষ্টমনিষা বাজারের পাঁচটি জুয়েলারি দোকানে এ ঘটনা ঘটে।
ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীরা জানান, রাত আনুমানিক ২টার দিকে গুমানী নদী দিয়ে একটি স্পিডবোটে করে ১২-১৫ জনের একটি ডাকাত দল অষ্টমনিষা বাজারে আসে। তারা বাজারে থাকা তিন নৈশপ্রহরীর মোবাইল ফোন কেড়ে নিয়ে হাত-পা বেঁধে ফেলে। এরপর একে একে পাঁচটি জুয়েলারি দোকানে তালা কেটে ভেতরে প্রবেশ করে স্বর্ণালংকার ও নগদ টাকা লুট করে।
ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, বাজারের আঁখি জুয়েলার্সের ২০ ভরি সোনা, ১৮০ ভরি রুপা ও নগদ ২০ হাজার টাকা; মা জুয়েলার্স থেকে ১১ ভরি সোনা, ৩০০ ভরি রুপা ও নগদ ৪০ হাজার টাকা; মধু জুয়েলার্সে পাঁচ ভরি সোনা, ৩ লাখ নগদ টাকা ও ২০০ ভরি রুপা; উত্তম জুয়েলার্সে ১২ ভরি সোনা, ১৫ লাখ টাকা ও ১০০ ভরি রুপা এবং মাতৃ জুয়েলার্সে আড়াই ভরি সোনা, ২৫ ভরি রুপা ও দেড় লাখ টাকা লুট করে নিয়ে গেছে ডাকাত দল।
আঁখি জুয়েলার্সের স্বত্বাধিকারী আত্তাব আলী জানান, স্থানীয় বাসিন্দাদের মাধ্যমে খবর পেয়ে দোকানে এসে দেখেন, তাঁর দোকানে কিছু নেই। মা জুয়েলার্সের স্বত্বাধিকারী ইউসুফ আলী জানান, তিনি অনেক টাকা ঋণ করে দোকান করেছিলেন। বর্তমানে তিনি নিঃস্ব হয়ে পড়েছেন।
এ বিষয়ে ভাঙ্গুড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শফিকুল ইসলাম জানান, খবর পেয়ে ভোরে ডাকাতি হওয়া দোকানগুলো ও এলাকা পরিদর্শন করা হয়েছে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে ডিবি পুলিশ ঘটনাটির স্থান পরিদর্শন করে তদন্ত করবে বলেও জানান তিনি। আজ বৃহস্পতিবার দুপুর পর্যন্ত কেউ থানায় অভিযোগ দেয়নি।
ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন জানিয়ে চাটমোহর সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার মো. আবু বক্কর সিদ্দিক বলেন, ডাকাতির ঘটনা নিয়ে বিভিন্ন টিম কাজ করছে। আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
পাবনার ভাঙ্গুড়ায় নৈশপ্রহরীদের বেঁধে রেখে পাঁচ জুয়েলারি দোকানে দুর্ধর্ষ ডাকাতি হয়েছে। গতকাল বুধবার (৩ ডিসেম্বর) গভীর রাতে উপজেলার অষ্টমনিষা বাজারের পাঁচটি জুয়েলারি দোকানে এ ঘটনা ঘটে।
ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীরা জানান, রাত আনুমানিক ২টার দিকে গুমানী নদী দিয়ে একটি স্পিডবোটে করে ১২-১৫ জনের একটি ডাকাত দল অষ্টমনিষা বাজারে আসে। তারা বাজারে থাকা তিন নৈশপ্রহরীর মোবাইল ফোন কেড়ে নিয়ে হাত-পা বেঁধে ফেলে। এরপর একে একে পাঁচটি জুয়েলারি দোকানে তালা কেটে ভেতরে প্রবেশ করে স্বর্ণালংকার ও নগদ টাকা লুট করে।
ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, বাজারের আঁখি জুয়েলার্সের ২০ ভরি সোনা, ১৮০ ভরি রুপা ও নগদ ২০ হাজার টাকা; মা জুয়েলার্স থেকে ১১ ভরি সোনা, ৩০০ ভরি রুপা ও নগদ ৪০ হাজার টাকা; মধু জুয়েলার্সে পাঁচ ভরি সোনা, ৩ লাখ নগদ টাকা ও ২০০ ভরি রুপা; উত্তম জুয়েলার্সে ১২ ভরি সোনা, ১৫ লাখ টাকা ও ১০০ ভরি রুপা এবং মাতৃ জুয়েলার্সে আড়াই ভরি সোনা, ২৫ ভরি রুপা ও দেড় লাখ টাকা লুট করে নিয়ে গেছে ডাকাত দল।
আঁখি জুয়েলার্সের স্বত্বাধিকারী আত্তাব আলী জানান, স্থানীয় বাসিন্দাদের মাধ্যমে খবর পেয়ে দোকানে এসে দেখেন, তাঁর দোকানে কিছু নেই। মা জুয়েলার্সের স্বত্বাধিকারী ইউসুফ আলী জানান, তিনি অনেক টাকা ঋণ করে দোকান করেছিলেন। বর্তমানে তিনি নিঃস্ব হয়ে পড়েছেন।
এ বিষয়ে ভাঙ্গুড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শফিকুল ইসলাম জানান, খবর পেয়ে ভোরে ডাকাতি হওয়া দোকানগুলো ও এলাকা পরিদর্শন করা হয়েছে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে ডিবি পুলিশ ঘটনাটির স্থান পরিদর্শন করে তদন্ত করবে বলেও জানান তিনি। আজ বৃহস্পতিবার দুপুর পর্যন্ত কেউ থানায় অভিযোগ দেয়নি।
ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন জানিয়ে চাটমোহর সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার মো. আবু বক্কর সিদ্দিক বলেন, ডাকাতির ঘটনা নিয়ে বিভিন্ন টিম কাজ করছে। আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
চট্টগ্রাম নগরের ডবলমুরিং থানাধীন সিডিএ আবাসিক এলাকায় (১ নম্বর) দুই কাস্টমস কর্মকর্তার প্রাইভেট কার থামিয়ে হামলা চালিয়েছে দুর্বৃত্তরা। আজ বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে অফিসে যাওয়ার সময় এ ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে
তিন দফা দাবি আদায়ে লাগাতার কর্মবিরতির কারণে কুষ্টিয়ার বিভিন্ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। ‘কমপ্লিট শাটডাউন’ কর্মসূচিতে আজ বৃহস্পতিবার ক্ষুব্ধ হয়ে বিদ্যালয়ে পরীক্ষার দায়িত্ব নিলেন অভিভাবকেরা।৭ মিনিট আগে
বগুড়ায় মহাসড়কে ট্রাক থামিয়ে ছিনতাইকালে হাঁসুয়াসহ একজনকে গ্রেপ্তার করেছে হাইওয়ে পুলিশ। গতকাল বুধবার দিবাগত রাত ৩টার দিকে বগুড়া-ঢাকা মহাসড়কে শাজাহানপুর থানার রহিমাবাদ এলাকায় ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে।৯ মিনিট আগে
চট্টগ্রামের রাউজানে চারটি অবৈধ ইটভাটার চিমনি গুঁড়িয়ে দিয়েছে পরিবেশ অধিদপ্তর। একই সঙ্গে গুঁড়িয়ে দেওয়া ইটভাটার মালিককে ১২ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) সকাল ১০টা থেকে রাউজান পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাজীপাড়া এলাকা থেকে শুরু হয় এই অভিযান। অভিযান শেষ হয় বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে।২১ মিনিট আগে