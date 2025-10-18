Ajker Patrika
> সারা দেশ
> চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামে ট্রেনে কাটা পড়ে নারী নিহত

মিরসরাই (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে ট্রেনে কাটা পড়ে খতিজা বেগম (৫৫) নামে এক নারী মারা গেছেন। শনিবার (১৮ অক্টোবর) বেলা ১টার দিকে উপজেলার জোরারগঞ্জ ইউনিয়নের দক্ষিণ সোনাপাহাড়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম রেললাইনের ডাউন লাইনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত খতিজা উপজেলার দুর্গাপুর ইউনিয়নের রায়পুর গ্রামের মোহাম্মদ হানিফের স্ত্রী।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আজ শনিবার বেলা ১টার দিকে খতিজা রেললাইনের ওপর দিয়ে হাঁটছিলেন। পথিমধ্যে আন্তনগর সোনার বাংলা এক্সপ্রেস ট্রেনে কাটা পড়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান। লাশ উদ্ধার করেছে সীতাকুণ্ড রেলওয়ে পুলিশ।

সীতাকুণ্ড রেলওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ (উপপরিদর্শক) আশরাফ সিদ্দিকী বলেন, ‘খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে এক নারীর মৃতদেহ উদ্ধার করেছি। আইনানুগ প্রক্রিয়া শেষে লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।’

বিষয়:

চট্টগ্রাম জেলামিরসরাইট্রেন দুর্ঘটনানিহতচট্টগ্রাম বিভাগ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

৫ ঘণ্টায়ও নিয়ন্ত্রণে আসেনি শাহজালালের আগুন, ফ্লাইট ওঠানামা স্থগিত

শাহজালাল বিমানবন্দরে আগুনের সূত্রপাত ও হতাহতের বিষয়ে যা জানা গেল

৪৫ বছর ছদ্মবেশে বিলাসী জীবন, অবশেষে বিচারের মুখে গুম-খুনের হোতা গোয়েন্দাপ্রধান

ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে প্রধান শিক্ষক গ্রেপ্তার

শাহজালালের কার্গো ভিলেজে কী ধরনের পণ্য থাকে

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

স্ত্রীকে প্রেমিকের হাতে তুলে দিলেন স্বামী, বিনিময়ে নিলেন গরু ও টাকা

স্ত্রীকে প্রেমিকের হাতে তুলে দিলেন স্বামী, বিনিময়ে নিলেন গরু ও টাকা

হাতিরঝিলে প্রকৌশলীর লাশ, পাশে চিরকুট

হাতিরঝিলে প্রকৌশলীর লাশ, পাশে চিরকুট

ভেনেজুয়েলার উপকূলে হঠাৎ মার্কিন বি-৫২ বোমারু বিমান!

ভেনেজুয়েলার উপকূলে হঠাৎ মার্কিন বি-৫২ বোমারু বিমান!

৩৫ ভাগ বাসাভাড়া পেয়েও কলেজ কক্ষে বসবাস করছেন অধ্যক্ষ

৩৫ ভাগ বাসাভাড়া পেয়েও কলেজ কক্ষে বসবাস করছেন অধ্যক্ষ

‘জুলাই যোদ্ধাদের’ দাবি মেনে সনদের অঙ্গীকারনামায় জরুরি সংশোধন আনল কমিশন

‘জুলাই যোদ্ধাদের’ দাবি মেনে সনদের অঙ্গীকারনামায় জরুরি সংশোধন আনল কমিশন

সম্পর্কিত

কক্সবাজার থেকে ৬ ঘণ্টা পর ঢাকার পথে বিমান ছেড়েছে

কক্সবাজার থেকে ৬ ঘণ্টা পর ঢাকার পথে বিমান ছেড়েছে

কক্সবাজারে অস্ত্র উদ্ধার, আটক ৯

কক্সবাজারে অস্ত্র উদ্ধার, আটক ৯

সিভাসু অফিসার সমিতির সভাপতি খলিল, সম্পাদক জামাল

সিভাসু অফিসার সমিতির সভাপতি খলিল, সম্পাদক জামাল

ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হচ্ছে শাহজালাল বিমানবন্দরের আকাশপথ

ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হচ্ছে শাহজালাল বিমানবন্দরের আকাশপথ