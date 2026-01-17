Ajker Patrika

‘ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নেই’ দাবি করা জামায়াত প্রার্থী শাহজাহান চৌধুরীর ব্যাংকে ১০ লাখ টাকা

নির্বাচনী হলফনামা

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
আপডেট : ১৭ জানুয়ারি ২০২৬, ১৪: ৪০
শাহজাহান চৌধুরী। ফাইল ছবি

চট্টগ্রাম-১৫ (সাতকানিয়া-লোহাগাড়া) আসনে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী শাহজাহান চৌধুরীর সম্পদের পরিমাণ প্রায় দেড় কোটি টাকা। ‘ব্যাংকে কোনো অ্যাকাউন্ট নেই’ দাবি করা এই নেতার ইসলামী ব্যাংকে দুটি অ্যাকাউন্ট ও এফডিআরে প্রায় ১০ লাখ টাকা রয়েছে। তাঁর নির্বাচনী হলফনামা বিশ্লেষণ করে এই তথ্য পাওয়া গেছে।

বিভিন্ন সময় বিতর্কিত বক্তব্য দিয়ে আলোচনায় থাকেন জামায়াতের প্রার্থী ও চট্টগ্রাম মহানগর জামায়াতের সাবেক আমির শাহজাহান চৌধুরী। সম্প্রতি সাতকানিয়ার চরতী এলাকায় তিনি বলেছেন, তাঁর নামে কোনো ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নেই। তিনি ব্যাংকে কোনো টাকা রাখেননি। তিনি নিজেকে নিঃস্ব, অসহায় বলেও ঘোষণা দেন ওই বক্তব্যে। এ-সংক্রান্ত ভিডিও রেকর্ড প্রতিবেদকের হাতে রয়েছে। তবে তাঁর নির্বাচনী হলফনামায় মিলছে ভিন্ন চিত্র। হলফনামা অনুযায়ী, শাহজাহান চৌধুরীর হাতে নগদ আছে ১ কোটি ৩৪ লাখ ৩৭ হাজার ২৫২ টাকা। তাঁর নামে ইসলামী ব্যাংকে দুটি অ্যাকাউন্ট রয়েছে, যেখানে ৩ লাখ ৯৭ হাজার ৭১২ টাকা জমা আছে। এ ছাড়া তাঁর নামে ৬ লাখ ৬৭৬ টাকার একটি এফডিআর রয়েছে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে আয়কর দাখিলে শাহজাহান চৌধুরীর সম্পদ দেখানো হয় ১ কোটি ৪৮ লাখ ৭৮ হাজার ৮১০ টাকার। তাঁর স্ত্রীর সম্পদ ২৮ লাখ ৭৫ হাজার টাকার।

পেশা ব্যবসা দেখানো শাহজাহান চৌধুরী কৃষি খাত থেকে বছরে আয় করেন ৬ লাখ ৪৮ হাজার ৫০০ টাকা। ব্যবসা থেকে ৯৬ হাজার ৫৯০ টাকা; শেয়ার, বন্ড, সঞ্চয়পত্র ও ব্যাংক আমানত থেকে ৬১ হাজার ৪৭১ এবং চাকরি থেকে ৩ লাখ ৬০ হাজার টাকা বছরে আয় দেখান তিনি। তাঁর বিরুদ্ধে ৯টি মামলায় রয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর স্ত্রী গৃহিণী।

এ বিষয়ে শাহজাহান চৌধুরীর বক্তব্য জানার চেষ্টা করেও পাওয়া যায়নি।

শাহজাহান চৌধুরী ১৯৯১ ও ২০০১ সালে সাতকানিয়া-লোহাগাড়া আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। আসনটি বরাবরই জামায়াতের বলে পরিচিত। আসছে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সাতকানিয়া-লোহাগাড়া আসনে জামায়াতের হয়ে লড়বেন তিনি। একই আসনে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী আরও দুই প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। তাঁরা হলেন বিএনপির নাজমুল মোস্তফা আমিন ও ইসলামী আন্দোলন বাংলাদশের শরীফুল আলম চৌধুরী।

ব্যাংক অ্যাকাউন্টের বিষয়ে একই আসনে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদশের প্রার্থী শরীফুল আলম চৌধুরীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি জানান, কথায় ও কাজে রাজনীতিবিদদের পরিচ্ছন্ন থাকা উচিত।

