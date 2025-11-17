Ajker Patrika

পতেঙ্গায় বাসে আগুন

 নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
বাসটিতে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। ছবি: আজকের পত্রিকা
বাসটিতে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রামের পতেঙ্গাতে সড়কের পাশে রাখা একটি বাসে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল রোববার দিবাগত রাতে পতেঙ্গা থানার কাঠগড় এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

ফায়ার সার্ভিসের চট্টগ্রাম বিভাগীয় নিয়ন্ত্রণকক্ষ থেকে বলা হয়, রাত দেড়টার দিকে আগুন লাগার খবর পেয়ে তাদের একটি গাড়ি গিয়ে আগুন নেভায়। এর আগে বাসের বেশ কিছু অংশ পুড়ে যায়।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিওতে দেখা যায়, আগুনে বাসের ভেতর দাউ দাউ করে জ্বলছে।

মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে শেখ হাসিনাসহ তিন আসামির রায় ঘিরে দুর্বৃত্তরা এই নাশকতা চালিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। পতেঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কাজী মুহাম্মদ সুলতান আহসান উদ্দিন বলেন, রোববার রাত দেড়টার দিকে মোটরসাইকেলে করে আসা দুই যুবক বাসটিতে আগুন দিয়ে পালিয়ে যায়। বাসে কেউ না থাকায় হতাহতের কোনো ঘটনা ঘটেনি।

এর আগে একই দিন সন্ধ্যায় নগরের ২ নম্বর গেট এলাকায় ককটেল বিস্ফোরণের ঘটায় দুর্বৃত্তরা।

বিষয়:

পতেঙ্গাবাসআগুনচট্টগ্রাম বিভাগচট্টগ্রাম
রায় ঘোষণার পর ট্রাইব্যুনালের সামনে উল্লাস

রায় ঘোষণার পর ট্রাইব্যুনালের সামনে উল্লাস

ঝিনাইদহে প্রবাসফেরত যুবককে হত্যা: প্রধান আসামি বিএনপি নেতা গ্রেপ্তার

ঝিনাইদহে প্রবাসফেরত যুবককে হত্যা: প্রধান আসামি বিএনপি নেতা গ্রেপ্তার

অটোরিকশার মোটরে ওড়না পেঁচিয়ে গার্মেন্টস কর্মীর মৃত্যু

অটোরিকশার মোটরে ওড়না পেঁচিয়ে গার্মেন্টস কর্মীর মৃত্যু

বাংলার মাটিতে এনে স্বৈরাচারী খুনি হাসিনাকে ফাঁসির কাষ্ঠে যেন ঝোলায়: আবু সাঈদের বাবা

বাংলার মাটিতে এনে স্বৈরাচারী খুনি হাসিনাকে ফাঁসির কাষ্ঠে যেন ঝোলায়: আবু সাঈদের বাবা

রায় ঘোষণার পর ট্রাইব্যুনালের সামনে উল্লাস

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
রায়ের খবর প্রকাশ হতেই আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রধান ফটকের সামনে উল্লাস প্রকাশ করেন জুলাই যোদ্ধারা। ছবি: আজকের পত্রিকা
রায়ের খবর প্রকাশ হতেই আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রধান ফটকের সামনে উল্লাস প্রকাশ করেন জুলাই যোদ্ধারা। ছবি: আজকের পত্রিকা

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালকে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের নির্দেশ দিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল।

আজ সোমবার (১৭ নভেম্বর) দুপুরে বিচারপতি মো. গোলাম মর্তুজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল এ রায় ঘোষণা করেন।

রায়ের খবর প্রকাশ হতেই আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রধান ফটকের সামনে উল্লাস প্রকাশ করেন জুলাই যোদ্ধারা। এ সময় তারা ‘এই মুহূর্তে খবর এল, শেখ হাসিনার ফাঁসি হলো’, ‘দড়ি লাগলে দড়ি নে, শেখ হাসিনার ফাঁসি দে’ ইত্যাদি স্লোগান দিতে থাকেন।

জুলাই-আগস্ট গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংগঠিত মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। পাঁচটি অভিযোগের মধ্যে দুটি অভিযোগ শেখ হাসিনাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। অন্য একটি অভিযোগ তাঁকে আমৃত্যু কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

রায়ে আদালত বলেছে, শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে তিনটি অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে।

শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে আনা পাঁচ অভিযোগ হলো—উসকানিমূলক বক্তব্য প্রদান; প্রাণঘাতী অস্ত্র ব্যবহার করে আন্দোলনকারীদের নির্মূল করার নির্দেশ; রংপুরে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবু সাঈদকে গুলি করে হত্যা; রাজধানীর চানখাঁরপুল এলাকায় আন্দোলনরত ছয়জনকে গুলি করে হত্যা এবং আশুলিয়ায় ছয়জনকে পুড়িয়ে হত্যা করা।

বিষয়:

ঢাকা জেলাঢাকা বিভাগঅ্যাটর্নি জেনারেলআন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালজেলার খবরশেখ হাসিনামৃত্যুদণ্ড
পতেঙ্গায় বাসে আগুন

পতেঙ্গায় বাসে আগুন

ঝিনাইদহে প্রবাসফেরত যুবককে হত্যা: প্রধান আসামি বিএনপি নেতা গ্রেপ্তার

ঝিনাইদহে প্রবাসফেরত যুবককে হত্যা: প্রধান আসামি বিএনপি নেতা গ্রেপ্তার

অটোরিকশার মোটরে ওড়না পেঁচিয়ে গার্মেন্টস কর্মীর মৃত্যু

অটোরিকশার মোটরে ওড়না পেঁচিয়ে গার্মেন্টস কর্মীর মৃত্যু

বাংলার মাটিতে এনে স্বৈরাচারী খুনি হাসিনাকে ফাঁসির কাষ্ঠে যেন ঝোলায়: আবু সাঈদের বাবা

বাংলার মাটিতে এনে স্বৈরাচারী খুনি হাসিনাকে ফাঁসির কাষ্ঠে যেন ঝোলায়: আবু সাঈদের বাবা

ঝিনাইদহে প্রবাসফেরত যুবককে হত্যা: প্রধান আসামি বিএনপি নেতা গ্রেপ্তার

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি
গ্রেপ্তারকৃত বিএনপি নেতা রবিউল ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত
গ্রেপ্তারকৃত বিএনপি নেতা রবিউল ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত

ঝিনাইদহ সদরের কালা পশ্চিমপাড়া গ্রামে জমি নিয়ে বিরোধের জেরে প্রতিপক্ষের হামলায় প্রবাসফেরত যুবক মাহাবুর হোসেনকে (৩৫) হত্যা মামলার প্রধান আসামি পদ্মাকর ইউনিয়ন বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক রবিউল ইসলামকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব। রোববার দিবাগত রাতে শহরের আদর্শপাড়া এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে তাঁকে ঝিনাইদহ সদর থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।

এর আগে, এ ঘটনায় রোববার রাতে নিহতের ভাই রুবেল হোসেন বাদী হয়ে ১৩ জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাত ১০-১২ জনকে আসামি দিয়ে সদর থানায় হত্যা মামলা করেন।

র‍্যাব-৬ সিপিসি-২-এর কোম্পানি কমান্ডার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মেহেদী ইমরান সিদ্দিকী জানান, প্রবাসফেরত মাহাবুর হোসেন হত্যা মামলার প্রধান আসামি শহরের আদর্শপাড়া এলাকায় অবস্থান করছে—এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সেখানে অভিযান চালানো হয়। পরে পালিয়ে যাওয়ার সময় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদ শেষে সোমবার সকালে ঝিনাইদহ সদর থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, শনিবার সকালে সদর উপজেলার কালা পশ্চিমপাড়া গ্রামে জমি নিয়ে বিরোধের জেরে প্রতিপক্ষের হামলায় কম্বোডিয়াফেরত মাহাবুর হোসেনকে কুপিয়ে গুরুতর আহত করে প্রতিপক্ষরা। সেখান থেকে তাঁকে উদ্ধার করে সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

বিষয়:

জমিঝিনাইদহহত্যাকাণ্ডমামলাখুলনা বিভাগঝিনাইদহ সদর
পতেঙ্গায় বাসে আগুন

পতেঙ্গায় বাসে আগুন

রায় ঘোষণার পর ট্রাইব্যুনালের সামনে উল্লাস

রায় ঘোষণার পর ট্রাইব্যুনালের সামনে উল্লাস

অটোরিকশার মোটরে ওড়না পেঁচিয়ে গার্মেন্টস কর্মীর মৃত্যু

অটোরিকশার মোটরে ওড়না পেঁচিয়ে গার্মেন্টস কর্মীর মৃত্যু

বাংলার মাটিতে এনে স্বৈরাচারী খুনি হাসিনাকে ফাঁসির কাষ্ঠে যেন ঝোলায়: আবু সাঈদের বাবা

বাংলার মাটিতে এনে স্বৈরাচারী খুনি হাসিনাকে ফাঁসির কাষ্ঠে যেন ঝোলায়: আবু সাঈদের বাবা

অটোরিকশার মোটরে ওড়না পেঁচিয়ে গার্মেন্টস কর্মীর মৃত্যু

শরীয়তপুর প্রতিনিধি
ঘটনাস্থলে পুলিশ ও স্থানীয়রা। ছবি: আজকের পত্রিকা
ঘটনাস্থলে পুলিশ ও স্থানীয়রা। ছবি: আজকের পত্রিকা

শরীয়তপুরের ডামুড্যা উপজেলায় অটোরিকশার মোটরের সঙ্গে ওড়না পেঁচিয়ে নাসিমা বেগম (৩২) নামে এক গার্মেন্টস কর্মী মারা গেছেন।

আজ সোমবার (১৭ নভেম্বর) সকাল ১০টার দিকে উপজেলার কুতুবপুর এলাকায় ডামুড্যা-শরীয়তপুর সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত নাসিমা বেগম ডামুড্যা উপজেলার পূর্ব ডামুড্যা ইউনিয়নের দাইমি চর ভয়রা গ্রামের গরু ব্যবসায়ী আসাদ হাওলাদারের স্ত্রী। এই দম্পতির এক ছেলে আছে।

পুলিশ জানায়, অটোরিকশাটির মালিক দক্ষিণ ডামুড্যা গ্রামের সাগর মাদবরের ছেলে শাওন মাদবর। ঘটনার পর তাঁকে খুঁজে পাওয়া যায়নি।

স্থানীয় ও পারিবারিক সূত্র জানায়, ঢাকায় একটি গার্মেন্টসে কাজ করেন নাসিমা। ছেলের আকিকা অনুষ্ঠানের জন্য কয়েক দিন আগে তিনি বাড়িতে আসেন। আজ সকালে বাবার বাড়ি মুন্সিগঞ্জ যাওয়ার জন্য ডামুড্যা বাসস্ট্যান্ড থেকে একটি ব্যাটারিচালিত অটোরিকশায় ওঠেন তিনি। অটোরিকশাটি কুতুবপুর এলাকায় পৌঁছালে অসাবধানতাবশত তাঁর ওড়না মোটরের সঙ্গে পেঁচিয়ে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু ঘটে।

ইসলামপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আবুল হোসেন মোল্লা জানান, সকালে বাজারে যাওয়ার সময় দুর্ঘটনার খবর পান। ঘটনাস্থলে এসে লাশ দেখে সঙ্গে সঙ্গে থানায় খবর দেন।

একই অটোরিকশার যাত্রী নুরুল ইসলাম জানান, ডামুড্যা বাসস্ট্যান্ড থেকে তাঁরা ছয় যাত্রী শরীয়তপুর জেলা শহরে যাওয়ার উদ্দেশে একটি অটোরিকশায় ওঠেন। অটোরিকশাটি কুতুবপুর এলাকায় পৌঁছালে হঠাৎ বিকট শব্দে তাঁরা কেঁপে ওঠেন। পরে দেখেন পাশে থাকা যাত্রী নাছিমা বেগমের বীভৎসভাবে মৃত্যু হয়েছে।

স্ত্রীর মৃত্যুতে মো. আসাদ হাওলাদার বলেন, ‘ছেলের আকিকার জন্য পরশু ঢাকা থেকে আসে। আজ সকালে বাবার বাড়ি যাওয়ার পথে তার মৃত্যু হলো। আমার সব শেষ হয়ে গেল। আমি ঘটনার সঠিক তদন্ত ও বিচার চাই।’

খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য শরীয়তপুর সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।

ডামুড্যা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. হাফিজ উদ্দিন বলেন, ‘অটোরিকশার মোটরের সঙ্গে ওড়না পেঁচিয়ে মাথা বিচ্ছিন্ন হয়ে মারা যান নাসিমা। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।’

বিষয়:

গার্মেন্টসশরীয়তপুরমৃত্যুডামুড্যা
পতেঙ্গায় বাসে আগুন

পতেঙ্গায় বাসে আগুন

রায় ঘোষণার পর ট্রাইব্যুনালের সামনে উল্লাস

রায় ঘোষণার পর ট্রাইব্যুনালের সামনে উল্লাস

ঝিনাইদহে প্রবাসফেরত যুবককে হত্যা: প্রধান আসামি বিএনপি নেতা গ্রেপ্তার

ঝিনাইদহে প্রবাসফেরত যুবককে হত্যা: প্রধান আসামি বিএনপি নেতা গ্রেপ্তার

বাংলার মাটিতে এনে স্বৈরাচারী খুনি হাসিনাকে ফাঁসির কাষ্ঠে যেন ঝোলায়: আবু সাঈদের বাবা

বাংলার মাটিতে এনে স্বৈরাচারী খুনি হাসিনাকে ফাঁসির কাষ্ঠে যেন ঝোলায়: আবু সাঈদের বাবা

বাংলার মাটিতে এনে স্বৈরাচারী খুনি হাসিনাকে ফাঁসির কাষ্ঠে যেন ঝোলায়: আবু সাঈদের বাবা

রংপুর প্রতিনিধি
শহীদ আবু সাঈদের বাবা। ছবি: আজকের পত্রিকা
শহীদ আবু সাঈদের বাবা। ছবি: আজকের পত্রিকা

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শহীদ আবু সাঈদের বাবা মকবুল হোসেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ফাঁসির দাবি জানিয়েছেন। সোমবার (১৭ নভেম্বর) দুপুরে রংপুরের পীরগঞ্জ উপজেলার বাবনপুর জাফরপাড়ায় নিজের বাড়িতে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ দাবি তোলেন।

শহীদ আবু সাঈদের বাবা মকবুল হোসেন বলেন, ‘শেখ হাসিনা ১৫ বছর ধরে গুম, খুন, মিথ্যা মামলা দিয়ে লোকজনকে হয়রানি করেছে। ৩০০ লোকের লাশের কোনো খোঁজ নাই। আমার ছেলেও হত্যা করার জন্য হুকুম দিছে। তাই তাদের বিচার চাই আমি, বাংলার মাটিতে নিয়ে এসে স্বৈরাচারী খুনি হাসিনাকে ফাঁসির কাষ্ঠে যেন ঝোলায়। এইটা আমার সরকারের কাছে দাবি।’

ঢাকায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধে দায়ের করা মামলার রায় ঘোষণা হচ্ছে আজ। প্রধান আসামি সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ তিনজনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষ তাঁদের ‘মাস্টারমাইন্ড’ ও ‘হুকুমদাতা’ হিসেবে অভিযুক্ত করেছে। আসামিদের মধ্যে শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বর্তমানে পলাতক এবং ভারতে অবস্থান করছেন বলে আদালতে উল্লেখ করা হয়।

উল্লেখ্য, গত বছর ১৬ জুলাই বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ফটকের সামনে পুলিশের গুলিতে নিহত বেরোবির ইংরেজি ১২ ব্যাচের শিক্ষার্থী আবু সাঈদ। আন্দোলন দমনে পুলিশের পাশাপাশি অংশ নেন ছাত্রলীগের হেলমেটধারী কর্মীরা। সেই ঘটনায় আবু সাঈদের বড় ভাই রমজান আলী ১৭ জনের নাম উল্লেখ করে মামলা করেন এবং পরে আদালতের নির্দেশে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীসহ আরও সাতজনকে সম্পূরক আসামি করা হয়।

বিষয়:

রংপুর জেলাবেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ফাঁসিশহীদরংপুর বিভাগ
পতেঙ্গায় বাসে আগুন

পতেঙ্গায় বাসে আগুন

রায় ঘোষণার পর ট্রাইব্যুনালের সামনে উল্লাস

রায় ঘোষণার পর ট্রাইব্যুনালের সামনে উল্লাস

ঝিনাইদহে প্রবাসফেরত যুবককে হত্যা: প্রধান আসামি বিএনপি নেতা গ্রেপ্তার

ঝিনাইদহে প্রবাসফেরত যুবককে হত্যা: প্রধান আসামি বিএনপি নেতা গ্রেপ্তার

অটোরিকশার মোটরে ওড়না পেঁচিয়ে গার্মেন্টস কর্মীর মৃত্যু

অটোরিকশার মোটরে ওড়না পেঁচিয়ে গার্মেন্টস কর্মীর মৃত্যু