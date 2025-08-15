গভীর সমুদ্রে ডাকাতের কবলে ট্রলার, ৩ দিন পর ১৫ জেলে উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
গভীর সমুদ্রে ডাকাত দলের কবলে পড়েছে মাছ শিকারের একটি ট্রলার। ডাকাতেরা ট্রলারে থাকা মাছ, খাবার, জাল, ইঞ্জিনের ব্যাটারি, তেলসহ বিভিন্ন জিনিস লুট করে নেয়। এরপর ১৫ জেলেসহ ইঞ্জিন বিকল ট্রলারটি সমুদ্রে ভাসতে থাকে তিন দিন ধরে। জেলেরা মোবাইল ফোনের নেটওয়ার্ক না পাওয়ায় কারও সঙ্গে যোগাযোগও করতে পারেননি। একপর্যায়ে কোস্ট গার্ড তাঁদের উদ্ধার করে।
আজ শুক্রবার কোস্ট গার্ডের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট রাফিদ-আস-সামি এসব তথ্য জানিয়েছেন। তিনি বলেন, মাছ ধরার উদ্দেশ্যে ৮ আগস্ট ১৫ জেলেসহ একটি ট্রলার সমুদ্রে যায়। এটি ১২ আগস্ট নোয়াখালীর হাতিয়া উপজেলার চর ঈশ্বরগাংগুরিয়ার দক্ষিণে গভীর সমুদ্রে ডাকাতির শিকার হয়। পরে তিন দিন সমুদ্রে ভেসে থাকার পর মোবাইল নেটওয়ার্কের আওতায় এসে গতকাল বৃহস্পতিবার জাতীয় জরুরি সেবার ৯৯৯ নম্বরে কল দেন জেলেরা। পরে বিষয়টি কোস্ট গার্ডকে জানানো হয়।
মিডিয়া কর্মকর্তা রাফিদ জানান, গতকাল রাত ৮টার দিকে উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে ১৫ জেলেসহ ট্রলারটি নিরাপদে উদ্ধার এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দিয়ে কোস্ট গার্ড স্টেশন ভাসানচরে নিয়ে আসা হয়। পরে তা মালিক পক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হয়।
মান্দায় টানা বৃষ্টি ও উজান থেকে নেমে আসা ঢলে হঠাৎ করে বেড়ে গেছে আত্রাই নদের পানি। আজ শুক্রবার বেলা ৩টায় নদের জোতবাজার পয়েন্টে পানির উচ্চতা রেকর্ড করা হয়েছে ১৫ দশমিক ৪০ মিটার। এতে বিপৎসীমার ৩৭ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে নদের পানি।৪ মিনিট আগে
আগামী বছরের ফেব্রুয়ারিতেই জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। তিনি বলেন, ‘ফেব্রুয়ারির নির্বাচন নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। নির্বাচন কমিশন ইতিমধ্যে কাজ শুরু করেছে। যাঁরা সন্দেহের বীজ বপন করছেন, তাঁদের উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই।’১১ মিনিট আগে
পুলিশ জানায়, উপজেলার বাঘাসুরা ইউনিয়নের কালিকাপুর গ্রামে অরুপ চৌধুরী নামে এক ব্যক্তিকে আটকে রেখে ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করেন ছাত্রদল নেতা জামিল চৌধুরীসহ তাঁর সহযোগীরা। বিষয়টি গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারে সেনাবাহিনী। এরই পরিপ্রেক্ষিতে মধ্যরাতে সেনাবাহিনী মাধবপুর ক্যাম্পের একটি দল...১৫ মিনিট আগে
শেখ মুজিবুর রহমানের ৫০তম শাহাদাৎবার্ষিকীতে তাঁর জন্মস্থান গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া নিরাপত্তার চাদরে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার রাত থেকে টুঙ্গিপাড়ায় নিরাপত্তা জোরদার করা হয়। আজ শুক্রবার আইনশৃঙ্খলা বাহিনী নিরাপত্তাব্যবস্থায় আরও কড়াকড়ি আরোপ করে। সমাধিসৌধ কমপ্লেক্সের ভেতরে ও বাইরে আইনশৃঙ্খলা...২০ মিনিট আগে