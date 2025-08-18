চট্টগ্রামে দাঁড়িয়ে থাকা কাভার্ড ভ্যানে পিকআপের ধাক্কা, নিহত ৫

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
চট্টগ্রাম নগরের সিটি গেট এলাকায় দাঁড়িয়ে থাকা কাভার্ড ভ্যানের সঙ্গে দ্রুতগামী পিকআপের সংঘর্ষে পাঁচ মাছ ব্যবসায়ী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় গুরুতর আহতাবস্থায় আরও দুজনকে চমেক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সোমবার (১৮ আগস্ট) ভোর ৪টা ৫৫ মিনিটে নগরের আকবরশাহ থানাধীন সিটি গেট এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতদের মধ্যে তাৎক্ষণিক তিনজনের নাম জানা গেছে। তাঁরা হলেন কালা দাশ (৩০), আকাশ দাশ (২৮) ও অজিত দাশ (৩০)।
পুলিশ জানায়, নিহত ও আহতরা সবাই মাছ ব্যবসায়ী বলে জানা গেছে। তাঁরা ফৌজদারহাটে জেলপাড়ার বাসিন্দা। চট্টগ্রামে সীতাকুণ্ডের ফৌজদারহাট এলাকা থেকে পিকআপ ভ্যানটি নগরের মাছের আড়ত ফিশারি ঘাটে যাওয়ার পথে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
দুর্ঘটনার পর ফায়ার সার্ভিস কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ভোর ৪টা ৫৫ মিনিটে পিকআপ ও কাভার্ড ভ্যানের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। খবর পেয়ে ভোর ৫টা ৫ মিনিটে ফায়ার সার্ভিসের আগ্রাবাদ ফায়ার স্টেশনের একটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার তৎপরতা চালায়। এ ঘটনায় পাঁচজন নিহত হয়েছেন এবং আহত হয়েছেন দুজন।
এদিকে ঘটনার পর সকালে হতাহতদের স্বজনেরা ভিড় করেছে চমেক হাসপাতালে। এ সময় মরদেহ দেখে নিহতের পরিবারের সদস্যদের আহাজারি হাসপাতালের পরিবেশ ভারী হয়ে ওঠে।
