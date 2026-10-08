Ajker Patrika
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চট্টগ্রাম

চট্টগ্রাম বন্দরের এনসিটি ইজারায় ডিপি ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে চুক্তি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
চট্টগ্রাম বন্দরের এনসিটি ইজারায় ডিপি ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে চুক্তি
নিউম্যুরিং কন্টেইনার টার্মিনাল ব্যবস্থাপনায় ডিপি ওয়ার্ল্ডে সাথে চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া

চট্টগ্রাম বন্দরের নিউ মুরিং কনটেইনার টার্মিনাল (এনসিটি) ও ওভারফ্লো কনটেইনার ইয়ার্ড পরিচালনা-রক্ষণাবেক্ষণে সংযুক্ত আরব আমিরাতের (ইউএই) বন্দর পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান ডিপি ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে ১৫ বছরের চুক্তি সই করেছে বাংলাদেশ।

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আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে চুক্তি সই হয়।

চুক্তি সই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ইনভেস্ট বাংলাদেশের নির্বাহী চেয়ারম্যান আশিক চৌধুরী, ডিপি ওয়ার্ল্ডের চেয়ারম্যান অব দ্য বোর্ড অব ডিরেক্টর ইসা কাজি, সড়ক পরিবহন ও সেতু, রেলপথ এবং নৌপরিবহন মন্ত্রী হলেন শেখ রবিউল আলম প্রমুখ।

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বিষয়:

চট্টগ্রাম জেলাচট্টগ্রাম বিভাগচট্টগ্রাম বন্দর
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