বাঁকখালী নদীতে নিখোঁজ স্কুলছাত্র: ৪০ ঘণ্টা পর মরদেহ উদ্ধার

কক্সবাজার প্রতিনিধি
মিজবাহ উদ্দিন। ছবি: সংগৃহীত
মিজবাহ উদ্দিন। ছবি: সংগৃহীত

কক্সবাজার সদরের ঝিলংজায় বাঁকখালী নদীতে নেমে স্কুলছাত্র নিখোঁজ হওয়ার ৪০ ঘণ্টা পর তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে উপজেলার ঝিলংজা ইউনিয়নের বাংলাবাজার স্টেশনসংলগ্ন ব্রিজ এলাকা থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। মারা যাওয়া মিজবাহ উদ্দিন (১৪) সদর উপজেলার ঝিলংজা ইউনিয়নের চাঁন্দের পাড়ার বাসিন্দা নুরুল আলমের ছেলে। সে বাংলাবাজারস্থ আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের অষ্টম শ্রেণির ছাত্র ছিল।

স্থানীয়দের বরাতে সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) নীলুফা ইয়াসমিন চৌধুরী বলেন, বৃহস্পতিবার সকালে বাংলাবাজার স্টেশন-সংলগ্ন বাঁকখালী নদীর ব্রিজের পাশে নিখোঁজ শিশু মিজবাহ উদ্দিনের মরদেহ ভাসতে দেখে স্থানীয়রা। খবর পেয়ে স্বজনেরা মরদেহটি উদ্ধার করেছেন।

এর আগে মঙ্গলবার দুপুরে মিজবাহ উদ্দিন প্রতিবেশী বন্ধুদের সঙ্গে বাঁকখালী নদীর তীরে ফুটবল খেলতে যায়। খেলার একপর্যায়ে ফুটবলটি বাঁকখালী নদীতে গিয়ে পড়ে। ফুটবল খুঁজতে নদীতে নেমে নিখোঁজ হয় মিজবাহ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দেড় বছর আগে মিজবাহ উদ্দিনের আরেক সহোদর পুকুরে ডুবে মারা যায়।

নিখোঁজকক্সবাজারচট্টগ্রাম বিভাগস্কুলছাত্রকক্সবাজার সদরমরদেহ
