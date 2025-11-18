Ajker Patrika

রাউজানে গভীর রাতে যুবদল কর্মী গুলিবিদ্ধ

রাউজান (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 
প্রতীকী ছবি

চট্টগ্রামের রাউজানে দুর্বৃত্তদের গুলিতে জাহেদ তালুকদার (৪৫) নামের এক যুবক গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। তাঁকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

গতকাল সোমবার দিবাগত রাতে উপজেলার নোয়াজিষপুর ইউনিয়নের আজিজিয়া মাদ্রাসার সামনে এ ঘটনা ঘটে।

আহত জাহেদ ওই এলাকার মুকিম বাড়ির আহম্মদ কবিরের ছেলে। তিনি দীর্ঘদিন প্রবাসে থাকলেও বর্তমানে যুবদলের রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং সাবেক সংসদ সদস্য গিয়াস উদ্দিন কাদের চৌধুরীর অনুসারী।

স্থানীয়রা জানান, এলাকায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে এ ঘটনা ঘটেছে।

জানতে চাইলে রাউজান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিরুল ইসলাম ভূঁইয়া বলেন, রাত ১২টার দিকে জাহেদ তালুকদার মুঈনীয়া আজিজিয়া মাদ্রাসার সামনে কিছু মানুষের জটলা দেখে দেখতে যান। এ সময় স্থানীয় নুরুল আমিন প্রকাশ টেংরা কালু জাহেদের পায়ে গুলি করে। গুলিটি জাহেদের ডান পায়ের হাঁটুর নিচে লাগে। নুরুল আমিনের সঙ্গে ৮-১০ জন ছিল।

ওসি আরও বলেন, ইতিমধ্যে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। আসামিরা পলাতক। তাঁদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে। এ ঘটনায় মামলা হলে পরে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ভূমিকম্পে নরসিংদীতে নিহত বেড়ে ৪

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
নরসিংদীতে ভূমিকম্পে আহতদের হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
নরসিংদীতে ভূমিকম্পে আহতদের হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

নরসিংদীতে আজ শুক্রবার সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে জেলার সদর ও পলাশ উপজেলার মধ্যবর্তী অঞ্চলে আঘাত হানা শক্তিশালী ভূমিকম্পে জেলাটিতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। প্রাথমিকভাবে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, এখন পর্যন্ত চারজনের মৃত্যু এবং উঁচু ভবন থেকে হুড়োহুড়ি করে নামতে গিয়ে শতাধিক ব্যক্তি আহত হয়েছেন।

আজ শুক্রবার জেলা প্রশাসন থেকে পাঠানো রিপোর্ট অনুযায়ী, সন্ধ্যা ৬টা ১৫ মিনিট পর্যন্ত নিহতদের সংখ্যা চারজন এবং বিভিন্ন স্থানে আতঙ্কিত হয়ে নামতে গিয়ে বহু মানুষ আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে গুরুতর অবস্থায় দুজনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে (ঢামেক) পাঠানো হয়েছে।

নিহত ৪ জনের পরিচয়

সদর উপজেলার চিনিশপুর ইউনিয়নের গাবতলিতে নির্মাণাধীন ভবনের মালামাল নিচে পড়ে চারজন আহত হন। তাদের মধ্যে গুরুতর আহত দুজনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। হাসপাতালের চিকিৎসক শিশু হাফেজ ওমরকে (৮) মৃত ঘোষণা করেন, আর তার বাবা দেলোয়ার হোসেন উজ্জ্বলের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

পলাশ উপজেলার চরসিন্দুর ইউনিয়নের মালিতা পশ্চিমপাড়ায় মাটির ঘর ধসে ৭৫ বছর বয়সী কাজেম আলী ভূইয়া চাপা পড়ে আহত হন এবং জেলা হাসপাতালে নেওয়ার পথে মৃত্যুবরণ করেন।

ডাংগা ইউনিয়নের ইসলামপাড়া নয়াপাড়ার বাসিন্দা নাসিরউদ্দিন (৬০) ভূমিকম্পের সময় ফসলী জমি থেকে আতঙ্কিত হয়ে দৌড়ে আসার পথে রাস্তা থেকে লাফ দিয়ে পড়ে তিনি ঘটনাস্থলেই মারা যান (স্থানীয়দের ভাষ্যমতে)।

শিবপুর উপজেলার জয়নগর ইউনিয়নের গাজকিতলা গ্রামের ফোরকান (৪০) ভূমিকম্পের সময় গাছ থেকে পড়ে গুরুতর আহত হন। নরসিংদী জেলা হাসপাতালে নেওয়ার পর তাঁকে ঢাকায় রেফার করা হয়; কিন্তু ঢাকায় পৌঁছানোর আগেই মৃত্যু হয়।

ক্ষয়ক্ষতি

১/ ঘোড়াশাল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের সাবস্টেশনে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হলেও দ্রুত ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থলে পৌঁছে তা নিয়ন্ত্রণে এনে বন্ধ করে দেয়। তবে, ভূ-কম্পনের ফলে সাবস্টেশনের বিপুল পরিমাণ পিটি (প্রোডাকশন ট্রান্সফরমার) ভেঙে পড়ে।

২/ ঘোড়াশাল পলাশ ফার্টিলাইজার কারখানায় ভূমিকম্পের ঝাঁকুনিতে ইঞ্জিন মেশিনারিজ ভাইব্রেশনের মাধ্যমে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কারখানার ইউরিয়া উৎপাদন সাময়িক সময়ের জন্য স্থগিত করা হয়েছে। বর্তমানে মেশিনারিজ চেকিং অপারেশন চলছে।

৩/ জেলার জেলা প্রশাসকের কার্যালয় এবং সার্কিট হাউসহ শতাধিক ভবনে ফাটল দেখা দিয়েছে বলে বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন জানিয়েছেন, ভূমিকম্প সৃষ্ট ক্ষয়ক্ষতি ও দুর্যোগ সংশ্লিষ্ট তথ্যের জন্য জেলা প্রশাসন থেকে একটি কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে। সার্বিক পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।

ভূমিকম্পে আহত ব্যক্তিদের চিকিৎসায় প্রস্তুত বিএমইউ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ফাইল ছবি

রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় ৫ দশমিক ৭ মাত্রার ভূমিকম্পে আহত ব্যক্তিদের চিকিৎসার জন্য জরুরি প্রস্তুতি নিয়েছে বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএমইউ) কর্তৃপক্ষ। আজ শুক্রবার সন্ধ্যায় এক বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ভূমিকম্পে আহত ব্যক্তিদের জরুরি চিকিৎসার জন্য বিএমইউর সাধারণ জরুরি বিভাগে চারটি শয্যা সংরক্ষিত রাখা হয়েছে। প্রয়োজনের আলোকে এ সংখ্যা আরও বাড়ানো হবে। এরই মধ্যে বিএমইউর নিউরোসার্জারি বিভাগ, অর্থোপেডিক সার্জারি বিভাগ এবং অ্যানেসথেসিয়া, অ্যানালজেসিয়া অ্যান্ড ইনটেনসিভ কেয়ার মেডিসিন বিভাগের চেয়ারম্যানগণকে (বিভাগীয় প্রধান) প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

বিএমইউর পরিচালক (হাসপাতাল) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডা. ইরতেকা রহমান জানান, সাধারণ জরুরি বিভাগে ইভিনিং শিফটে দায়িত্বে থাকবেন ডা. অমিত ও ডা. নুসরাত শারমিন।

এর আগে আজ শুক্রবার সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে ভয়াবহ ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে রাজধানীসহ সারা দেশ। ভূমিকম্প কয়েক সেকেন্ড পর্যন্ত অনুভূত হয়। মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থার (ইউএসজিএস) তথ্য অনুযায়ী, রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পটির মাত্রা ছিল ৫ দশমিক ৭। ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল নরসিংদী।

ভূমিকম্পে মুগদায় নির্মাণাধীন ভবনের রেলিং ধসে নিরাপত্তাকর্মীর মৃত্যু

ঢামেক প্রতিবেদক
প্রতীকী ছবি

রাজধানীর মুগদার মদিনাবাগে ভূমিকম্পে নির্মাণাধীন ভবনের রেলিং ধসে মাথায় পড়ে মাকসুদ (৫০) নামের এক নিরাপত্তাকর্মীর মৃত্যু হয়েছে।

আজ শুক্রবার (২১ নভেম্বর) বেলা পৌনে ১১টার দিকে মুগদা মদিনাবাগ মিয়াজি গলিতে ঘটনাটি ঘটে। দেখতে পেয়ে স্থানীয়রা তাঁকে মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে গেলে চিকিৎসক দুপুর পৌনে ১২টার দিকে মৃত ঘোষণা করেন।

মুগদা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) জানান, মাকসুদ মদিনাবাগ মিয়াজি গলির নির্মাণাধীন ভবনের নিরাপত্তাকর্মী। ভূমিকম্পের সময় ভবন থেকে বাইরে যাচ্ছিল সে। এ সময় ভবনের রেলিং ধসে তার মাথার ওপর পড়ে গুরুতর আহত হয়। পরে স্থানীয়রা তাকে মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

এসআই আরও জানান, খবর পেয়ে দুপুরে মুগদা হাসপাতাল থেকে মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ ঢাকা মেডিকেল কলেজ মর্গে পাঠানো হয়েছে। নিহত মাকসুদের বাড়ি লক্ষ্মীপুর জেলার রামগতি উপজেলার চরসীতা গ্রামে।

কক্সবাজারে গভীর সমুদ্র থেকে ২৮ জেলেকে ধরে নিয়ে গেছে ভারতীয় কোস্ট গার্ড

কুতুবদিয়া (কক্সবাজার) প্রতিনিধি 
কুতুবদিয়া গভীর সমুদ্র থেকে ২৮ জেলেকে ধরে নিয়ে গেছে ভারতীয় কোস্ট গার্ড। ফাইল ছবি
কুতুবদিয়া গভীর সমুদ্র থেকে ২৮ জেলেকে ধরে নিয়ে গেছে ভারতীয় কোস্ট গার্ড। ফাইল ছবি

কক্সবাজারের কুতুবদিয়া গভীর সমুদ্র থেকে মাছ ধরার ফিশিং ট্রলারসহ ২৮ জন মাঝিমাল্লাকে ধরে নিয়ে গেছে ভারতীয় কোস্ট গার্ড। গত বৃহস্পতিবার রাতে উপজেলার মলমচর এলাকা থেকে বঙ্গোপসাগরে রওনা দিলে ঘন কুয়াশায় ট্রলারটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ভারতের সমুদ্রসীমায় প্রবেশ করলে তাদের আটক করা হয়।

ভুক্তভোগী পরিবার সূত্রে জানা যায়, আটক জেলেরা বর্তমানে ভারতের নারায়নপুর কান্দিব থানা-পুলিশ হেফাজতে রয়েছেন।

বিষয়টি নিশ্চিত করে এফবি আদিব-২ ফিশিং ট্রলারের মালিক নজরুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ২৮ মাঝিমাল্লাকে ধরে নিয়ে গেছে ভারতীয় কোস্ট গার্ড। এ বিষয়ে লিখিতভাবে কুতুবদিয়া থানাকে অবহিত করা হয়েছে।

আটক জেলেরা হলেন দক্ষিণ ধুরুং ইউনিয়নের জসিম উদ্দিন, নুরুল বশর, মোহাম্মদ শাহিন, তারেক মুহাম্মদ নওশাদ, আতিকুর রহমান, শাহাব উদ্দিন, মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন, মামুনুর রশিদ, মোহাম্মদ রাকিব, মোহাম্মদ শহিদুল্লাহ, নুরুল ইসলাম, জোবাইদুল হক, আলী আকবর ডেইল ইউনিয়নের জকির আলম, জাহাঙ্গীর আলম, মোহাম্মদ তুহিন আলম, মোহাম্মদ মোজাহেদ, শাহেদুল ইসলাম, মোহাম্মদ আজিজুর রহমান, উত্তর ধুরুং ইউনিয়নের হাফিজুর রহমান, লেমশিখালী আবুল বশর, মোহাম্মদ নাজেম উদ্দিন, এনামুল হক, মোহাম্মদ শরীফ, রবিউল হাছান, কৈয়ারবিল ইউনিয়নের ওমর ফারুক, মোহাম্মদ রাশেদুল ইসলাম, আকতার হোছাইন ও নজরুল ইসলাম।

জানতে চাইলে উপজেলা মৎস্যজীবী সমিতির সভাপতি মো. জয়নাল আবেদীন জানান, গত বৃহস্পতিবার সকালে কুতুবদিয়া উপজেলার মলমচর এলাকা থেকে ট্রলারটি যাত্রা করে। ১৯ নভেম্বর রাতে ২৮ মাঝিমাল্লাসহ ভারতীয় কোস্ট গার্ডের হাতে আটকের বিষয়টি জানতে পারেন তাঁদের পরিবার সদস্যরা। আটক জেলে ও ট্রলার উদ্ধারে সরকারের সহযোগিতা কামনা করেন তিনি।

এ বিষয়ে কুতুবদিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আরমান হোসেন জানান, বিষয়টি থানায় অবহিত করে একটি ডায়েরি করা হয়েছে। পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে বলে তিনি জানান।

