চট্টগ্রামে জনতা ব্যাংক কর্মকর্তার আত্মহত্যার অভিযোগ

চট্টগ্রাম নগরের হালিশহরে চিরকুট লিখে মোহাম্মদ আবুল হোসাইন (৪৫) নামের জনতা ব্যাংকের এক কর্মকর্তার আত্মহত্যার অভিযোগ উঠেছে। আজ সোমবার সকালে হালিশহর থানার খোরশেদবাগ আবাসিক এলাকার একটি ফ্ল্যাট বাসা থেকে তাঁর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।
আবুল হোসাইন জনতা ব্যাংক লিমিটেডের মোহাম্মদপুর জিবি শাখার কর্মকর্তা ছিলেন।
হালিশহর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন মণ্ডল আজকের পত্রিকাকে বলেন, প্রাথমিকভাবে ওই কর্মকর্তা আত্মহত্যা করেছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে।
এ ঘটনায় আবুল হোসাইনের স্ত্রী শারমিন আক্তার বাদী হয়ে হালিশহর থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা করেছেন।
পরিবারের তথ্যমতে, গতকাল রোববার রাতে খাবার খেয়ে রাত ১টার দিকে আবুল হোসাইন ও তাঁর স্ত্রী আলাদা কক্ষে ঘুমাতে যান। আজ ভোর সাড়ে ৫টার দিকে ফজরের নামাজ পড়ার জন্য ঘুম থেকে উঠে শারমিন আক্তার পাশের ঘরের দরজা ধাক্কা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করেন। এ সময় সিলিং ফ্যানের সঙ্গে চাদর প্যাঁচানো অবস্থায় স্বামীকে ঝুলতে দেখেন তিনি। তাঁর চিৎকারে সন্তান ও স্বজনেরা ছুটে এসে চাদর কেটে আবুল হোসাইনকে নিচে নামান। পরে জাতীয় জরুরি সেবা নম্বর ৯৯৯-এ খবর দেওয়া হলে হালিশহর থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে।
পুলিশ জানায়, উদ্ধার করা চিরকুটে আবুল হোসাইন জনতা ব্যাংকের মোহাম্মদপুর জিবি শাখার দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে তীব্র দাপ্তরিক চাপ, ঋণ অনুমোদনসংক্রান্ত জটিলতা ও বদলি নিয়ে মানসিক হয়রানির কথা উল্লেখ করেছেন।
চিরকুটে ব্যবসায়ীদের কাছে থাকা পাওনা টাকা উদ্ধার করতে না পারায় আর্থিক সংকটে ভোগার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। ২০২১ সালে লালদীঘি শাখায় দায়িত্ব পালনের সময় চেকসংক্রান্ত একটি পুরোনো সিআর মামলায় আসামি হওয়ার খবর পেয়েও দুশ্চিন্তায় ছিলেন বলে জানান তিনি।
চিরকুটের শেষাংশে পরিবার ও সন্তানদের দেখে রাখার আকুতি জানিয়ে আবুল হোসাইন লেখেন, তাঁর মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয় এবং সবাই যেন তাঁকে ক্ষমা করে দেয়।
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