চমেক হাসপাতাল এলাকায় ফার্মাসিতে মেয়াদোত্তীর্ণ-অননুমোদিত ওষুধ, জরিমানা

চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতাল এলাকায় অভিযান চালিয়ে অননুমোদিত ও মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ সংরক্ষণ, বেশি দামে ডাব বিক্রি এবং অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে খাবার পরিবেশনের অভিযোগে তিনটি প্রতিষ্ঠানকে ৫৩ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।
আজ রোববার (১১ অক্টোবর) দুপুরে নগরের চমেক হাসপাতালের সামনে পূর্বগেট এলাকায় এ অভিযান চালানো হয়।
অভিযানে নেতৃত্ব দেন অধিদপ্তরের চট্টগ্রাম বিভাগীয় কার্যালয়ের উপপরিচালক মো. ফয়েজ উল্ল্যাহ। এ সময় সহকারী পরিচালক মো. আনিছুর রহমানসহ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
অভিযানে রাইছা মেডিকেল হলকে অননুমোদিত ভারতীয় ও মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ সংরক্ষণের অভিযোগে ৪০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। বেশি দামে ডাব বিক্রি ও ক্রয়ভাউচার দেখাতে না পারায় নয়ন (৪২) নামের এক ব্যবসায়ীকে তিন হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এ ছাড়া অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে খাবার পরিবেশনের দায়ে ভান্ডারী হোটেলকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
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