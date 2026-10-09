পটিয়ায় লেগুনার ধাক্কায় প্রাণ গেল শিশুর, আহত ৩

চট্টগ্রামের পটিয়ায় মহাসড়ক পার হওয়ার সময় লেগুনার ধাক্কায় তাসপিয়া (৮) নামের এক শিশু নিহত হয়েছে। এ সময় চালক নিয়ন্ত্রণ হারালে লেগুনাটি উল্টে গিয়ে আরও তিনজন আহত হন।
আজ শুক্রবার (৯ অক্টোবর) সকাল ১০টার দিকে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের পটিয়ার গৈড়লারটেক এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত তাসপিয়া বাঁশখালী উপজেলার আবু হানিফের মেয়ে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শিশু তাসপিয়া গৈড়লারটেক এলাকায় মহাসড়ক পার হওয়ার সময় পটিয়াগামী একটি যাত্রীবাহী লেগুনা তাকে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই শিশুটির মৃত্যু হয়। চালক নিয়ন্ত্রণ হারালে লেগুনাটি উল্টে যায় এবং লেগুনায় থাকা আরও তিনজন আহত হন।
আহতরা হলেন—পটিয়ার কেলিশহর ইউনিয়নের আবদুল মান্নানের ছেলে মো. ইকবাল (৩০), পটিয়া সদরের মৃত মোজাহের মিয়ার ছেলে মো. হাবিব (৪৫) এবং আহমদ রহমানের ছেলে আজগর আলী (১৭)।
স্থানীয় বাসিন্দারা আহতদের উদ্ধার করে পটিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। বর্তমানে তাঁরা সেখানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।
পটিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক কৃষ্ণা সরকার সেতু জানান, সড়ক দুর্ঘটনায় আহত চারজনকে হাসপাতালে আনা হয়েছিল। তবে হাসপাতালে পৌঁছার আগেই শিশু তাসপিয়ার মৃত্যু হয়। বাকি তিনজন চিকিৎসাধীন রয়েছেন।
পটিয়া ক্রসিং হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. হারুনুর রশিদ জানান, শিশু নিহতের ঘটনায় আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে।
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