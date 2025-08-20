Ajker Patrika
> সারা দেশ
> চট্টগ্রাম

‘সেনাবাহিনীর কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ’

জুরাছড়ি (রাঙামাটি) সংবাদদাতা
লুংঘাছড়ি চাকমার হাতে ঘরের চাবি তুলে দেন সেনাবাহিনীর জুরাছড়ি জোনের উপ-অধিনায়ক মেজর মুশফাক আমিন চৌধুরী। ছবি: সংগৃহীত
লুংঘাছড়ি চাকমার হাতে ঘরের চাবি তুলে দেন সেনাবাহিনীর জুরাছড়ি জোনের উপ-অধিনায়ক মেজর মুশফাক আমিন চৌধুরী। ছবি: সংগৃহীত

রাঙামাটির পার্বত্য জুরাছড়ির দুর্গম লেবারপাড়া গ্রামের এক কোণে দীর্ঘদিন ধরে দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করছেন বিধবা লুংঘাছড়ি চাকমা (৬৫)। স্বামীর মৃত্যু তাঁর জীবন থেকে যেন সব আলোই কেড়ে নিয়েছিল। টিন আর বাঁশে জোড়াতালি দিয়ে তৈরি নড়বড়ে কুঁড়েঘরে ঝড়-বৃষ্টির রাতগুলো তাঁর জন্য হয়ে উঠত নিদারুণ কষ্টের। নিজের অসহায় জীবনের বোঝা বহন করতে করতে তিনি ভেঙে পড়েছিলেন। এমন অবস্থায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর নতুন একটি বসতঘর পেয়ে লুংঘাছড়ির জীবনে ফিরেছে আশার আলো।

আজ বুধবার (২০ আগস্ট) দুপুরে জুরাছড়ি জোনের উপ-অধিনায়ক মেজর মুশফাক আমিন চৌধুরী, পিএসসি আনুষ্ঠানিকভাবে ঘরটি হস্তান্তর করেন।

মুহূর্তটি লুংঘাছড়ির জীবনে যেন নতুন জন্মের মতো। ঘরের চাবি হাতে নিয়ে তিনি আর স্থির থাকতে পারেননি, আনন্দে চোখ বেয়ে নেমে আসে অশ্রুধারা।

লুংঘাছড়ি চাকমা বলেন, ‘আমার আর কিছু চাওয়ার ছিল না। শুধু মাথার ওপর একটা নিরাপদ ছাদ চেয়েছিলাম। আজ সেই স্বপ্ন পূরণ হলো। সেনাবাহিনীর কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ।

ঘর হস্তান্তরের সময় পাশে ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. বায়েজীদ-বিন-আখন্দ, জুরাছড়ি ইউপি চেয়ারম্যান ইমন চাকমা, বনযোগীছড়া ইউপি চেয়ারম্যান সন্তোষ বিকাশ চাকমা, দুমদুম্যা ইউপি চেয়ারম্যান শান্তি রাজ চাকমা ও এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিরা। সবার চোখেমুখে তখন ছিল সন্তুষ্টির হাসি।

বিষয়:

রাঙামাটিজুরাছড়িচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবরসেনাবাহিনী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

দাম্পত্যকলহের গুঞ্জন, মুখ খুললেন জাহিদ হাসান

গভর্নর আমাকে বাধ্যতামূলক ছুটি দেওয়ার কে: বিএফআইইউর প্রধান শাহীনুল

ছাত্রীকে তিন দিন আটকে রেখে ধর্ষণ, গ্রাম্য সালিসের মাধ্যমে বিয়ে

১৯৭১ সালে বাংলাদেশে পাকিস্তানি সেনাদের যৌন সহিংসতার প্রসঙ্গ জাতিসংঘে তুললেন ভারতীয় দূত

সেই রুহুল আমিনের বসুন্ধরা, বনানী ও উত্তরার জমিসহ ৫০০ কোটি টাকার সম্পত্তি ক্রোক

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সালমানের সঙ্গে কাজ করা সহজ নয়, শুটিং শুরু করেন রাত ৮টায়

সালমানের সঙ্গে কাজ করা সহজ নয়, শুটিং শুরু করেন রাত ৮টায়

১৯৭১ সালে বাংলাদেশে পাকিস্তানি সেনাদের যৌন সহিংসতার প্রসঙ্গ জাতিসংঘে তুললেন ভারতীয় দূত

১৯৭১ সালে বাংলাদেশে পাকিস্তানি সেনাদের যৌন সহিংসতার প্রসঙ্গ জাতিসংঘে তুললেন ভারতীয় দূত

দাম্পত্যকলহের গুঞ্জন, মুখ খুললেন জাহিদ হাসান

দাম্পত্যকলহের গুঞ্জন, মুখ খুললেন জাহিদ হাসান

চট্টগ্রাম বন্দরে স্ক্যানিং মেশিন নষ্ট, কনটেইনার জট

চট্টগ্রাম বন্দরে স্ক্যানিং মেশিন নষ্ট, কনটেইনার জট

লালমনিরহাটে বিএনপি নেতাদের বিরুদ্ধে সড়কের সংস্কারকাজ দখলের অভিযোগ

লালমনিরহাটে বিএনপি নেতাদের বিরুদ্ধে সড়কের সংস্কারকাজ দখলের অভিযোগ

সম্পর্কিত

সখীপুরে সড়ক সংস্কারে ইউএনওকে স্মারকলিপি দিল মেধাভিত্তিক ছাত্রী সংসদ

সখীপুরে সড়ক সংস্কারে ইউএনওকে স্মারকলিপি দিল মেধাভিত্তিক ছাত্রী সংসদ

সরকারি চাল ওজনে কম দেওয়ায় ডিলারের কর্মীকে নারীর জুতাপেটা

সরকারি চাল ওজনে কম দেওয়ায় ডিলারের কর্মীকে নারীর জুতাপেটা

‘মুক্তিপণে’ ছাড়া পেলেন টেকনাফের অপহৃত যুবক

‘মুক্তিপণে’ ছাড়া পেলেন টেকনাফের অপহৃত যুবক

গোপালপুরে নদে গোসলে নেমে শিশুর মৃত্যু

গোপালপুরে নদে গোসলে নেমে শিশুর মৃত্যু