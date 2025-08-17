কক্সবাজারে এসে অসুস্থ উপদেষ্টা ফারুকী, এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে ফিরলেন ঢাকায়

কক্সবাজার প্রতিনিধি
কক্সবাজারে সরকারি সফরে এসে অসুস্থ হয়ে পড়ায় সংস্কৃতি উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকীকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্স যোগে ঢাকায় পাঠানো হয়েছে।
আজ শনিবার রাত সাড়ে ১০ টার পরপরই তাকে নিয়ে কক্সবাজার বিমানবন্দর থেকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সটি ঢাকার উদ্দেশে রওনা দেয়।
কক্সবাজারের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সাধারণ) ইমরান হোসাইন সজীব এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
এর আগে রাত ৮ টার দিকে সংস্কৃতি উপদেষ্টা শহরের হোটেল ওশান প্যারাডাইজে অবস্থানকালে বুকে ব্যাথা এবং উচ্চ রক্তচাপ অনুভব করার পর অসুস্থ হয়ে পড়েন বলে জানান তিনি।
ইমরান হোসাইন সজীব বলেন, সংস্কৃতি উপদেষ্টা শুক্রবার বিকেলে ৫ দিনের সফরে বিমানযোগে কক্সবাজার পৌঁছান। এরপর তিনি রাত্রিযাপনের জন্য অভিজাত হোটেল ওশান প্যারাডাইজে ওঠেন।
রোববার (১৭ আগস্ট) কক্সবাজারকে ‘সাংস্কৃতিক হাব’ হিসেবে গড়ে তুলতে বিভিন্ন অংশীজনদের নিয়ে দুই দিনব্যাপী আয়োজিত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকার কথা ছিল।
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক বলেন, সংস্কৃতি উপদেষ্টা অসুস্থতার খবরে রোববার কক্সবাজারে আয়োজিত কর্মশালাটি স্থগিত করা হয়েছে।
