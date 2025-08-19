টেকনাফে এসে অপহরণের শিকার যুবক, ১০ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি

টেকনাফ (কক্সবাজার) সংবাদদাতা
কক্সবাজারের টেকনাফে এসে মো. হাসিম নামের এক যুবক অপহরণের শিকার হয়েছেন। আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় মোবাইল ফোনে ছেলে অপহরণের বিষয়টি জানান হাসিমের বাবা নুর হোসেন। অপহরণকারীরা ১০ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করেছেন বলে তিনি জানান।
হাসিমের বাড়ি টেকনাফের সেন্ট মার্টিন ইউনিয়নের কোনাপাড়া এলাকায়।
টেকনাফ মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
মুহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন বলেন, গত রোববার পরিবারের পক্ষ থেকে একটি অভিযোগ করা হয়েছে। অপহৃত যুবককে উদ্ধার করতে থানা-পুলিশ কাজ করছে। অপহরণ নাকি অন্য কোনো ঘটনা, তা তদন্ত করা হচ্ছে।
বাবা নুর হোসেন বলেন, ১০ আগস্ট সকালে সেন্ট মার্টিন থেকে টেকনাফের উদ্দেশে বাড়ি থেকে বের হয় হাসিম। টেকনাফে পৌঁছে কথা হয়। তার অসুস্থতার জন্য ডাক্তার দেখানোর কথা ছিল এবং দোকানের জন্য মালপত্র ক্রয় করার কথা ছিল।
পরে ১৬ আগস্ট কাজ শেষ করে এবং দোকানের জন্য মালপত্র কিনে সেন্ট মার্টিনের উদ্দেশে রওনা করার জন্য টেকনাফ পৌরসভার কায়ুকখালীয়া নৌঘাটের সার্ভিস ট্রলারের অফিসে গিয়েছিল। এর পর থেকে ছেলের সঙ্গে আর যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।
১৬ আগস্ট শনিবার যুবক হাসিমের বাবার ইমো নম্বরে অপরিচিত এক ব্যক্তি ফোন করে ১০ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করে। দাবি করা মুক্তিপণের টাকা না পেলে ছেলের লাশ নেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হুমকি দেওয়া হয়।
সেন্ট মার্টিন ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ফয়েজুল ইসলাম বলেন, ‘সেন্ট মার্টিন দ্বীপের এক যুবক টেকনাফ থেকে অপহরণ হয়েছেন বলে শুনেছি। দুর্বৃত্তরা মুক্তিপণ হিসেবে ১০ লাখ টাকা দাবি করেছে। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে সেন্ট মার্টিন দ্বীপের মানুষের মধ্যে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে।’
