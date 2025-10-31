মিরসরাইয়ে গৃহবধূর গলায় ছুরি ধরে ডাকাতি, ১০ লাখ টাকার মালামাল লুট

মিরসরাই (প্রতিনিধি) চট্টগ্রাম
চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে এক গৃহবধূর গলায় ছুরি ধরে দুর্ধর্ষ ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) রাতে উপজেলার খৈয়াছড়া ইউনিয়নের নিজতালুক এলাকার আব্দুল মজিদ মিস্ত্রির বাড়িতে ডাকাতির এ ঘটনা ঘটে।
ভুক্তভোগী পরিবারের দাবি, ডাকাত দল আটটি মোবাইল ফোন, সাড়ে তিন ভরি স্বর্ণালংকার, নগদ ৫০ হাজার টাকা, বিভিন্ন মূল্যবান সামগ্রীসহ প্রায় ১০ লাখ টাকার মালামাল লুট করে নিয়ে গেছে।
ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্য নুর উদ্দীন বলেন, ‘গতকাল রাত ৩টার দিকে ১০ থেকে ১৫ জনের একটি ডাকাত দল রামদা, চায়নিজ কুড়ালসহ দেশীয় বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বাড়িতে প্রবেশ করে। কিছু বুঝে ওঠার আগে সবাইকে জিম্মি করে আমার ভাবি কাজলের গলায় ছুরি ধরে মূল্যবান জিনিসপত্র লুট করে নেয়। এরপর তারা আমার ঘরে এসে আমার হাত-পা বেঁধে মূল্যবান জিনিসপত্র নিয়ে যায়।’
শাহেদা আক্তার নামের একজন বলেন, ‘আমার দুই দেবর, এক ননদসহ আমরা চার পরিবার আলাদা ঘরে বসবাস করি। রাত ৩টার দিকে প্রথমে ডাকাত দল আমার মেজ দেবর মহিউদ্দিনের ঘরে প্রবেশ করে তার স্ত্রী কাজলের গলায় ছুরি ধরে ঘরের মালামাল লুট করে। এরপর তারা ছোট দেবর নুর উদ্দিনের ঘরে প্রবেশ করে ডাকাতি করতে থাকে। তাদের উপস্থিতি টের পেয়ে আমি প্রতিবেশীদের মোবাইল ফোনে বিষয়টি জানালে তা বুঝতে পেরে ডাকাত দল দ্রুত সরে যায়।’
স্থানীয় বাসিন্দা নুরুল করিম বাবলু বলেন, ঢাকা-চট্টগ্রাম হাইওয়ের পাশে বাড়ি হওয়ায় ডাকাত দল সহজে চলে গেছে।
মিরসরাই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আতিকুর রহমান বলেন, ‘সকাল ৬টা পর্যন্ত ডিউটি করেছি। রাত-দিন কাজ করে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করছি। ডাকাতির ঘটনায় পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। এখন পর্যন্ত এ ঘটনায় লিখিত অভিযোগ পাওয়া যায়নি। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। লিখিত অভিযোগ না পেলেও একাধিক টিম ও ডিবির টিম এ বিষয়ে কাজ করছে। শিগগির জড়িতদের আমরা আইনের আওতায় নিয়ে আসব ইনশা আল্লাহ।’
নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
বরিশালে অপসো স্যালাইন ফার্মাসিউটিক্যালসের ৫ শতাধিক শ্রমিক ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট। শুক্রবার নগরের অশ্বিনীকুমার হল চত্বরে সমাবেশ শেষে মিছিল করেন নেতা-কর্মীরা।
বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তারা বলেন, গত ২৯ অক্টোবর অপসো স্যালাইন ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড কারখানার ৫ শতাধিক শ্রমিক ছাঁটাই করা হয়, যা বরিশালের অন্যতম পুরোনো একটি প্রতিষ্ঠান। অপ্রত্যাশিত এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে কারখানার অর্ধেকের বেশি শ্রমিক ছাঁটাই করার ঘোষণা দেওয়া হয়। এই ছাঁটাই সম্পূর্ণ দুরভিসন্ধিমূলক ও শ্রমিকবিরোধী।
বক্তারা আরও বলেন, সম্প্রতি অপসো স্যালাইন ফার্মাসিউটিক্যালসে শ্রমিক ইউনিয়ন হয়েছে, যাকে কেন্দ্র করে মালিকেরা শ্রমিকদের ভয়ভীতি প্রদর্শনের জন্য ছাঁটাই করেছেন। এ ধরনের ট্রেড ইউনিয়নবিরোধী আচরণ শ্রম আইন অনুযায়ী অসৎ শ্রম আচরণের আওতায় পড়ে।
সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট বরিশাল জেলার সভাপতি দুলাল মল্লিকের সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য দেন সংগঠনটির কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আহসান হাবীব বুলবুল, বাসদ বরিশাল জেলার সদস্যসচিব ডা. মনীষা চক্রবর্তী, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট জেলা দপ্তর সম্পাদক শহিদুল হাওলাদার, বরিশাল রিকশা-ভ্যানচালক শ্রমিক ইউনিয়নের সাংগঠনিক সম্পাদক শহিদুল ইসলাম, ইজিবাইক সংগ্রাম পরিষদের জেলা সংগঠক রমজান আকন, রেফকো ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি আবদুল মজিদ হাওলাদার, মেডিমেট ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড শ্রমিক ইউনিয়ন সভাপতি সোনিয়া আক্তার, পদ্মা ব্লোয়িং লিমিটেড শ্রমিক ইউনিয়ন সভাপতি জসীম গাজী, অলিম্পিক সিমেন্ট অ্যান্ড ফাইবার লিমিটেড শ্রমিক ইউনিয়ন সভাপতি সেলিম সরদার, খান সন্স টেক্সটাইল শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মো. সবুজ হাওলাদার প্রমুখ।
নাইক্ষ্যংছড়ি (বান্দরবান) প্রতিনিধি
বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার মিয়ানমার সীমান্তে স্থলমাইন বিস্ফোরণে দুই পা উড়ে যাওয়া বিজিবি নায়েক আক্তার হোসেন (৪৫) মারা গেছেন। আজ শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) দুপুরে রাজধানীর সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি। কক্সবাজার ৩৪ বিজিবি অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল এস এম খায়রুল আলম এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
জানা গেছে, আজ ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় হার্ট অ্যাটাক করেন আক্তার হোসেন। দুপুর সোয়া ১২টার দিকে তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক।
আক্তার হোসেন ভোলার দৌলতখান পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা অবসরপ্রাপ্ত বিজিবি হাবিলদার আবদুল মান্নান ভূইয়ার ছেলে। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, দুই ছেলে ও এক মেয়ে রেখে গেছেন।
১২ অক্টোবর নাইক্ষ্যংছড়ি ঘুমধুমের বাইশফাঁড়ি সীমান্তে স্থলমাইন বিস্ফোরণে গুরুতর আহত হন বিজিবি নায়েক আক্তার হোসেন। তিনি ৩৪ বিজিবি অধীন বাইশফাঁড়ি বিওপিতে কর্মরত ছিলেন।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজধানীর মোহাম্মদপুরে বাসে বিশ্ববিদ্যালয়পড়ুয়া এক তরুণীর পোশাক নিয়ে কটূক্তি ও তাঁকে হেনস্তার একটি ভিডিও সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ভাইরাল হয়। এ ঘটনায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব। গ্রেপ্তার নাজিম উদ্দিন (৪৫) ওই বাসের কন্ডাক্টর ও চালকের সহকারী বলে জানিয়েছে র্যাব।
গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মোহাম্মদপুরের বছিলা এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। আজ শুক্রবার রাতে এক বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানিয়েছে র্যাব-৪।
এর আগে গত সোমবার (২৭ অক্টোবর) ঘটনাটি ঘটে। এরপর ঘটনার ভিডিও ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়ে।
ফেসবুকে ভাইরাল হওয়া ওই ভিডিওতে দেখা যায়, বাসে ওঠার পর সামনের আসনে বসা নাজিম উদ্দিন তরুণীর পোশাক নিয়ে অশোভন মন্তব্য করেন। ক্ষুব্ধ হয়ে তরুণী প্রতিবাদ জানাতে এগিয়ে যান এবং প্রশ্ন করেন, ‘আমার পোশাক নিয়ে আপনার সমস্যা কী?’ উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে নাজিম উদ্দিন উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে চড় মারেন। মুহূর্তেই তরুণী জুতা খুলে পাল্টা আঘাত করেন। ধস্তাধস্তির একপর্যায়ে দুজনই বাসের সামনের দিকে পড়ে যান। তরুণী নিজেকে সামলে আবারও প্রতিরোধ করেন।
ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর নানামুখী প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। অনেকে তরুণীর সাহসী অবস্থানের প্রশংসা করেছেন, অন্যদিকে কেউ কেউ উভয় পক্ষের আচরণ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।
র্যাব-৪-এর মেজর আবরার ফয়সাল সাদী জানান, ভিডিও ছড়িয়ে পড়ার পর হেনস্তাকারীকে আটক করতে অভিযান শুরু করা হয়। গতকাল সন্ধ্যায় নাজিম উদ্দিনকে শনাক্ত করে আটক করা হয় এবং মোহাম্মদপুর থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।
মোহাম্মদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কাজী রফিক জানিয়েছেন, বিশ্ববিদ্যালয়পড়ুয়া তরুণী শ্লীলতাহানির অভিযোগে আজ সকালে নাজিম উদ্দিনের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন। মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার করে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
ওসি আরও জানান, নাজিম উদ্দিন ধানমন্ডি ১৫ থেকে মোহাম্মদপুরের বছিলায় চলাচলরত রমজান পরিবহনের কন্ডাক্টর। ভাড়া নিয়ে কথা-কাটাকাটির জেরে তাঁদের মধ্যে মারামারি ঘটে।
তাড়াশ (সিরাজগঞ্জ) সংবাদদাতা
সিরাজগঞ্জের তাড়াশে সৌদি সরকারের পাঠানো দুস্থদের জন্য দুম্বার মাংস ছিনতাইয়ের ঘটনায় প্রধান আসামি লিটন মির্জাকে (৩২) গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
আজ শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) দুপুরে তাঁকে নিজ বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।
গ্রেপ্তারকৃত লিটন তাড়াশ পৌর সদরের থানাপাড়া মহল্লার মৃত নাজু মির্জার ছেলে।
জানা গেছে, ২৯ অক্টোবর তাড়াশ উপজেলার ৪৪টি মাদ্রাসা ও এতিমখানার জন্য সৌদি সরকারের পাঠানো দুস্থদের জন্য ১৬৪ কার্টন দুম্বার মাংস বিতরণ করা হয়। এদিন দক্ষিণ মথুরাপুর দারুল নাজাত হাফিজিয়া কওমিয়া মহিলা মাদ্রাসার জন্য বরাদ্দকৃত এক কার্টন দুম্বার মাংস ওই মাদ্রাসার শিক্ষক সুলতান মাহমুদ গ্রহণ করেন। এরপর তিনি মাংসের কার্টন নিয়ে উপজেলা মসজিদের কাছে পৌঁছালে একদল ছিনতাইকারী তা ছিনিয়ে নিয়ে যায়। এ নিয়ে বিভিন্ন গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশ হলে প্রশাসনের টনক নড়ে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া এ-সংক্রান্ত ভিডিও ও সিসিটিভি ফুটেজ দেখে পুলিশ আসামিদের শনাক্ত করে। পরে দক্ষিণ মথুরাপুর দারুল নাজাত হাফিজিয়া কওমিয়া মহিলা মাদ্রাসার মহতামিম মো. নজরুল ইসলাম বাদী হয়ে থানায় মামলা করলে পুলিশ মামলার প্রধান আসামি লিটন মির্জাকে গ্রেপ্তার করে।
এ প্রসঙ্গে তাড়াশ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জিয়াউর রহমান বলেন, মামলার মূল আসামি লিটন মির্জাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অন্য আসামিদের গ্রেপ্তারের প্রক্রিয়া চলছে।
