মিষ্টির দোকানসহ আট প্রতিষ্ঠান ও লরিচালককে ৬০ হাজার টাকা জরিমানা

ব্রাহ্মণপাড়া (কুমিল্লা) প্রতিনিধি
কুমিল্লার ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলায় তিন মিষ্টির দোকানসহ আট প্রতিষ্ঠান ও এক লরিচালককে ৬০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে মিষ্টি তৈরি, মেয়াদোত্তীর্ণ খাবার মজুত, নিষিদ্ধ পলিথিন ব্যবহার এবং সড়কে অবৈধ গাড়ি পার্কিংয়ের অভিযোগে এই জরিমানা করা হয়।
গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত উপজেলার দক্ষিণ চান্দলা বাজার ও সাহেবাবাদ বাজার এলাকায় এ অভিযান চালানো হয়। এতে নেতৃত্ব দেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মাহমুদা জাহান। অভিযানে সহযোগিতা করেন উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর পারভীন সুলতানা এবং ব্রাহ্মণপাড়া থানার উপপরিদর্শক (এসআই) জাহাঙ্গীর আলমের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল।
দক্ষিণ চান্দলা বাজারে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে মিষ্টি তৈরির দায়ে মায়ের দোয়া মিষ্টি ভান্ডারকে ৫ হাজার, হারুন মিষ্টি ভান্ডারকে ২০ হাজার এবং চান্দলা মিষ্টি ভান্ডারকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। একই বাজারে খাদ্য উৎপাদনকারী কারখানার পাশে মুরগি বিক্রি করায় রনি ব্রয়লার হাউসকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
এ ছাড়া মেয়াদোত্তীর্ণ খাদ্যসামগ্রী মজুত রাখা এবং নিষিদ্ধ পলিথিন ব্যবহারের অভিযোগে জুয়েল কনফেকশনারি ও খান ডিপার্টমেন্টাল স্টোরকে ৩ হাজার করে মোট ৬ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। দোকান দুটি থেকে জব্দ করা বিপুল পরিমাণ পলিথিন ব্যাগ আগুনে পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়। পরে সাহেবাবাদ বাজার এলাকায় অবৈধভাবে গাড়ি পার্কিং করে যানজট সৃষ্টি করায় এক আন্তজেলা লরিচালককে সড়ক পরিবহন আইনে ৪ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
অভিযান শেষে ইউএনও মাহমুদা জাহান বলেন, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য তৈরি ও মেয়াদোত্তীর্ণ খাবার বিক্রি মানুষের জন্য স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি করছে। নিষিদ্ধ পলিথিন ব্যবহার ও অবৈধ গাড়ি পার্কিং সাধারণ মানুষের ভোগান্তি বাড়ায়। তাই ব্যবসায়ী ও চালকদের সতর্ক করা হয়েছে। ভবিষ্যতে একই অপরাধে শুধু অর্থদণ্ড নয়, আরও কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
কুমিল্লার ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলায় তিন মিষ্টির দোকানসহ আট প্রতিষ্ঠান ও এক লরিচালককে ৬০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে মিষ্টি তৈরি, মেয়াদোত্তীর্ণ খাবার মজুত, নিষিদ্ধ পলিথিন ব্যবহার এবং সড়কে অবৈধ গাড়ি পার্কিংয়ের অভিযোগে এই জরিমানা করা হয়।
গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত উপজেলার দক্ষিণ চান্দলা বাজার ও সাহেবাবাদ বাজার এলাকায় এ অভিযান চালানো হয়। এতে নেতৃত্ব দেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মাহমুদা জাহান। অভিযানে সহযোগিতা করেন উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর পারভীন সুলতানা এবং ব্রাহ্মণপাড়া থানার উপপরিদর্শক (এসআই) জাহাঙ্গীর আলমের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল।
দক্ষিণ চান্দলা বাজারে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে মিষ্টি তৈরির দায়ে মায়ের দোয়া মিষ্টি ভান্ডারকে ৫ হাজার, হারুন মিষ্টি ভান্ডারকে ২০ হাজার এবং চান্দলা মিষ্টি ভান্ডারকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। একই বাজারে খাদ্য উৎপাদনকারী কারখানার পাশে মুরগি বিক্রি করায় রনি ব্রয়লার হাউসকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
এ ছাড়া মেয়াদোত্তীর্ণ খাদ্যসামগ্রী মজুত রাখা এবং নিষিদ্ধ পলিথিন ব্যবহারের অভিযোগে জুয়েল কনফেকশনারি ও খান ডিপার্টমেন্টাল স্টোরকে ৩ হাজার করে মোট ৬ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। দোকান দুটি থেকে জব্দ করা বিপুল পরিমাণ পলিথিন ব্যাগ আগুনে পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়। পরে সাহেবাবাদ বাজার এলাকায় অবৈধভাবে গাড়ি পার্কিং করে যানজট সৃষ্টি করায় এক আন্তজেলা লরিচালককে সড়ক পরিবহন আইনে ৪ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
অভিযান শেষে ইউএনও মাহমুদা জাহান বলেন, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য তৈরি ও মেয়াদোত্তীর্ণ খাবার বিক্রি মানুষের জন্য স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি করছে। নিষিদ্ধ পলিথিন ব্যবহার ও অবৈধ গাড়ি পার্কিং সাধারণ মানুষের ভোগান্তি বাড়ায়। তাই ব্যবসায়ী ও চালকদের সতর্ক করা হয়েছে। ভবিষ্যতে একই অপরাধে শুধু অর্থদণ্ড নয়, আরও কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
গাজীপুরের শ্রীপুরে একটি লেগুনা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে থাকা বৈদ্যুতিক খুটিতে ধাক্কা খেয়ে এক নারী শ্রমিক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় লেগুনা চালকসহ অন্তত ১২ শ্রমিক আহত হন। আজ শুক্রবার (২২ আগস্ট) ভোরে উপজেলার তেলিহাটি ইউনিয়নের মাওনা বরমী আঞ্চলিক সড়কের আনসার টেপিরবাড়ি গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে।১৪ মিনিট আগে
নাটোরের বড়াইগ্রামে আট বিঘা পুকুরে বিষ প্রয়োগ করে ১৫ লাখ টাকার মাছ মেরে ফেলার অভিযোগ উঠেছে নুরুল ইসলাম (৪০) নামের এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। গতকাল বৃহস্পতিবার ভোররাতে উপজেলার সদর ইউনিয়নের নিশ্চিন্তাপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। পরে রাতে মাছচাষী মাহাফুজুর রহমান (২৫) বড়াইগ্রাম থানায় একই গ্রামের নুরুল ইসলামের বিরুদ২৫ মিনিট আগে
ঝিনাইদহ পৌর এলাকায় মাত্র ২০ টাকা পাওয়া পরিশোধ নিয়ে কলহের জেরে ছুরিকাঘাতে আহত মো: মঞ্জুর বিশ্বাস (৩৮) চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।১ ঘণ্টা আগে
ঠাকুরগাঁওয়ের রাণীশংকৈলে মালবাহী ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষে রফিকুল ইসলাম (৪৫) নামে এক মোটরসাইকেল আরোহী একজন নিহত হয়েছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে রাণীশংকৈল-হরিপুর সড়কের রাণীশংকৈল পৌরসভা অফিসের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটেছে।২ ঘণ্টা আগে