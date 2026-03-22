Ajker Patrika
চট্টগ্রাম

সাতকানিয়ায় দুর্বৃত্তদের হামলায় আহত যুবকের মৃত্যু

সাতকানিয়া (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 
মিজানুর রহমান । ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রামের সাতকানিয়ায় ঈদুল ফিতরের আগের দিন চাঁদরাতে মুখোশধারী দুর্বৃত্তদের হামলায় গুরুতর আহত যুবক মিজানুর রহমান (২৬) চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। গতকাল শনিবার দুপুরে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়।

নিহত মিজানুর রহমান উপজেলার সোনাকানিয়া ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের হাতিয়ারকুল এলাকার মদন মৌলভী বাড়ির মৃত আবদুর রহিমের ছেলে।

নিহত মিজানের স্বজন ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, মিজানুর রহমান চট্টগ্রাম নগরে হকার হিসেবে ব্যবসা করতেন। ঈদুল ফিতরের চাঁদরাতে স্ত্রী ও দুই সন্তান নিয়ে লোহাগাড়ার আমিরাবাদ থেকে ঈদের বাজার করে বাড়ি ফিরছিলেন তিনি। তাঁরা গারাংগিয়ার হাতিয়ারপুল বাজার সড়ক এলাকায় পৌঁছালে মুখোশ পরা একদল দুর্বৃত্ত মিজানুর রহমানকে টেনেহিঁচড়ে তুলে নিয়ে যায়। এরপর রাত আনুমানিক ১টার দিকে বাড়ির লোকজনের কাছে খবর আসে, সোনাকানিয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ের (বোর্ড অফিস) দক্ষিণ পাশে মিজানুর রহমান রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছেন। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় মিজানুরকে স্বজনেরা উদ্ধার করে প্রথমে সাতকানিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গতকাল বেলা ২টার দিকে তাঁর মৃত্যু হয়।

সোনাকানিয়া ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মহিউদ্দীন বলেন, মিজানুর রহমান নামের এক যুবককে দুর্বৃত্তরা তুলে নিয়ে গিয়েছিল। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় পরিবারের লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেছিলেন। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ওই যুবকের মৃত্যু হয়েছে।

সাতকানিয়া সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. আরিফুল ইসলাম সিদ্দিকী বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, পূর্ববিরোধের জেরে মিজানুর রহমানকে হত্যা করা হয়েছে। কারা এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। মিজানুরের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের মর্গে রাখা হয়েছে। এই ঘটনায় থানায় এখনো মামলা হয়নি।

বিষয়:

নিহতচট্টগ্রাম বিভাগচট্টগ্রামসাতকানিয়া
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ইরান ফাঁদে পা দিয়ে যেভাবে যুক্তরাষ্ট্রকে ডোবাচ্ছেন ট্রাম্প

কুমিল্লায় লেভেল ক্রসিংয়ে ওঠা বাস আধা কিমি টেনে নিয়ে গেল ট্রেন, নিহত ১২

জামালপুরে মানুষের ভারে ভেঙে পড়েছে সাঁকো: দুই পরিবারের চার সহোদরসহ পাঁচ শিশুর মৃত্যু

জামালপুরে ব্রিজ ভেঙে নদীতে পড়ল শতাধিক মানুষ, নিহত ২

পঞ্চগড়ে ঈদগাহে চাঁদা উত্তোলনের অভিযোগে যুবককে গণপিটুনি

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ইরান ফাঁদে পা দিয়ে যেভাবে যুক্তরাষ্ট্রকে ডোবাচ্ছেন ট্রাম্প

ইরান ফাঁদে পা দিয়ে যেভাবে যুক্তরাষ্ট্রকে ডোবাচ্ছেন ট্রাম্প

জামালপুরে মানুষের ভারে ভেঙে পড়েছে সাঁকো: দুই পরিবারের চার সহোদরসহ পাঁচ শিশুর মৃত্যু

জামালপুরে মানুষের ভারে ভেঙে পড়েছে সাঁকো: দুই পরিবারের চার সহোদরসহ পাঁচ শিশুর মৃত্যু

পঞ্চগড়ে ঈদগাহে চাঁদা উত্তোলনের অভিযোগে যুবককে গণপিটুনি

পঞ্চগড়ে ঈদগাহে চাঁদা উত্তোলনের অভিযোগে যুবককে গণপিটুনি

জামালপুরে ব্রিজ ভেঙে নদীতে পড়ল শতাধিক মানুষ, নিহত ২

জামালপুরে ব্রিজ ভেঙে নদীতে পড়ল শতাধিক মানুষ, নিহত ২

নিজস্ব প্রযুক্তি দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের স্টেলথ মিথ ভেঙে দিল ইরান, যা বলছেন চীনা সমরবিদ

নিজস্ব প্রযুক্তি দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের স্টেলথ মিথ ভেঙে দিল ইরান, যা বলছেন চীনা সমরবিদ

সম্পর্কিত

জীবননগরে শিক্ষককে ঘোড়ার গাড়িতে রাজকীয় বিদায়

জীবননগরে শিক্ষককে ঘোড়ার গাড়িতে রাজকীয় বিদায়

শ্রীপুরে কচুরিপনার ভেতর পড়ে ছিল নবজাতকের মরদেহ

শ্রীপুরে কচুরিপনার ভেতর পড়ে ছিল নবজাতকের মরদেহ

লালমনিরহাটে বাস-ইজিবাইক মুখোমুখি সংঘর্ষে একই পরিবারের ৮ জন আহত

লালমনিরহাটে বাস-ইজিবাইক মুখোমুখি সংঘর্ষে একই পরিবারের ৮ জন আহত

রাণীনগরে মাদক সেবনের দায়ে বাবা-ছেলেকে কারাদণ্ড

রাণীনগরে মাদক সেবনের দায়ে বাবা-ছেলেকে কারাদণ্ড