চট্টগ্রামে ২ প্রতিবেশীর ঝগড়ায় চার বছরের শিশু ছুরিকাঘাতের শিকার

চট্টগ্রাম নগরের কোতোয়ালি থানাধীন বিআরটিসি জামতলা বস্তি এলাকায় দুই প্রতিবেশীর ঝগড়ার মধ্যে পড়ে চার বছরের এক শিশু ছুরিকাঘাতের শিকার হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এই ঘটনায় পুলিশ তিনজনকে আটক করেছে।
গতকাল শুক্রবার রাত ৮টার দিকে এই ঘটনা ঘটে। শনিবার সকালে বিষয়টি জানাজানি হয়। ছুরিকাঘাতে আহত ওই শিশুর নাম মোহাম্মদ দিয়ান (৪)। সে নগরের এনায়েত বাজার এলাকার বাসিন্দা।
শিশুটির মামা আজহারুল হক সাংবাদিকদের জানান, তুচ্ছ বিষয় নিয়ে প্রতিবেশী নুরুন্নবীর সঙ্গে তাঁর কথা-কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে নুরুন্নবী ছুরি নিয়ে তাঁকে আক্রমণ করতে এলে তিনি সরে যান। তখন পাশে থাকা তাঁর ভাগনে দিয়ানের পেটে ছুরি লাগে। এরপর দিয়ানকে প্রথমে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ও পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বর্তমানে সে চিকিৎসাধীন।
কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবু জায়েদ মো. নাজমুন নুর বলেন, তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে চার বছরের এক শিশুকে ছুরিকাঘাত করা হয়েছে। এতে সে গুরুতর আহত হয়েছে। খবর পেয়ে পুলিশ তিনজনকে আটক করে থানায় এনে জিজ্ঞাসাবাদ করছে।
ওসি বলেন, এই ঘটনায় থানায় মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে এবং ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
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