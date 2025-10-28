Ajker Patrika
মিরসরাইয়ে ট্রেনে কাটা পড়ে একজনের মৃত্যু

মিরসরাই (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 
প্রতীকী ছবি

চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে ট্রেনে কাটা পড়ে অজ্ঞাতনামা এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) সকালে উপজেলার জোরারগঞ্জ ইউনিয়নের মধ্যম সোনাপাহাড় এলাকায় ঢাকা-চট্টগ্রাম রেললাইনের চট্টগ্রামমুখী ডাউন লেনে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শী আরিফুল ইসলাম ইমন বলেন, ‘সকাল ৯টার দিকে ঢাকা থেকে চট্টগ্রামমুখী একটি ট্রেন ওই স্থানে পৌঁছে। ট্রেনটি বারবার হর্ন বাজিয়েও ওই ব্যক্তির মনোযোগ আকর্ষণ করতে ব্যর্থ হয়। একপর্যায়ে ট্রেনে কাটা পড়ে ঘটনাস্থলেই ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়। ধারণা করা যাচ্ছে, লোকটি মানসিক ভারসাম্যহীন।’

চট্টগ্রাম রেলওয়ে পুলিশের সীতাকুণ্ড ফাঁড়ির সহকারী উপপরিদর্শক রাশেদ রানা বলেন, ‘খবর পেয়ে সকাল ১০টার দিকে ঘটনাস্থলে এসে আনুমানিক ৫০ বছর বয়সী এক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করি। গায়ে শীতের জামাকাপড় ও লম্বা চুল-দাড়ির লোকটিকে দেখে মানসিক ভারসাম্যহীন বলে মনে হয়েছে। আমরা লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠিয়েছি। নিহত ব্যক্তির পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে। এ বিষয়ে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।’

মাদকভর্তি বিছানায় ঘুমাতেন তিনি

লালমনিরহাট প্রতিনিধি 
গ্রেপ্তার মশিউর রহমান। ছবি: সংগৃহীত

লালমনিরহাটের হাতীবান্ধা উপজেলায় মশিউর রহমান (২২) নামের এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব। অভিযানে গ্রেপ্তার যুবকের বিছানার নিচ থেকে বিশেষ কায়দায় লুকিয়ে রাখা বিপুল পরিমাণ মাদকদ্রব্য জব্দ করা হয়। আজ মঙ্গলবার দুপুরে এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানান রংপুর র‍্যাব-১৩-এর সিনিয়র সহকারী পরিচালক (মিডিয়া) অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বিপ্লব কুমার গোস্বামী।

গ্রেপ্তার যুবক মশিউর রহমান উপজেলার ভেলাগুড়ি ইউনিয়নের পূর্ব কাদমা গ্রামের আইয়ুব আলীর ছেলে।

বিজ্ঞপ্তিতে র‍্যাব জানায়, ভারতীয় সীমান্ত থেকে বিভিন্ন ধরনের মাদক পাচার করে এনে নিজ বাড়িতে রেখে সারা দেশে পাইকারি বিক্রি করেন মশিউর রহমান। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মঙ্গলবার ভোররাতে তাঁর বাড়িতে অভিযান চালায় রংপুর র‍্যাব-১৩-এর একটি দল। এ সময় মশিউর রহমানের বাড়ি তল্লাশি চালিয়ে বিছানার নিচে বিশেষ কৌশলে লুকিয়ে রাখা ৬৩৭ বোতল এসক্যাপ এবং ৪ কেজি দেড় শ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করে র‍্যাব। এ ঘটনায় জড়িত থাকার দায়ে তাঁকে আটক করা হয়।

এ ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মশিউর রহমানের বিরুদ্ধে হাতীবান্ধা থানায় মামলা করে তাঁকে পুলিশে সোপর্দ করে র‍্যাব।

রংপুর র‍্যাব-১৩-এর সিনিয়র সহকারী পরিচালক (মিডিয়া) অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বিপ্লব কুমার গোস্বামী বলেন, মাদক নিয়ন্ত্রণসহ অপরাধ দমনে র‍্যাবের অভিযান আগামী দিনেও অব্যাহত থাকবে।

অভিযানে নেতৃত্ব দেওয়া রংপুর র‍্যাব-১৩-এর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আবুল হাসান বলেন, আটক মশিউরের নিজ শোয়ারঘরের বিছানার নিচ থেকে এসব মাদকদ্রব্য উদ্ধার করা হয়েছে।

মাদারীপুরে শিশুসহ নারীকে আটকে রেখে হেনস্তা, থানায় অভিযোগ

মাদারীপুর প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি

চোর সন্দেহে মাদারীপুরে শিশুসন্তানসহ নারীকে আটকে রেখে হেনস্তার অভিযোগ উঠেছে এক স্বর্ণ ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে। গতকাল সোমবার শহরের পুরান বাজারের স্বর্ণকারপট্টিতে এ ঘটনা ঘটে। পরে ওই ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দেন ভুক্তভোগী।

বিষয়টি নিশ্চিত করে মাদারীপুর সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আদিল হোসেন বলেন, ‘এই বিষয়ে অভিযোগ পেয়েছি। বিষয়টি তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

ভুক্তভোগী জানান, সদর উপজেলার তালতলা এলাকার শ্বশুরবাড়ি থেকে তিনি শিশুকন্যাকে নিয়ে রুপার চুড়ি কেনার জন্য পুরান বাজারের স্বর্ণকার পট্টিতে যান। এ সময় স্থানীয় স্বর্ণ ব্যবসায়ী গোপাল চন্দ্র ঘোষ তাঁকে চোর সন্দেহে একটি দোকানে নিয়ে দুই ঘণ্টা আটকে রাখেন।

ঘটনা জানাজানি হলে পরিবারের সদস্যরা দোকানে গিয়ে কারণ জানতে চান। তখন স্বর্ণ ব্যবসায়ী দাবি করেন, ঘটনাটি সিসিটিভিতে ধরা পড়েছে। পরে আবার তিনি জানান, ক্যামেরাটি নষ্ট। কোনো প্রমাণ উপস্থাপন করতে না পারায় ভুক্তভোগী নারী রাতেই মাদারীপুর সদর মডেল থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

ওই স্বর্ণ ব্যবসায়ী আরও বলেন, ‘আমাকে ও আমার শিশুকে বিনা অপরাধে আটকে রেখে মানহানি করা হয়েছে। আমি এ ঘটনার সঠিক বিচার চাই।’

জানতে চাইলে অভিযুক্ত ব্যবসায়ী গোপাল চন্দ্র ঘোষ বলেন, ‘আমার সন্দেহ হয়েছিল, তাই আমাদের সংগঠনের সেক্রেটারিকে জানিয়েছিলাম। পরে সেক্রেটারিই তাদের কিছু সময়ের জন্য আটকে রেখে পরে ছেড়ে দেন।’ আর সংগঠনের সেক্রেটারি কামাল হোসেন বলেন, গোপাল চন্দ্র ঘোষের নির্দেশেই নারী ও শিশুকে দোকানে আটকে রাখা হয়।

নিজেই অপহরণের নাটক সাজান টঙ্গীর সেই ইমাম: পুলিশ

গাজীপুর ও টঙ্গী প্রতিনিধি
গাজীপুরের টঙ্গীর মসজিদের ইমামকে অপহরণের অভিযোগে বিষয়ে আজ মঙ্গলবার সংবাদ সম্মেলন করে পুলিশ। ছবি: আজকের পত্রিকা
গাজীপুরের টঙ্গীর মসজিদের ইমামকে অপহরণের অভিযোগে বিষয়ে আজ মঙ্গলবার সংবাদ সম্মেলন করে পুলিশ। ছবি: আজকের পত্রিকা

গাজীপুরের টঙ্গীর টিঅ্যান্ডটি কলোনি জামে মসজিদের ইমাম মুফতি মুহিব্বুল্লাহ মিয়াজী (৬০) নিজেই অপহরণের নাটক সাজানোর কথা স্বীকার করেছেন বলে দাবি করেছে পুলিশ। গাজীপুর মহানগর পুলিশে (জিএমপি) টঙ্গী থানায় করা অপহরণের মামলার তদন্তকালে জিজ্ঞাসাবাদে তিনি স্বীকার করেন, নিজেই পঞ্চগড়ে গিয়েছিলেন।

আজ ‎মঙ্গলবার সকালে জিএমপি সদর দপ্তরে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (অপরাধ) তাহেরুল হক চৌহান এসব কথা জানান। তিনি বলেন,‎ মুহিব্বুল্লাহ নিজেই টঙ্গী থানায় এসে নিজের অপহরণের কথা জানান। তখন তিনি বলেছিলেন, ‘আমি শারীরিকভাবে একটু অসুস্থ, আমাকে একটু সময় দিন।’ পুলিশ তাঁকে সময় দেয়। পরে তিনি থানায় এসে নিজে বাদী হয়ে একটি অপহরণের মামলা দায়ের করেন।

এজাহারে মুহিব্বুল্লাহ দাবি করেছিলেন, ২২ অক্টোবর সকাল ৭টার দিকে টঙ্গীর শিলমুন এক্সিস লিংক সিএনজি ফিলিং অ্যান্ড কনভারশন সেন্টারের সামনে থেকে তাঁকে অপহরণ করে একটি অ্যাম্বুলেন্সে তুলে নেওয়া হয়। পরে তিনি নিজেই টঙ্গী থানায় উপস্থিত হয়ে, পঞ্চগড়ে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় উদ্ধার হওয়ার কথাও নিজেই জানান।

‎টঙ্গী থেকে নিখোঁজ ইমামকে পঞ্চগড়ে উদ্ধার‎টঙ্গী থেকে নিখোঁজ ইমামকে পঞ্চগড়ে উদ্ধার

অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার আরও বলেন, টঙ্গী পূর্ব থানাধীন মরকুন টিঅ্যান্ডটি বাজার জামে মসজিদের মিয়াজি অপহৃত হয়েছেন-সংক্রান্তে ২৪ অক্টোবর মামলা রেকর্ড করা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, মামলার তদন্তকারী টিম সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন স্থানের সিসি ক্যামেরার ফুটেজ সংগ্রহ ও তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তা নেয়। তদন্তকালে দেখা যায়, ভিকটিম তাঁর বাসা থেকে বের হয়ে হেঁটে নিমতলী সিএনজি পাম্প পার হয়ে পুবাইল থানাধীন মাজুখান ১৪তলা পার হয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যান। তাঁকে ওই সময়ের তিন ঘণ্টার মধ্যে কোনো ধরনের অ্যাম্বুলেন্সের চলাচল সিসি ক্যামেরায় দেখা যায়নি। ২২ অক্টোবর বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ভিকটিমের অবস্থান ঢাকা মহানগরের সোবহানবাগে দেখা যায়। এরপর তিনি গাবতলী থেকে দুপুরে ঢাকা থেকে শ্যামলী পরিবহনের একটি বাসে করে পঞ্চগড়ে যান।

এক প্রশ্নের জবাবে তাহেরুল হক চৌহান বলেন, ‘তিনি কেন, কী উদ্দেশ্যে এ ঘটনা ঘটিয়েছেন, তাঁর সঙ্গে আরও কেউ জড়িত আছে কি না—এসব বিষয় আমরা তদন্ত করছি। তাঁকে অপহরণ মামলায় ভিকটিম হিসেবে আদালতে পাঠানো হয়েছে। আদালতের আদেশ অনুযায়ী এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’ ‎

রাসপূজা উপলক্ষে ১০ দিন সুন্দরবনে প্রবেশ বন্ধ

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি
রাসপূজা উপলক্ষে ১০ দিন সুন্দরবনে প্রবেশ বন্ধ। ছবি: আজকের পত্রিকা
রাসপূজা উপলক্ষে ১০ দিন সুন্দরবনে প্রবেশ বন্ধ। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাসপূজা ও রাসমেলা উপলক্ষে সুন্দরবনে সব ধরনের প্রবেশ ১০ দিন বন্দ ঘোষণা করেছে বন বিভাগ। উৎসব চলাকালে সুন্দরবনের নিরাপত্তা রক্ষায় ২৭ অক্টোবর থেকে আগামী ৫ নভেম্বর পর্যন্ত জেলে, বাওয়ালি ও পর্যটকদের প্রবেশ বন্ধ থাকবে।

বন বিভাগ সূত্রে জানা যায়, প্রতিবছর কার্তিক মাসে বাগেরহাটের দুবলারচরে অনুষ্ঠিত হয় রাসপূজা ও রাসমেলা। এ সময় প্রচুর তীর্থযাত্রী ও পর্যটকের আগমনে সুন্দরবনের ভেতরে নিরাপত্তাঝুঁকি বেড়ে যায়। তাই উৎসব চলাকালে সুন্দরবনের নিরাপত্তা রক্ষায় ২৭ অক্টোবর থেকে আগামী ৫ নভেম্বর পর্যন্ত সুন্দরবনে সব ধরনের জেলে, বাওয়ালি ও পর্যটকদের প্রবেশ বন্ধ থাকবে।

এদিকে বন বিভাগের এ নিষেধাজ্ঞায় বিপাকে পড়েছেন প্রায় দেড় লক্ষাধিক জেলে-বাওয়ালি। শ্যামনগরের হরিনগর এলাকার জেলে আফজাল হোসেন বলেন, ‘নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ কাটতে না-কাটতে আবারও নিষেধাজ্ঞা। যত চাপ সব আমাদের ওপরে।’

একই এলাকার জেলে আব্দুল আলিম বলেন, ‘ঠিক এই সময়টাতে প্রচুর মাছ পাওয়া যায়। ১১ দিন পাস বন্ধ থাকায় আমরা আবারও জীবিকা-সংকটে পড়ব।’

এ বিষয়ে সাতক্ষীরা রেঞ্জ কর্মকর্তা ফজলুর রহমান বলেন, ‘রাসপূজার সময় কোনো জেলে বা বাওয়ালি সুন্দরবনে প্রবেশ করতে পারবে না। ২৭ অক্টোবর থেকে ৫ নভেম্বর পর্যন্ত ১০ দিন পাস ইস্যু বন্ধ থাকবে।’ তিনি আরও বলেন, এটা সাময়িক পদক্ষেপ। মেলা শেষ হলে পাস ইস্যু কার্যক্রম আবারও যথারীতি চলবে।

