Ajker Patrika
> সারা দেশ
> চট্টগ্রাম

লক্ষ্মীপুরে ৫ বছরের শিশুকে কুপিয়ে হত্যা, মাদকাসক্ত বাবা আটক

লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

লক্ষ্মীপুরে ৫ বছরের শিশুকন্যা ফারিহা সুলতানাকে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ পাওয়া গেছে মাদকাসক্ত বাবা ফারুক হোসেনের বিরুদ্ধে। ঘটনার পর অভিযুক্ত বাবাকে আটক করে পুলিশে দিয়েছে জনতা।

সোমবার (৬ অক্টোবর) রাত ১১টার দিকে পুলিশ নিহত শিশুর মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে।

এর আগে সন্ধ্যায় সদর উপজেলার তেওয়ারীগঞ্জ ইউনিয়নের দক্ষিণ আন্ধারমানিক গ্রামে ঘটনাটি ঘটে। ফারুক হোসেন আন্ধারমানিক গ্রামের কাদের মাঝির ছেলে। পারিবারিক বিরোধ ও মাদকের টাকা না পেয়ে এই হত্যাকাণ্ড বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করছে পুলিশ।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানা গেছে, সোমবার সন্ধ্যায় মাদকের টাকা ও পারিবারিক বিরোধের জেরে স্ত্রীর সঙ্গে ফারুক হোসেনের ঝগড়া হয়। একপর্যায়ে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে নিজের মেয়েকে দা দিয়ে কুপিয়ে গুরুতর জখম করেন। পরে রক্তাক্ত অবস্থায় বাড়ির পুকুরে শিশুটিকে ছুড়ে ফেলে দেন। এতে ঘটনাস্থলেই শিশুটি মারা যায়।

পরে বাড়ির লোকজনের চিৎকারে এলাকাবাসী ফারুক হোসেনকে আটক করে পুলিশে খবর দেন। পুলিশ ঘটনাস্থল পৌঁছে ফারুক হোসেনকে আটক করে।

সদর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) ঝলক কান্তি দাস বলেন, পারিবারিক বিরোধ ও মাদকাসক্ত থাকা অবস্থায় পরিবারের সঙ্গে কথা-কাটাকাটির একপর্যায়ে ফারুক ঘরে থাকা দা দিয়ে শিশুটিকে কুপিয়ে পুকুরে পানিতে ফেলে দেন। এতে শিশুটির মৃত্যু হয়। শিশুটির লাশ উদ্বার করে সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। ফারুক হোসেনকে আটক করা হয়েছে। মামলার প্রস্তুতি চলছে।

বিষয়:

লক্ষ্মীপুরহত্যাচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবরশিশু
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

শেখ হাসিনার বিষয়ে ঢাকার সঙ্গে আলোচনায় প্রস্তুত নয়াদিল্লি: ভারতীয় পররাষ্ট্রসচিব

ভারতের ‘উঠান’ যেভাবে ক্রমেই চীনের ‘খেলার মাঠ’ হয়ে উঠছে

নেতানিয়াহুকে ইংরেজি ‘এফ বর্গীয় গালি’ দিয়ে ট্রাম্প বললেন, ‘তুমি এত নেতিবাচক কেন’

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, বিএনপি একাই সরকার গঠন করবে: ফাইন্যান্সিয়াল টাইমসকে তারেক রহমান

আমাদের কি মরে প্রমাণ করতে হবে যে আমরা অসুস্থ: আদালতে দীপু মনি

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

উপদেষ্টাদের অনেকে ‘বিশ্বাসঘাতকতা’ করেছেন, তাঁরা ‘সেফ এক্সিট’ খুঁজছেন— নাহিদের মন্তব্যে আলোচনার ঝড়

উপদেষ্টাদের অনেকে ‘বিশ্বাসঘাতকতা’ করেছেন, তাঁরা ‘সেফ এক্সিট’ খুঁজছেন— নাহিদের মন্তব্যে আলোচনার ঝড়

রপ্তানি আয়ে মার্কিন শুল্কের খাঁড়া, তৈরি পোশাকের বাজারে বাড়ছে প্রতিযোগিতা

রপ্তানি আয়ে মার্কিন শুল্কের খাঁড়া, তৈরি পোশাকের বাজারে বাড়ছে প্রতিযোগিতা

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন: গণভোটে একমত দলগুলো

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন: গণভোটে একমত দলগুলো

পুলিশের অভিযানে হামলা, বাড়াচ্ছে দুশ্চিন্তা

পুলিশের অভিযানে হামলা, বাড়াচ্ছে দুশ্চিন্তা

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম লাইফ সাপোর্টে

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম লাইফ সাপোর্টে

সম্পর্কিত

লালবাগে রাস্তা দখল ও মিটফোর্ডে চুরির দায়ে সাতজনের কারাদণ্ড

লালবাগে রাস্তা দখল ও মিটফোর্ডে চুরির দায়ে সাতজনের কারাদণ্ড

লক্ষ্মীপুরে ৫ বছরের শিশুকে কুপিয়ে হত্যা, মাদকাসক্ত বাবা আটক

লক্ষ্মীপুরে ৫ বছরের শিশুকে কুপিয়ে হত্যা, মাদকাসক্ত বাবা আটক

এলজিইডিতে ডিজিএফআই পরিচয়ে নিয়োগ তদবির, চাকরিচ্যুত সেনাসদস্য গ্রেপ্তার

এলজিইডিতে ডিজিএফআই পরিচয়ে নিয়োগ তদবির, চাকরিচ্যুত সেনাসদস্য গ্রেপ্তার

ফানুসে ফিলিস্তিন মুক্তির বার্তা

ফানুসে ফিলিস্তিন মুক্তির বার্তা