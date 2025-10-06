লক্ষ্মীপুরে ৫ বছরের শিশুকে কুপিয়ে হত্যা, মাদকাসক্ত বাবা আটক

লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি
লক্ষ্মীপুরে ৫ বছরের শিশুকন্যা ফারিহা সুলতানাকে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ পাওয়া গেছে মাদকাসক্ত বাবা ফারুক হোসেনের বিরুদ্ধে। ঘটনার পর অভিযুক্ত বাবাকে আটক করে পুলিশে দিয়েছে জনতা।
সোমবার (৬ অক্টোবর) রাত ১১টার দিকে পুলিশ নিহত শিশুর মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে।
এর আগে সন্ধ্যায় সদর উপজেলার তেওয়ারীগঞ্জ ইউনিয়নের দক্ষিণ আন্ধারমানিক গ্রামে ঘটনাটি ঘটে। ফারুক হোসেন আন্ধারমানিক গ্রামের কাদের মাঝির ছেলে। পারিবারিক বিরোধ ও মাদকের টাকা না পেয়ে এই হত্যাকাণ্ড বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করছে পুলিশ।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানা গেছে, সোমবার সন্ধ্যায় মাদকের টাকা ও পারিবারিক বিরোধের জেরে স্ত্রীর সঙ্গে ফারুক হোসেনের ঝগড়া হয়। একপর্যায়ে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে নিজের মেয়েকে দা দিয়ে কুপিয়ে গুরুতর জখম করেন। পরে রক্তাক্ত অবস্থায় বাড়ির পুকুরে শিশুটিকে ছুড়ে ফেলে দেন। এতে ঘটনাস্থলেই শিশুটি মারা যায়।
পরে বাড়ির লোকজনের চিৎকারে এলাকাবাসী ফারুক হোসেনকে আটক করে পুলিশে খবর দেন। পুলিশ ঘটনাস্থল পৌঁছে ফারুক হোসেনকে আটক করে।
সদর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) ঝলক কান্তি দাস বলেন, পারিবারিক বিরোধ ও মাদকাসক্ত থাকা অবস্থায় পরিবারের সঙ্গে কথা-কাটাকাটির একপর্যায়ে ফারুক ঘরে থাকা দা দিয়ে শিশুটিকে কুপিয়ে পুকুরে পানিতে ফেলে দেন। এতে শিশুটির মৃত্যু হয়। শিশুটির লাশ উদ্বার করে সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। ফারুক হোসেনকে আটক করা হয়েছে। মামলার প্রস্তুতি চলছে।
লক্ষ্মীপুরে ৫ বছরের শিশুকন্যা ফারিহা সুলতানাকে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ পাওয়া গেছে মাদকাসক্ত বাবা ফারুক হোসেনের বিরুদ্ধে। ঘটনার পর অভিযুক্ত বাবাকে আটক করে পুলিশে দিয়েছে জনতা।
সোমবার (৬ অক্টোবর) রাত ১১টার দিকে পুলিশ নিহত শিশুর মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে।
এর আগে সন্ধ্যায় সদর উপজেলার তেওয়ারীগঞ্জ ইউনিয়নের দক্ষিণ আন্ধারমানিক গ্রামে ঘটনাটি ঘটে। ফারুক হোসেন আন্ধারমানিক গ্রামের কাদের মাঝির ছেলে। পারিবারিক বিরোধ ও মাদকের টাকা না পেয়ে এই হত্যাকাণ্ড বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করছে পুলিশ।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানা গেছে, সোমবার সন্ধ্যায় মাদকের টাকা ও পারিবারিক বিরোধের জেরে স্ত্রীর সঙ্গে ফারুক হোসেনের ঝগড়া হয়। একপর্যায়ে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে নিজের মেয়েকে দা দিয়ে কুপিয়ে গুরুতর জখম করেন। পরে রক্তাক্ত অবস্থায় বাড়ির পুকুরে শিশুটিকে ছুড়ে ফেলে দেন। এতে ঘটনাস্থলেই শিশুটি মারা যায়।
পরে বাড়ির লোকজনের চিৎকারে এলাকাবাসী ফারুক হোসেনকে আটক করে পুলিশে খবর দেন। পুলিশ ঘটনাস্থল পৌঁছে ফারুক হোসেনকে আটক করে।
সদর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) ঝলক কান্তি দাস বলেন, পারিবারিক বিরোধ ও মাদকাসক্ত থাকা অবস্থায় পরিবারের সঙ্গে কথা-কাটাকাটির একপর্যায়ে ফারুক ঘরে থাকা দা দিয়ে শিশুটিকে কুপিয়ে পুকুরে পানিতে ফেলে দেন। এতে শিশুটির মৃত্যু হয়। শিশুটির লাশ উদ্বার করে সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। ফারুক হোসেনকে আটক করা হয়েছে। মামলার প্রস্তুতি চলছে।
রাজধানীর লালবাগ এলাকায় রাস্তার ওপর সবজি, মাছ, মুরগি ইত্যাদির দোকান বসিয়ে দীর্ঘদিন ধরে জনদুর্ভোগ সৃষ্টির অভিযোগে ছয়জনকে সড়ক পরিবহন আইনে ৫ দিনের সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করেছেন আদালত। এ ছাড়া মিটফোর্ড হাসপাতালে এক নারী রোগীর ব্যাগ থেকে ৪ হাজার ৫০০ টাকা চুরির অভিযোগে এক নারীকে তিন মাসের সশ্রম...১৪ মিনিট আগে
রাজধানীর আগারগাঁওয়ে এলজিইডি কার্যালয়ে নিজেকে ডিজিএফআইয়ের কর্মকর্তা পরিচয়ে চাকরি নিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে আটক করেছে সেনাবাহিনী। আজ সোমবার বিকেলে এলজিইডি ভবনে অভিযান চালিয়ে শাহিনুর (৫২) নামের ওই ব্যক্তিকে আটক করা হয়।৩৬ মিনিট আগে
‘ফ্রি প্যালেস্টাইন, স্টপ জেনোসাইড’—এ বার্তায় আকাশে ফানুস ওড়ানোর মধ্য দিয়ে এবার কক্সবাজারের বৌদ্ধবিহারে প্রবারণা পূর্ণিমা উদ্যাপন করা হয়েছে। আজ সোমবার সকাল থেকে নানা আয়োজনে জেলার ৩০টি বৌদ্ধপল্লিতে ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য ও উৎসবমুখর পরিবেশে উদ্যাপিত হয় বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অন্যতম ধর্মীয় উৎসব...৩৯ মিনিট আগে
চাঁদাবাজির অভিযোগ নিয়ে থানার দ্বারস্থ হয়েছেন বিএনপির প্রয়াত মহাসচিব খন্দকার দেলোয়ার হোসেনের পুত্রবধূ তানজিন হামিদ মিতুল। গত শনিবার রাতে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) হাতিরঝিল থানায় এই অভিযোগ করেন তিনি।২ ঘণ্টা আগে