Ajker Patrika
চট্টগ্রাম

সাতকানিয়ায় ডাকাতির প্রস্তুতিকালে অস্ত্রসহ গ্রেপ্তার ৩

সাতকানিয়া (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি
সাতকানিয়ায় ডাকাতির প্রস্তুতিকালে অস্ত্রসহ গ্রেপ্তার ৩
গ্রেপ্তার তিন যুবক। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রামের সাতকানিয়ায় ডাকাতির প্রস্তুতিকালে দেশীয় তৈরি দুটি একনলা বন্দুক, একটি ধারালো কিরিচ ও দুটি গুলিসহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল বুধবার দিবাগত রাতে উপজেলার মার্দাশা ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের আশ্রয়ণ প্রকল্প এলাকার একটি বাগান থেকে স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতায় তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন কক্সবাজারের খুরুশকুলের ডেইলপাড়া এলাকার আবুল কালামের ছেলে মো. রাশেদ, চট্টগ্রামের রাউজানের রহমতপাড়া এলাকার মোহাম্মদ মজনুর ছেলে মো. আকিব এবং রাউজানের আলীখিল এলাকার আইয়ুব আলীর ছেলে মো. রবিন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গতকাল দিবাগত রাত ১২টার দিকে মার্দাশা ইউনিয়নের আশ্রয়ণ প্রকল্প এলাকার এজাহার সিকদারের আকাশমণিগাছের বাগানের ভেতরে কয়েক ব্যক্তি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ডাকাতির প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। বিষয়টি টের পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা পুলিশকে খবর দেন। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে স্থানীয়দের সহায়তায় অস্ত্রসহ তিনজনকে আটক করে।

সাতকানিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মঞ্জুরুল হক জানান, ডাকাতির প্রস্তুতিকালে দেশীয় তৈরি দুটি একনলা বন্দুক, একটি কিরিচ ও দুটি গুলিসহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তিনি আরও জানান, গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে থানায় পৃথক দুটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে তাঁদের আদালতে পাঠানো হবে।

বিষয়:

ডাকাতিআটকপুলিশচট্টগ্রাম বিভাগ
সিঙ্গাপুর থেকে মালয়েশিয়ায় নেওয়া হলো মির্জা আব্বাসকে

সিঙ্গাপুর থেকে মালয়েশিয়ায় নেওয়া হলো মির্জা আব্বাসকে

বাংলাদেশি শিক্ষার্থীর ছদ্মবেশে যুক্তরাজ্যে মিথ্যা আশ্রয় প্রার্থনার বাজার উন্মোচন বিবিসির

শাপলা চত্বর-কাণ্ডে আসামি হচ্ছেন চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন

নতুন শর্তে এবার লোহিতসাগর বন্ধ করার হুমকি ইরানের

মিরসরাইয়ে প্রকাশ্যে হরিণ জবাই, ভাইরাল ভিডিও ঘিরে তীব্র সমালোচনা

সিলেটে হামের উপসর্গ নিয়ে আরো ২ শিশুর মৃত্যু

বাউফলে লঞ্চে অজ্ঞাত শিশু উদ্ধার, অভিভাবকের খোঁজ মেলেনি

‎হরিরামপুরে শ্মশান থেকে মাথার খুলি চুরি, গ্রেপ্তার ৩

নেছারাবাদে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে পৌর হাটবাজারের ইজারা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ