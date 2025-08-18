মেঘনায় ধরা পড়ল আড়াই কেজির ইলিশ, সাড়ে ছয় হাজার টাকায় বিক্রি

হাতিয়া (নোয়াখালী) প্রতিনিধি
নোয়াখালী হাতিয়ার মেঘনা নদীতে জেলের জালে ধরা পড়েছে আড়াই কেজির ইলিশ। মাছটি নিলামে সাড়ে ছয় হাজার টাকায় বিক্রি করা হয়েছে। আজ সোমবার (১৮ আগস্ট) দুপুরের দিকে উপজেলার নলচিরা ইউনিয়নের অলি বাজার ঘাটে মাছটির নিলাম হয়।
জানা গেছে, গতকাল রোববার মেঘনা নদীতে জাল ফেলার পর গনি মাঝির জালে চারটি মাছ ধরা পড়ে। আজ দুপুরের দিকে অলি বাজারের পাটোয়ারী মৎস্য আড়তে মাছগুলো বিক্রি করতে নিয়ে আসেন তিনি। তার মধ্যে একটি মাছের ওজন হয় ২ কেজি ৫০০ গ্রাম। নিলামে মাছটির সাড়ে ছয় হাজার টাকা দাম ওঠে। শাহেদ ব্যাপারী নামের এক ব্যক্তি মাছটি কিনে নেন।
গনি মাঝি বলেন, ‘নদীতে এবার ইলিশ নেই বললেই চলে। গতকাল রাতে মেঘনা নদীতে জাল ফেলে সকাল পর্যন্ত মাত্র চারটি মাছ পেয়েছি। তার মধ্যে এ মাছ বড় ছিল আর অন্য তিনটি ছোট। বড় মাছটি আড়াই কেজি হয়েছে। দাম পেয়েছি সাড়ে ছয় হাজার। অন্য তিনটা সাড়ে পাঁচ হাজার। বড়টি পাওয়ার কারণে মোটামুটি খরচ পোষাবে। নইলে তেলের খরচও হতো না।’
মাছটির ক্রেতা শাহেদ ব্যাপারী বলেন, ‘বড় মাছের চাহিদা অনেক বেশি, দামও পাওয়া যায় ভালো। তাই বেশি দাম দিয়ে মাছটি কিনেছি।’
মাছ বিক্রির খবর নিশ্চিত করে পাটোয়ারী মৎস্য আড়তের মালিক সাইফুল পাটোয়ারী বলেন, অন্যান্য বছরের তুলনায় এবার ইলিশ মাছ অনেক কম। অনেক জেলে তাঁদের দৈনন্দিনের খরচ তুলতে পারেন না। তবে বাজারে ছোট মাছের তুলনায় বড় মাছের দাম অনেক বেশি পাওয়া যায়। তাই বড় মাছ পেলে জেলেরা অনেক খুশি হন।
