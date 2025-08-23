দেশের মানুষ পিআর গ্রহণ করে নাই: সালাহউদ্দিন

চকরিয়া (কক্সবাজার) প্রতিনিধি
বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ বলছেন, গণতন্ত্রের ভাষা হচ্ছে মানুষ যাঁকে ভোট দেবেন, তিনি এমপি নির্বাচিত হবেন। পিআরের ভাষা হচ্ছে, মার্কার মধ্যে ভোট দেবে; কে এমপি হবে জানে না। সেই পিআর বাংলাদেশের মানুষ গ্রহণ করেননি। শনিবার বিকেল সাড়ে ৫টায় চকরিয়া সরকারি কলেজ মাঠে উপজেলা বিএনপির দ্বিবার্ষিক সম্মেলন ও কাউন্সিলে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
সালাহউদ্দিন বলেন, ‘কেউ কেউ পিআর বলে এখনো গলা ফাটাচ্ছে। উদ্দেশ্য কিন্তু পিআর নয়, উদ্দেশ্য হচ্ছে পিআর করে কিছু পাওয়া। যেসব রাজনৈতিক দলের নেতারা পিআর করে হয়রান-পেরেশান হয়ে যাচ্ছেন, আসেন আলাপ-আলোচনা করি, আপনাদের কী দাবি-দাওয়া আছে সেসব শুনব এবং আমরা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করব।’ আগামী নির্বাচন ‘পৃথিবীর মধ্যে একটি নজির স্থাপনকারী নির্বাচন হবে’ বলেও মন্তব্য করেন তিনি।
সালাহউদ্দিন আহমদ আরও বলেন, ‘আমরা বিগত ১৬-১৭ বছরে এ দেশের মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য অবিরাম সংগ্রাম করেছি। ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনাকে এ দেশ থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য করেছি এবং শেখ হাসিনা প্রমাণ করেছেন, তিনি বাংলাদেশের কোনো শক্তি নন। আওয়ামী লীগ নিজেই প্রমাণ করেছে, তারা এ দেশে রাজনৈতিক দল ছিল না। তারা অন্য একটি দেশের, একটি রাজনৈতিক দলের অঙ্গসংগঠন ছিল বাংলাদেশে। শেষ পর্যন্ত শেখ হাসিনা প্রমাণ করলেন, তিনি ভারতের লোক। পতনের মধ্য দিয়ে, নিজেদের বিনাশের মধ্য দিয়ে প্রমাণ করলেন আওয়ামী লীগ এ দেশের কোনো রাজনৈতিক শক্তি ছিল না।’
আওয়ামী লীগকে একটা ‘মাফিয়া শক্তি’ উল্লেখ করে বিএনপির এই নেতা বলেন, ‘আওয়ামী লীগ ছিল একটা সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী, আওয়ামী লীগ ছিল একটা ফ্যাসিস্ট গোষ্ঠী, আওয়ামী লীগ কোনো রাজনৈতিক দলের নাম নয়। কখনো আওয়ামী লীগের রক্তে গণতন্ত্রের রেশমাত্র ছিল না। আওয়ামী লীগের ডিএনএতেই গণতন্ত্র নেই। সুতরাং আওয়ামী লীগ নামের কোনো সংগঠন, কোনো দিন রাজনৈতিক সংগঠন ছিল না, ভবিষ্যতেও হবে না। বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সঠিকভাবেই সন্ত্রাসবিরোধী আইনে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আওয়ামী লীগ একটি সন্ত্রাসবাদী সংগঠন।’
চকরিয়া উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক এনামুল হকের সভাপতিত্বে ও সদস্যসচিব মোবারক আলীর সঞ্চালনায় সম্মেলনে বিশেষ অতিথি ছিলেন বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির চট্টগ্রাম বিভাগীয় সহসাংগঠনিক সম্পাদক ব্যারিস্টার মীর মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন, চকরিয়া-পেকুয়া আসনের সাবেক সংসদ সদস্য হাসিনা আহমেদ, চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক আবু সুফিয়ান, কক্সবাজার জেলা বিএনপির সভাপতি সাবেক হুইপ শাহজাহান চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক শামীম আরা স্বপ্না।
