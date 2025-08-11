Ajker Patrika
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তা পৌঁছাবে মডেল মসজিদ: ধর্ম উপদেষ্টা

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি
ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা মডেল মসজিদ পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন ধর্ম উপদেষ্টা আ ফ ম খালিদ হোসেন। ছবি: আজকের পত্রিকা
ধর্মবিষয়ক উপদেষ্টা আ ফ ম খালিদ হোসেন বলেছেন, ‘১৫ কোটি টাকা খরচ করে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা মডেল মসজিদ তৈরি করা হয়েছে। কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়েছে। প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। ঠিকাদার এগুলো ঠিক করে দেবেন। এই মসজিদে মাল্টিপারপাস কাজ হবে। পুরুষ এবং মহিলাদের পাশাপশি প্রতিবন্ধীদের জন্যও নামাজের ব্যবস্থা রয়েছে। আমরা আশা করি, এই মডেল মসজিদের মাধ্যমে সৌহার্দ্য, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তা ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কোনায় কোনায় পৌঁছে যাবে।’

আজ সোমবার দুপুরে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা মডেল মসজিদ পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের কাছে ধর্ম উপদেষ্টা এসব কথা বলেন।

ধর্ম উপদেষ্টা বলেন, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় নির্মিত ১০টি মডেল মসজিদ নির্মাণে বড় ধরনের কোনো ক্রস মিসটেকের খবর এখনো আসেনি। ছোটখাটো ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়েছে। এগুলো ঠিকাদার এবং প্রকৌশলীকে ডেকে সংশোধনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

এ সময় উপদেষ্টার সঙ্গে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ দিদারুল আলম, গণপূর্ত অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী সাদ মোহাম্মদ আন্দালিব, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপপরিচালক মো. শাহ আলম, হেফাজতে ইসলামের মহাসচিব সাজিদুর রহমান, জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির মোবারক হোসেন আকন্দ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে রোববার সন্ধ্যায় পৌর এলাকার মেড্ডায় অবস্থিত দারুল আরকাম আল ইসলামিয়া মাদ্রাসায় আয়োজিত ‘দেশ গঠনে আলেম-ওলামাদের ভূমিকা’ শীর্ষ আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেন ধর্ম উপদেষ্টা আ ফ ম খালিদ হোসেন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়াব্রাহ্মণবাড়িয়া সদরমডেল মসজিদচট্টগ্রাম বিভাগউপদেষ্টা
