Ajker Patrika
> সারা দেশ
> চট্টগ্রাম

সিসি ক্যামেরা লাগানোয় ডাকাতের থাপ্পড় খেলেন বাড়িওয়ালা

চকরিয়া (কক্সবাজার) প্রতিনিধি   
চকরিয়ায় জানালার গ্রিল কেটে ঘরে ঢুকে ডাকাতি। ছবি: আজকের পত্রিকা
চকরিয়ায় জানালার গ্রিল কেটে ঘরে ঢুকে ডাকাতি। ছবি: আজকের পত্রিকা

কক্সবাজারের চকরিয়ায় জানালার গ্রিল কেটে ঘরে ঢুকে অস্ত্রের মুখে গৃহকর্তাকে জিম্মি করে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। ১০-১২ জনের ডাকাত দলটি বাড়ি থেকে স্বর্ণালংকার, টাকা ও মোবাইল ফোন লুট করে নিয়ে যায়। গতকাল বুধবার দিবাগত রাতে উপজেলার ফাঁসিয়াখালী ইউনিয়নের মাদ্রাসাপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

ভুক্তভোগীরা হলেন ব্যবসায়ী হেলাল উদ্দিন, ব্যবসায়ী বেলাল উদ্দিন ও প্রকৌশলী জালাল উদ্দিন। তাঁরা সম্পর্কে আপন ভাই।

ভুক্তভোগীরা জানান, গতকাল দিবাগত রাত ৩টার দিকে ১০-১২ জনের একদল ডাকাত জানালার গ্রিল কেটে ঘরে ঢোকে। তারা প্রথমে অস্ত্রের মুখে পরিবারের সদস্যদের জিম্মি করে। পরে তাঁদের একটি রুমে আটকে রেখে চাবি নিয়ে লুটপাট করে।

এ সময় আলমারি থেকে প্রায় ৮ ভরি স্বর্ণালংকার, আড়াই লাখ টাকা ও তিনটি মোবাইল ফোন নিয়ে যায়। যাওয়ার সময় ক্লোজড সার্কিট ক্যামেরা (সিসি ক্যামেরা) খুলে নিয়ে যায়। ডাকাত দলের সবাই মুখোশ পরা ছিল।

প্রকৌশলী জালাল উদ্দিন বলেন, ‘আমার মা ও তিন ভাইয়ের পরিবার একই বাড়িতে থাকি। গতকাল বুধবার রাত ৩টার সময় বাড়ির জানালার গ্রিল কেটে ৫ জন মুখোশ পরিহিত ডাকাত বাড়িতে ঢোকে। বাইরেও ৫-৬ জনকে দেখা গেছে। এদের তিনজনের হাতে দেশীয় তৈরি অস্ত্র (বন্দুক), গ্রিল কাটার যন্ত্র, কিরিচ ও দা ছিল। এ সময় নারী-শিশুসহ পরিবারের সদস্যদের অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে একটি রুমে আটকে রাখে। এরপর আলমারির চাবি নিয়ে ৮ ভরির কমবেশি স্বর্ণালংকার, আড়াই লাখ টাকা ও তিনটি মোবাইল ফোনসহ কিছু দামি মালপত্র লুট করে নিয়ে যায়।’

জালাল উদ্দিন আরও বলেন, ‘বাড়িতে কেন সিসি ক্যামেরা লাগিয়েছি, তা জানতে চেয়ে ডাকাত দলের এক সদস্য আমাকে একটি থাপ্পড় মারে। পরিবারের অন্য সদস্যদের মারধর করেনি। সকালে চকরিয়া থানায় চলে গেলে একদল পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে।’

এ ব্যাপারে চকরিয়া থানার উপপরিদর্শক (এসআই) সোহরাব সাকিব আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘মৌখিক অভিযোগের ভিত্তিতে ওসির নির্দেশে ওই বাড়ি পরিদর্শন করেছি। ওই বাড়ির জানালার গ্রিল কাটা পাওয়া গেছে। পরিদর্শন শেষে সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত ওসিকে অবহিত করা হয়েছে।’

এ ব্যাপারে চকরিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শফিকুল ইসলাম বলেন, পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। ভুক্তভোগী পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

কক্সবাজারচকরিয়াডাকাতচট্টগ্রামসিসি ক্যামেরাজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

জোরপূর্বক অপুর স্বীকারোক্তি নিয়েছেন বিএনপির ইশরাক, এনসিপির ব্যবস্থা করা সংবাদ সম্মেলনে দাবি স্ত্রীর

‘মিরপুরের উইকেটের পাশে পুঁইশাক বের হচ্ছে, এত বছর হয়নি কেন’

ভোররাতে হাঁসের মাংস খেতে ৩০০ ফুটে যান আসিফ মাহমুদ, না পেয়ে যান ওয়েস্টিনে

আন্দোলনকারীদের মারধর, থমথমে শেবাচিম হাসপাতাল

নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণা আগামী সপ্তাহে: ইসি সচিব

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

‘মিরপুরের উইকেটের পাশে পুঁইশাক বের হচ্ছে, এত বছর হয়নি কেন’

‘মিরপুরের উইকেটের পাশে পুঁইশাক বের হচ্ছে, এত বছর হয়নি কেন’

স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ‘রকেট ফোর্স’ গঠনের ঘোষণা

স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ‘রকেট ফোর্স’ গঠনের ঘোষণা

বালু-পাথর চুরির মামলায় কোম্পানীগঞ্জে ইউপি চেয়ারম্যান গ্রেপ্তার

বালু-পাথর চুরির মামলায় কোম্পানীগঞ্জে ইউপি চেয়ারম্যান গ্রেপ্তার

আন্তজেলা পকেটমার চক্র

আন্তজেলা পকেটমার চক্র

বিশ্বে টেকসই পোশাকশিল্পে শীর্ষে বাংলাদেশ

বিশ্বে টেকসই পোশাকশিল্পে শীর্ষে বাংলাদেশ

সম্পর্কিত

ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে শিবির নেতা, ছাত্রলীগ সন্দেহে মারধর করল ছাত্রদল

ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে শিবির নেতা, ছাত্রলীগ সন্দেহে মারধর করল ছাত্রদল

ডেমরায় যৌথ অভিযানে ৪০ হাজার ঘনফুট সাদাপাথর উদ্ধার

ডেমরায় যৌথ অভিযানে ৪০ হাজার ঘনফুট সাদাপাথর উদ্ধার

ওষুধের দোকান বন্ধ করে পালালেন ব্যবসায়ীরা

ওষুধের দোকান বন্ধ করে পালালেন ব্যবসায়ীরা

গাংনীতে ছাদ থেকে পড়ে গৃহবধূর মৃত্যু

গাংনীতে ছাদ থেকে পড়ে গৃহবধূর মৃত্যু