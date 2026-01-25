Ajker Patrika
চট্টগ্রাম

সমাবেশে যোগ দিয়েছেন চাকরিচ্যুত ব্যাংক কর্মকর্তা-কর্মচারীরা

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
সমাবেশে যোগ দিয়েছেন চাকরিচ্যুত ব্যাংক কর্মকর্তা-কর্মচারীরা
‘চাকরিচ্যুত ব্যাংকার’ লেখা টি-শার্ট গায়ে সমাবেশে যোগ দেন বিপুল চাকরিচ্যুত কর্মকর্তা-কর্মচারী। ছবি: আজকের পত্রিকা

বিএনপির সমাবেশে যোগ দিয়েছেন চট্টগ্রামের চাকরিচ্যুত ব্যাংক কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। রোববার (২৫ জানুয়ারি) সকাল থেকে বিপুল কর্মকর্তা-কর্মচারী রেডিসনের সামনে অবস্থান নেন। তখন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান হোটেল রেডিসনে অবস্থান নিচ্ছিলেন। এরপর তাঁরা মিছিল সহকারে সমাবেশে যোগ দেন।

এ সময় তাঁরা ‘তারেক রহমানের আগমন, শুভেচ্ছা স্বাগতম’; ‘ভোট দিবে কিসে, ধানের শীষে’; ‘উই ওয়ান্ট জাস্টিস, উই ওয়ান্ট জাস্টিস’ স্লোগান দেন।

বেলা ১১টা ৪৪ মিনিটে তারেক রহমান হোটেল থেকে জনসভার দিকে রওনা হলে দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেন তাঁরা। ‘চাকরিচ্যুত ব্যাংকার’ লেখা টি-শার্ট পরেন তাঁরা।

চাকরিচ্যুত ব্যক্তিরা বলছেন, তাঁদেরকে অন্যায়ভাবে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। সে জন্য তাঁরা তারেক রহমানের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন, যাতে তাঁরা অধিকার ফিরে পান।

ইলিয়াস হোসেন নামের এক চাকরিচ্যুত ব্যাংকার বলেন, ‘আমাদেরকে অন্যায়ভাবে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। নির্বাচনের পর বিএনপির চেয়ারম্যান যেন আমাদের বিষয়টি সমাধান করেন, সে জন্য চাকরিচ্যুতরা এখানে এসেছে।’

বিষয়:

চট্টগ্রাম জেলাচট্টগ্রাম বিভাগচট্টগ্রামতারেক রহমানবিএনপির সমাবেশ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ঠাকুরগাঁওয়ে ভূমিকম্প

অর্থ বিভাগের দায়িত্ব ফিরে পেলেন বিসিবির সেই আলোচিত পরিচালক

আজকের রাশিফল: গোয়েন্দাগিরি বন্ধ না করলে ব্রেকআপ অনিবার্য, ঝুঁকি নেবেন না

কারাফটকে শেষবারের মতো স্ত্রী-সন্তানদের দেখলেন ছাত্রলীগ নেতা সাদ্দাম

‘১৫ মিনিটের মধ্যে রাজি হও, নয়তো মৃত্যু’, মাদুরোকে আটকের পর ডেলসিকে বলেছিল যুক্তরাষ্ট্র

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ঠাকুরগাঁওয়ে ভূমিকম্প

ঠাকুরগাঁওয়ে ভূমিকম্প

আজকের রাশিফল: গোয়েন্দাগিরি বন্ধ না করলে ব্রেকআপ অনিবার্য, ঝুঁকি নেবেন না

আজকের রাশিফল: গোয়েন্দাগিরি বন্ধ না করলে ব্রেকআপ অনিবার্য, ঝুঁকি নেবেন না

গণভোটে এক পক্ষ সরব, আরেক পক্ষ নীরব

গণভোটে এক পক্ষ সরব, আরেক পক্ষ নীরব

প্রজাতন্ত্র দিবসে ভারতের সুখ-সমৃদ্ধি কামনা করল জামায়াতে ইসলামী

প্রজাতন্ত্র দিবসে ভারতের সুখ-সমৃদ্ধি কামনা করল জামায়াতে ইসলামী

হঠাৎ সাকিবকে ফেরানোর চিন্তা বিসিবির

হঠাৎ সাকিবকে ফেরানোর চিন্তা বিসিবির

সম্পর্কিত

পলোগ্রাউন্ড জনসমুদ্র: সমাবেশে যোগ দিলেন তারেক রহমান

পলোগ্রাউন্ড জনসমুদ্র: সমাবেশে যোগ দিলেন তারেক রহমান

স্ত্রী-সন্তানের মৃত্যুতে প্যারোলে মুক্তি-সংক্রান্ত বিষয়ে ভিন্নমত যশোর জেলা প্রশাসনের

স্ত্রী-সন্তানের মৃত্যুতে প্যারোলে মুক্তি-সংক্রান্ত বিষয়ে ভিন্নমত যশোর জেলা প্রশাসনের

সমাবেশে যোগ দিয়েছেন চাকরিচ্যুত ব্যাংক কর্মকর্তা-কর্মচারীরা

সমাবেশে যোগ দিয়েছেন চাকরিচ্যুত ব্যাংক কর্মকর্তা-কর্মচারীরা

ধামইরহাটে ট্রাকচাপায় প্রতিবন্ধী নারী নিহত

ধামইরহাটে ট্রাকচাপায় প্রতিবন্ধী নারী নিহত