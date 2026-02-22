জন্মেই নিষ্ঠুরতার শিকার!

চট্টগ্রামের পটিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আঙিনা থেকে এক নবজাতককে উদ্ধার করা হয়েছে। আজ রোববার (২২ ফেব্রুয়ারি) বেলা সাড়ে ৩টার দিকে হাসপাতালের পাশের প্রাঙ্গণে শিশুটিকে পাওয়া যায়।
হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, অজ্ঞাতনামা এক পুরুষ ও দুই নারী নবজাতকটিকে হাসপাতালের পাশে রেখে দ্রুত সেখান থেকে চলে যান। পরে স্থানীয় এক ব্যক্তির নজরে পড়লে তিনি শিশুটিকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করান। বর্তমানে নবজাতকটি পটিয়া মেডিকেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে।
প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, সন্তান পালনের জটিলতা বা আর্থিক-সামাজিক চাপে পড়েই শিশুটিকে ফেলে রেখে যেতে পারেন তার মা-বাবা। তবে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক সাবরিনা রাব্বি আজ বিকেলে জানান, নবজাতকের ওজন স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক কম। তার নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও উন্নত চিকিৎসা প্রয়োজন। এ কারণে তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানোর প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে।
এদিকে, এক নিঃসন্তান দম্পতি নবজাতকের দায়িত্ব নিতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আইনিপ্রক্রিয়া অনুসরণ করে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেবে।
