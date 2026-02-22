যশোরে ছেলের মৃত্যুর খবর শুনে বাবার মৃত্যু

যশোরের চৌগাছায় সড়ক দুর্ঘটনায় ছেলে ওবায়দুল ইসলামের মৃত্যুর খবর শুনে অসুস্থ হয়ে মারা গেছেন বাবা রবিউল ইসলাম (৬৫)। আজ রোববার (২২ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে এ ঘটনা ঘটে।
জানা গেছে, আজ বিকেলে যশোর-বেনাপোল রোডের গালিব তেলের পাম্পের সামনে সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যান ওবায়দুল ইসলাম (৩৫)। তিনি চৌগাছা উপজেলার ১ নম্বর ফুলসারা ইউনিয়নের ফুলসারা-নিমতলা গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। ওবায়দুলকে রাস্তায় একটি বাস পেছন দিক থেকে ধাক্কা দিয়ে দ্রুত চলে যায়। এতে ওবায়দুল গুরুতর আহত হন। স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে উদ্ধার করে যশোর ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বিকেল ৫টার দিকে তাঁর মৃত্যু হয়। ছেলের মৃত্যুসংবাদ শুনে তাঁর বাবা রবিউল ইসলাম আকস্মিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে রাত সাড়ে ৭টার দিকে মৃত ঘোষণা করেন। চিকিৎসকেরা জানান, তিনি স্ট্রোকজনিত কারণে হাসপাতালে আনার আগেই মারা গেছেন। এ ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।
চৌগাছা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রেজাউল করিম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, ঘটনাটি যশোর সদরের। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে চিকিৎসকদের সঙ্গে দুই ঘণ্টা ধরে মতবিনিময় সভা করেন নবনির্বাচিত দুই সংসদ সদস্য। এর পর চিকিৎসকেরা ফেরেননি চেম্বারে। ফলে সেবা না পেয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হন রোগীরা। এ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন তাঁরা।৮ মিনিট আগে
পটুয়াখালীর কলাপাড়া উপজেলার মৎস্যবন্দর মহিপুরে বেসরকারি কেয়ার মডেল হাসপাতালে ঢুকে হামলা ও ভাঙচুরের অভিযোগ পাওয়া গেছে। গতকাল শনিবার (২১ ফেব্রুয়ারি) রাত সাড়ে ৮টার দিকে কলেজ ছাত্রদল নেতা সিয়ামের নেতৃত্বে এ হামলার ঘটনা ঘটে। আকস্মিক এই হামলার ঘটনায় হাসপাতালে থাকা রোগী ও কর্মীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।১ ঘণ্টা আগে
নাটোরের বড়াইগ্রামে সেন্ট যোসেফস্ স্কুল অ্যান্ড কলেজে নির্বাচনী পরীক্ষায় পাস না করায় যোসেফ বর্ণ রোজারিও (১৮) নামের এক শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছে। পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের উচ্চমাধ্যমিকের ফরম পূরণ করতে না দেওয়ার সিদ্ধান্ত মানতে না পেরে সে গলায় ফাঁস নিয়ে আত্মহত্যা করেছে বলে...২ ঘণ্টা আগে
চট্টগ্রামের পটিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আঙিনা থেকে এক নবজাতককে উদ্ধার করা হয়েছে। আজ রোববার বেলা সাড়ে ৩টার দিকে হাসপাতালের পাশের প্রাঙ্গণে শিশুটিকে পাওয়া যায়। নবজাতকটি পটিয়া মেডিকেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।২ ঘণ্টা আগে