চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামে সাগরিকায় কোল্ডস্টোরেজে আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
প্রতীকী ছবি

চট্টগ্রাম নগরের সাগরিকা এলাকায় বিডি ফুড নামে একটি কোল্ডস্টোরেজে (হিমাগার) ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। আগুন নিয়ন্ত্রণে ফায়ার সার্ভিসের ৮টি ইউনিট কাজ করছে। রোববার (২৯ মার্চ) দুপুরে পাহাড়তলী থানাধীন কোল্ডস্টোরেজে এই আগুনের সূত্রপাত হয়।

ফায়ার সার্ভিস নিয়ন্ত্রণ কক্ষ থেকে জানানো হয়, খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নিকটস্থ ফায়ার স্টেশন থেকে ইউনিটগুলো ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। আগুনের তীব্রতা বেশি হওয়ায় পর্যায়ক্রমে ইউনিটের সংখ্যা বাড়ানো হয়। বর্তমানে ৮টি ইউনিট আগুন নেভাতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

প্রাথমিকভাবে আগুন লাগার কারণ বা ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানা যায়নি। কোল্ডস্টোরেজের ভেতরে কোনো শ্রমিক আটকা পড়েছেন কি না, তা খতিয়ে দেখছে উদ্ধারকারী দল।

চট্টগ্রাম জেলাআগুনচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবরফায়ার সার্ভিস
