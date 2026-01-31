Ajker Patrika
চট্টগ্রাম

চট্টগ্রাম বন্দরে এক মাস মিছিল-সমাবেশ নিষিদ্ধ, আওতামুক্ত নির্বাচনী সভা

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল (এনসিটি) বন্দর সংশ্লিষ্ট অন্তত পাঁচ এলাকায় অস্ত্রশস্ত্র বহনসহ সব ধরণের মিছিল সমাবেশের ওপর এক মাসের নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে নগর পুলিশ। বন্দর বিদেশিদের দেওয়ার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে চলমান আন্দোলনের মুখে নতুন করে এই নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হলো। তবে এই নিষেধাজ্ঞার আওতায় থাকবে না আসন্ন নির্বাচনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচারণা ও মিছিল-সমাবেশ।

আজ শনিবার (৩১ জানুয়ারী) দিবাগত রাত ১১টা ২৫ মিনিটে সিএমপি (চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ) কমিশনার হাসিব আজিজ স্বাক্ষরিত এক গণবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এমন নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

পহেলা ফেব্রুয়ারি দিবাগত ১২টা ১ মিনিট থেকে এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হবে, যা আগামী ২ মার্চ পর্যন্ত বহাল থাকবে।

নগর পুলিশের মুখপাত্র সহকারী কমিশনার আমিনুর রশীদ এই গণবিজ্ঞপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

সিএমপি কমিশনার হাসিব আজিজ চট্টগ্রাম বন্দর সংলগ্ন বারেক বিল্ডিং মোড়, নিমতলা মোড়, ৩ নম্বর জেটি গেইট, কাস্টমস মোড়, সল্টগোলা ক্রসিংসহ আশপাশ এলাকায় অস্ত্রশস্ত্র, তলোয়ার, বর্শা, বন্দুক, ছোরা, লাঠি, বিস্ফোরক দ্রব্য, ইট-পাথর ইত্যাদি বহন ও ব্যবহার এবং যেকোনো ধরণের মিছিল, সভা-সমাবেশ, মানববন্ধন ও পথসভা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। এই নিষেধাজ্ঞা অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের কথাও বলা হয়েছে বিজ্ঞপ্তিতে।

চট্টগ্রাম বন্দরের আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম নির্বিঘ্ন ও স্বাভাবিক রাখাসহ জনশৃঙ্খলা এবং শান্তি রক্ষার স্বার্থে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন অধ্যাদেশ, ১৯৭৮ এর ২৯ ও ৩০ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এই নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে বলে উল্লেখ করেন সিএমপি কমিশনার।

হাসিব আজিজ বলেন, চট্টগ্রাম বন্দর বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রাণকেন্দ্র। দৈনন্দিন নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্য, শিল্পকারখানার কাঁচামালসহ আমদানি ও রপ্তানি পণ্য পরিবহনে প্রতিদিন প্রায় ৫-৬ হাজার মালামাল পরিবহনে নিয়োজিত যানবাহন চট্টগ্রাম বন্দরে চলাচল করে। ফলে বন্দরে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক রাখা গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বন্দর এলাকায় মিছিল, সভা-সমাবেশের কারণে যানজট সৃষ্টি হয়ে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম ব্যহত হয়।

উল্লেখ্য, নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল (এনসিটি) বিদেশিদের দেওয়ার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে আজ শনিবার সকাল ৮টা থেকে বন্দর জেটিতে জাহাজ থেকে কনটেইনার ও পণ্য ওঠানো-নামানোর কাজে যোগ দেননি বন্দরের কর্মচারী ও বেসরকারি শ্রমিকেরা। শ্রমিকদের কর্মবিরতিতে বন্দরে সৃষ্টি হয়েছে অচলাবস্থা। এতে জিসিবি টার্মিনাল, সিসিটি ও এনসিটিতে জাহাজ থেকে কনটেইনার ওঠানো-নামানোর কার্যক্রম একপ্রকার বন্ধ হয়ে যায়। একইদিন বন্দরের কর্মচারীরা বন্দরের বিভিন্ন এলাকায় মিছিল ও সমাবেশ করেছেন। বৃহস্পতিবার পূর্বনির্ধারিক এই কর্মসূচির ডাক দেয় বন্দর জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দল।

এর আগে, নিউমুরিং টার্মিনাল (এনসিটি) পরিচালনার জন্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানকে দায়িত্ব দেওয়ার প্রতিবাদে শ্রমিক-কর্মচারীদের আন্দোলনের মুখে গতবছর ৯ অক্টোবর বন্দর এলাকায় মিছিল সমাবেশের ওপর এক মাসের নিষেধাজ্ঞা দেয় নগর পুলিশ।

পরে আরেক বিজ্ঞপ্তিতে ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত আরও এক মাসের নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ বাড়ানো হয়।

বিষয়:

বন্দরপুলিশসমাবেশচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবরনিষেধাজ্ঞা
