চাকসু নির্বাচন: মনোনয়নপত্র বিতরণ ও জমার সময় বাড়াতে আবেদন ছাত্রদলের

চবি প্রতিনিধি 
ছাত্রদলের আবেদনপত্র। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের মনোনয়নপত্র বিতরণ ও জমার সময়সীমা আরও দুই দিন বাড়াতে আবেদন করেছে চবি শাখা ছাত্রদল। আজ বুধবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বরাবর এ দাবি জানিয়ে চিঠি দিয়েছেন দলটির সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল নোমান।

আবেদনপত্রে বলা হয়, আসন্ন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ ছাত্রদল সাধারণ শিক্ষার্থীদের নিয়ে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক। কিন্তু বিগত ৩০ ও ৩১ আগস্ট গ্রামবাসীর হামলার শিকার হয়ে আহত অনেক শিক্ষার্থী এখনো গ্রামের বাড়িতে অবস্থান করছেন। একই সঙ্গে বিভিন্ন বিভাগের ফাইনাল পরীক্ষা চলার কারণে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অনেকেই মনোনয়নপত্র সংগ্রহ ও জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারেননি। এমতাবস্থায় নির্বাচনের মনোনয়ন ফরম বিতরণ ও জমা দেওয়ার সময়সীমা আরও দুই দিন বাড়ানো হলে নির্বাচনে অংশ নিতে ইচ্ছুক সব শিক্ষার্থীর জন্য মঙ্গলজনক হতো।

এ বিষয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. মনির উদ্দিন বলেন, ‘গতকাল রাত পর্যন্ত আমরা মনোনয়নপত্র দিয়েছি। আমরা সারা রাত অফিসে ছিলাম। তখন পর্যন্ত কেউ এ রকম আবেদন বা দাবি জানায়নি। এখন হঠাৎ এ রকম দাবি আমাদের জন্য চিন্তার। অনেক ভেবে শিডিউল করে তফসিল দেওয়া ছিল। চাইলেই আমরা যেকোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারি না। আমরা একটি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে কাজ করি। আমরা এ বিষয় নিয়ে নির্বাচন কমিশনের মিটিং ডেকেছি। বিষয়টি (সময় বাড়ানো) নিয়ে বসব। মিটিং শেষে সিদ্ধান্ত জানাব।’

উল্লেখ্য, মনোনয়নপত্র সংগ্রহের শেষ সময় ছিল গতকাল মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) বেলা সাড়ে ৩টা পর্যন্ত। তবে, প্রার্থীদের অতিরিক্ত চাপ থাকায় নির্বাচন কমিশন সময় বাড়িয়ে যত রাতই হোক, শেষ পর্যন্ত মনোনয়নপত্র বিতরণের সিদ্ধান্ত নেয়। ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী প্রাথমিক প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হবে ২১ সেপ্টেম্বর এবং প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ সময় ২৩ সেপ্টেম্বর বেলা সাড়ে ৩টা পর্যন্ত। চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হবে ২৫ সেপ্টেম্বর। আর ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১২ অক্টোবর সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত।

বিষয়:

চট্টগ্রাম জেলাচট্টগ্রাম বিভাগনির্বাচনচট্টগ্রামচট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়চাকসু নির্বাচন ২০২৫
