সীতাকুণ্ডে মাইক্রোবাসচাপায় মোটরসাইকেল আরোহী নিহত

সীতাকুণ্ড (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি
চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে দ্রুতগতির মাইক্রোবাসচাপায় ইমন সাহা (৩০) নামের এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন।
আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে উপজেলার ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের বাড়বকুণ্ড বিদ্যুৎ অফিসসংলগ্ন ঢাকামুখী সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
ইমন উপজেলার বারৈয়ারঢালা ইউনিয়নের লালানগর এলাকার ব্রজেন সাহা বাড়ির স্বপন সাহার ছেলে।
প্রত্যক্ষদর্শীর বরাতে হাইওয়ে পুলিশ জানায়, চট্টগ্রাম থেকে মোটরসাইকেল চালিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন ইমন। তাঁর মোটরসাইকেলটি বাড়বকুণ্ড বিদ্যুৎ অফিস গেট এলাকা অতিক্রমকালে পেছনে থাকা একইমুখী দ্রুতগতির একটি মাইক্রোবাস সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে পড়ে মাইক্রোবাসের নিচে মাথা থেঁতলে গিয়ে ঘটনাস্থলেই ইমনের মৃত্যু হয়।
বার আউলিয়া হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল মোমিন জানান, নিহত মোটরসাইকেল আরোহীর মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। আইনগত প্রক্রিয়া শেষে নিহতের মরদেহ তাঁর স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হবে
