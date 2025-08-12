চাকসুর নতুন গঠনতন্ত্রে নারীবিদ্বেষ স্পষ্ট: ছাত্রদল

চবি সংবাদদাতা
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (চবি) কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ নির্বাচনের (চাকসু) নতুন গঠনতন্ত্র চূড়ান্ত করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। গঠনতন্ত্রের ৭(ক) ধারায় দপ্তর সম্পাদক পদটি পুরুষ শিক্ষার্থীদের জন্য সংরক্ষিত রাখার বিষয়টি নারীবিদ্বেষী মনোভাব স্পষ্ট করেছে বলে দাবি করেছে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদল। এ ছাড়া ভোটার ও প্রার্থিতার বয়স নিয়েও আপত্তি জানিয়েছে সংগঠনটি।
আজ মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকসু ভবনের সামনে চাকসু নির্বাচন ও ক্যাম্পাস পরিস্থিতি নিয়ে জরুরি সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা জানানো হয়।
সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের সভাপতি আলাউদ্দীন মহসিন বলেন, চাকসুর গঠনতন্ত্রের ৭(ক) ধারা লক্ষ করলে দেখা যায়, দপ্তর সম্পাদক পদটি শুধু পুরুষ শিক্ষার্থীদের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়েছে। যেটি নারী শিক্ষার্থীদের প্রতি বৈষম্যপূর্ণ এবং তাঁদের ক্ষমতায়নের পরিপন্থী হিসেবে নির্দেশিত হয়েছে।
এতে শিক্ষার্থীদের মনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, দপ্তর সম্পাদকের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদ চবি প্রশাসন কেন কেবল পুরুষ শিক্ষার্থীর জন্য সংরক্ষিত রাখল এবং উক্ত পদে নারীদের কেনইবা তারা যোগ্য মনে করছে না?
শাখা ছাত্রদলের সভাপতি আরও বলেন, বর্তমান প্রশাসনের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে নারীবিদ্বেষী মনোভাব দেশজুড়ে সমালোচিত হচ্ছে। এমতাবস্থায় চাকসুর কমিটিতে নারীর ক্ষমতায়নের পরিবর্তে নারীদের বিশেষ দপ্তরে অযোগ্য ভাবা প্রশাসনের ভাবমূর্তি তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তিকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মান রক্ষার্থে সিদ্ধান্তটি পুনর্বিবেচনা করার জন্য প্রশাসনের কাছে ছাত্রদল দাবি জানাচ্ছে।
এ ছাড়া নির্বাচনে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত (এমফিল, পিএইচডিসহ) শিক্ষার্থীরা সর্বোচ্চ ৩০ বছর বয়স পর্যন্ত প্রার্থী ও ভোটার হতে পারবেন, যা নিয়েও আপত্তি জানান ছাত্রদল নেতারা।
এ সময় সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক আবদুল্লাহ আল নোমান, সিনিয়র সহসভাপতি মামুনুর রশীদ মামুন, সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক মোহাম্মদ ইয়াসিন, সাংগঠনিক সম্পাদক সাজ্জাদ হোসেন হৃদয় প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
