দেড় শ বছরের পুরোনো পুকুর ভরাট, ইউপি সদস্যসহ ৫ জন কারাগারে

রাউজান প্রতিনিধি
চট্টগ্রামের রাউজানে দেড় শ বছরের পুরোনো পুকুর ভরাট করার দায়ে এক ইউপি সদস্যসহ পাঁচ আসামিকে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত। আজ রোববার দুপুরে চট্টগ্রাম সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারক মাহমুদুল হক এ আদেশ দেন। পরিবেশ অধিদপ্তর চট্টগ্রাম জেলার করা মামলার শুনানিতে হাজিরা দিতে গেলে তাঁদের কারাগারে পাঠানো হয়। পরিবেশ অধিদপ্তরের চট্টগ্রাম কার্যালয়ের গবেষণা কর্মকর্তা ও মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা মুহাম্মদ আশরাফ উদ্দিন এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
কারাগারে যাওয়া আসামিরা হলেন রাউজানের নোয়াপাড়া ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য মুহাম্মদ খোরশেদুল ইসলাম (৫০), মুহাম্মদ জাহেদুল ইসলাম (৪৮), আলী আকবর (৬০), মকবুল আহমদ (৫৫), মুহাম্মদ খোরশেদ (৫২)। তারা সবাই ওই ইউনিয়নের পূর্ব কচুখাইন গ্রামের বাসিন্দা।
মামলার এজাহার সূত্রে জানা গেছে, নোয়াপাড়া ইউনিয়নের পূর্ব কচুখাইন মুহম্মদীয়া দরবার শরিফসংলগ্ন ১৬০ বছর আগের পুকুরটি গত ২০২১ সাল থেকে ভরাট কাজ শুরু করেন আসামিরা। পরে এলাকাবাসীর বাধার মুখে তা বন্ধ হয়। এরপর গত ২০২৩ সালের শুরুতে আবারও কর্ণফুলী নদীতে ড্রেজার বসিয়ে পাইপলাইনের মাধ্যমে পুকুরটি ভরাট কাজ ফের চালু করেন। পরে এলাকাবাসী পরিবেশ অধিদপ্তরে অভিযোগ দাখিল করেন। সে সময় পরিবেশ অধিদপ্তর ও উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা গিয়ে ঘটনার তদন্তে গিয়ে সত্যতা পান এবং আকবর হোসেন (৪৮) নামের একজনের ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এরপরও তখনকার জনপ্রতিনিধি ও রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে ওই পুকুর সম্পূর্ণ ভরাট করে ফেলেন আসামিরা। তাঁদের দাবি ছিল, তাঁরা সামাজিকভাবে কবরস্থান বানানোর জন্য মালিকদের সম্মতি নিয়ে এটি ভরাট করছেন। পরে গত ২০২৩ সালের ৩১ মে পরিবেশ অধিদপ্তরের চট্টগ্রাম অঞ্চলের সহকারী পরিচালক আফজারুল ইসলাম বাদী হয়ে তাঁদের বিরুদ্ধে পরিবেশ আইনে মামলা করেন।
পরিবেশ অধিদপ্তরের চট্টগ্রাম কার্যালয়ের গবেষণা কর্মকর্তা মুহাম্মদ আশরাফ উদ্দিন বলেন, আজ রোববার দুপুরে পুকুর ভরাটের ওই মামলায় আসামিরা আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিন নিতে গেলে আদালত তাঁদের কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।
চট্টগ্রামের রাউজানে দেড় শ বছরের পুরোনো পুকুর ভরাট করার দায়ে এক ইউপি সদস্যসহ পাঁচ আসামিকে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত। আজ রোববার দুপুরে চট্টগ্রাম সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারক মাহমুদুল হক এ আদেশ দেন। পরিবেশ অধিদপ্তর চট্টগ্রাম জেলার করা মামলার শুনানিতে হাজিরা দিতে গেলে তাঁদের কারাগারে পাঠানো হয়। পরিবেশ অধিদপ্তরের চট্টগ্রাম কার্যালয়ের গবেষণা কর্মকর্তা ও মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা মুহাম্মদ আশরাফ উদ্দিন এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
কারাগারে যাওয়া আসামিরা হলেন রাউজানের নোয়াপাড়া ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য মুহাম্মদ খোরশেদুল ইসলাম (৫০), মুহাম্মদ জাহেদুল ইসলাম (৪৮), আলী আকবর (৬০), মকবুল আহমদ (৫৫), মুহাম্মদ খোরশেদ (৫২)। তারা সবাই ওই ইউনিয়নের পূর্ব কচুখাইন গ্রামের বাসিন্দা।
মামলার এজাহার সূত্রে জানা গেছে, নোয়াপাড়া ইউনিয়নের পূর্ব কচুখাইন মুহম্মদীয়া দরবার শরিফসংলগ্ন ১৬০ বছর আগের পুকুরটি গত ২০২১ সাল থেকে ভরাট কাজ শুরু করেন আসামিরা। পরে এলাকাবাসীর বাধার মুখে তা বন্ধ হয়। এরপর গত ২০২৩ সালের শুরুতে আবারও কর্ণফুলী নদীতে ড্রেজার বসিয়ে পাইপলাইনের মাধ্যমে পুকুরটি ভরাট কাজ ফের চালু করেন। পরে এলাকাবাসী পরিবেশ অধিদপ্তরে অভিযোগ দাখিল করেন। সে সময় পরিবেশ অধিদপ্তর ও উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা গিয়ে ঘটনার তদন্তে গিয়ে সত্যতা পান এবং আকবর হোসেন (৪৮) নামের একজনের ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এরপরও তখনকার জনপ্রতিনিধি ও রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে ওই পুকুর সম্পূর্ণ ভরাট করে ফেলেন আসামিরা। তাঁদের দাবি ছিল, তাঁরা সামাজিকভাবে কবরস্থান বানানোর জন্য মালিকদের সম্মতি নিয়ে এটি ভরাট করছেন। পরে গত ২০২৩ সালের ৩১ মে পরিবেশ অধিদপ্তরের চট্টগ্রাম অঞ্চলের সহকারী পরিচালক আফজারুল ইসলাম বাদী হয়ে তাঁদের বিরুদ্ধে পরিবেশ আইনে মামলা করেন।
পরিবেশ অধিদপ্তরের চট্টগ্রাম কার্যালয়ের গবেষণা কর্মকর্তা মুহাম্মদ আশরাফ উদ্দিন বলেন, আজ রোববার দুপুরে পুকুর ভরাটের ওই মামলায় আসামিরা আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিন নিতে গেলে আদালত তাঁদের কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।
নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জ থানা এলাকায় ডাকাতি মামলায় যুবদল নেতাসহ ১০ জনকে ৭ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে তাঁদের প্রত্যেককে ৫ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও দুই মাসের সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত।৩ মিনিট আগে
বঙ্গোপসাগরে মাছ শিকারে গিয়ে ট্রলার ডুবে নিখোঁজ চার জেলের আজ রোববার পর্যন্ত ১৫ দিনেও সন্ধান মেলেনি। তাঁরা বেঁচে আছেন কি না, তা নিয়ে পরিবারের সদস্যরা উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় পথ চেয়ে আছেন। লক্ষ্মীপুরের কমলনগর উপজেলার এসব জেলে গত ২৫ জুলাই বঙ্গোপসাগরে ট্রলার ডুবে নিখোঁজ হন। তাঁদের সঙ্গে থাকা অন্য জেলেরা তীরে ফির৪ মিনিট আগে
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার বলেছেন, শুধু খাদ্যনিরাপত্তা নয়, খাদ্য নিরাপদ কি না তা নিশ্চিত করাও জরুরি। রোববার (১০ জুলাই) প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের আওতাধীন প্রাণিসম্পদ ও দুগ্ধ উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্যোগে বরিশালের হোটেল গ্র্যান্ড পার্কের কনফারেন্স হলে বিভাগীয় অগ্রগতি পর্যালোচনা কর্মশালায় প্রধান১৩ মিনিট আগে
এই হত্যাযজ্ঞের পর রামপুরা থানায় গিয়ে পুলিশ কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ দেন হাবিবুর রহমান। খিলগাঁও অঞ্চলের এডিসি মো. রাশেদুল ইসলাম, রামপুরা থানার ওসি মশিউর রহমান, এএসআই চঞ্চল চন্দ্র সরকার ও এসআই তারিকুল ইসলাম ভূঁইয়াকে নগদ এক লাখ টাকা করে পুরস্কারও দেন তিনি।১৯ মিনিট আগে