Ajker Patrika
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চট্টগ্রাম

ভাড়া বাসা থেকে টাইলস মিস্ত্রির ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

চন্দনাইশ (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি  
ভাড়া বাসা থেকে টাইলস মিস্ত্রির ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার
প্রতীকী ছবি

চট্টগ্রামের চন্দনাইশ উপজেলায় ভাড়া বাসা থেকে মোহাম্মদ রুবেল হোসেন (৩২) নামে এক টাইলস মিস্ত্রির ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে উপজেলার বৈলতলী ইউনিয়নের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের দীঘির পূর্ব পাড় এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহত রুবেল হোসেন বৈলতলী ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের ছিদ্দিক মিয়ার বাড়ির মৃত মোহাম্মদ খোরশেদুল আলমের ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শনিবার সন্ধ্যায় এক শ্রমিক কাজের বিষয়ে কথা বলতে বৈলতলী এলাকার হাজী সিরাজুল ইসলামের ভাড়া দেওয়া টিনের ঘরে যান। এ সময় ঘরের আড়ার সঙ্গে গামছা পেঁচানো অবস্থায় রুবেলের নিথর দেহ ঝুলতে দেখে তিনি চিৎকার করে ওঠেন।

শ্রমিকের চিৎকারে আশপাশের লোকজন সেখানে ছুটে আসেন। স্থানীয়রা থানায় খবর দিলে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে এবং সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, রুবেল হোসেন অনলাইন জুয়া ও মাদকাসক্তিতে জড়িয়ে পড়েছিলেন। এ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে তাঁর পরিবারে অশান্তি ও কলহ চলছিল। পারিবারিক কলহের জের ধরে তিনি আত্মহত্যা করে থাকতে পারেন।

চন্দনাইশ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এস এম দিদারুল ইসলাম সিকদার বলেন, পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করেছে। ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ নিশ্চিত হওয়া যাবে।

বিষয়:

চন্দনাইশচট্টগ্রাম বিভাগমরদেহজেলার খবর
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