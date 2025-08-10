কুমিল্লায় গ্যারেজ থেকে রক্তাক্ত লাশ উদ্ধার, দম্পতি আটক

কুমিল্লা প্রতিনিধি
কুমিল্লা সদর দক্ষিণ উপজেলায় দুলাল মিয়া (৪৫) নামের এক ব্যক্তির রক্তাক্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ রোববার উপজেলার চাঁদপুর জনতা হাইস্কুলের পাশের একটি একতলা বাড়ি থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় ওই বাড়ির এক দম্পতিকে হেফাজতে নিয়েছে পুলিশ।
নিহত দুলাল মিয়া কুমিল্লা মহানগরীর ২২ নম্বর ওয়ার্ডের বড় দুর্গাপুর এলাকার মৃত আমির হোসেনের ছেলে এবং তিনি ওই এলাকার একটি রিকশার গ্যারেজের মালিক।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ভবনের মালিক ঢাকায় থাকায় দুলাল মিয়া শুধু রিকশার গ্যারেজেই নয়, একতলা বাড়িটিও দেখাশোনা করতেন। গতকাল শনিবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে তিনি ভবনের এক ভাড়াটের কাছ থেকে ভাড়া নিতে যান। এর পর থেকে তাঁর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি।
রাতভর খোঁজাখুঁজির পর আজ রোববার সকালে স্বজনেরা দুলাল মিয়ার গ্যারেজে এসে পাশের বিশ্রাম কক্ষে রক্তাক্ত লাশ দেখতে পান এবং পুলিশে খবর দেন।
পরে সদর দক্ষিণ মডেল থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠায়। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে বিভিন্ন আলামত সংগ্রহ করেছে।
এ বিষয়ে সদর দক্ষিণ মডেল থানার এসআই মোস্তফা কামাল আজকের পত্রিকাকে বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, রাতের কোনো এক সময়ে তাঁকে হত্যার পর ঘাতকেরা পালিয়ে যায়। নিহতের মাথাসহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। হত্যার কারণ উদ্ঘাটন ও জড়িতদের আইনের আওতায় আনতে তদন্ত চলছে।
