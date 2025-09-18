Ajker Patrika
চাকসু নির্বাচন: ছাত্রদলের প্যানেল ঘোষণা, ভিপি সাজ্জাদ, জিএস শাফায়াত

চবি প্রতিনিধি 
ভিপি সাজ্জাদ, জিএস শাফায়াত এবং এজিএস পদে নির্বাচন করবেন আইয়ুবুর রহমান তৌফিক। ছবি: সংগৃহীত
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (চাকসু) নির্বাচনে ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেল ঘোষণা করা হয়েছে। এতে ভিপি হিসেবে শাখা ছাত্রদলের সাংগঠনিক সম্পাদক সাজ্জাদ হোসেন হৃদয়, জিএস মো. শাফায়াত হোসেন এবং এজিএস পদে নির্বাচন করবেন আইয়ুবুর রহমান তৌফিক। আজ বৃহস্পতিবার (২৮ সেপ্টেম্বর) বেলা দেড়টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বুদ্ধিজীবী চত্বরে কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক নাসির উদ্দীন নাসির এই প্যানেল ঘোষণা করেন।

প্যানেলে অন্যরা হলেন খেলাধুলা ও ক্রীড়াবিষয়ক সম্পাদক পদে আজহারুল ইসলাম বিপশু, সহখেলাধুলা ও ক্রীড়াবিষয়ক সম্পাদক জয় বড়ুয়া, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও প্রকাশনা সম্পাদক মো. মোজাম্মেল হক হৃদয়, সহসাহিত্য, সংস্কৃতি ও প্রকাশনা সম্পাদক শহীদুল কায়সার, দপ্তর সম্পাদক তৌহিদুল ইসলাম ভূঁইয়া, সহদপ্তর সম্পাদক শাহরিয়ার উল্লাহ ফাহাদ, ছাত্রী কল্যাণ সম্পাদক নুজহাত জাহান, সহছাত্রীকল্যাণ সম্পাদক শাফকাত শফিক নির্বাচন করবেন।

এ ছাড়া বিজ্ঞান ও তথ্য-প্রযুক্তি সম্পাদক পদে মো. ওজায়ের হোসেন, গবেষণা ও উন্নয়ন সম্পাদক পদে ফাইরুজ সাদাফ দ্বীপ, সমাজসেবা ও পরিবেশ সম্পাদক ইমাম হাসান, স্বাস্থ্য সম্পাদক পদে মোহাম্মদ আবরার গালিব, মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন সম্পাদক শাহরিয়ার লিমন, ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট ও আন্তর্জাতিক সম্পাদক শ্রুতিরাজ চৌধুরী, যোগাযোগ ও আবাসন সম্পাদক মো. সায়েম উদ্দিন আহমেদ, সহযোগাযোগ ও আবাসন সম্পাদক ইয়াসিন আরাফাত, আইন ও মানবাধিকার সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল সাকিব, পাঠাগার ও ক্যাফেটেরিয়া সম্পাদক পদে মো. জাবেদ নির্বাচনে লড়বেন।

প্যানেলে পাঁচজন সদস্য হলেন, ফয়সাল প্রান্ত বাবর, মিজান মিয়া, নুসরাত জাহান, এস এম তরিকুল ইসলাম রিমন ও তায়েফ হোসেন ইমন।

উল্লেখ্য, আজ বৃহস্পতিবার মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন। প্রাথমিক প্রার্থী তালিকা প্রকাশ হবে ২১ সেপ্টেম্বর এবং প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ সময় ২৩ সেপ্টেম্বর বেলা সাড়ে ৩টা পর্যন্ত। চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হবে ২৫ সেপ্টেম্বর। আর ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১২ অক্টোবর সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত।

