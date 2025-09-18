জাবেদ-রুকমিলা দম্পতির বিরুদ্ধে ইন্টারপোলে ‘রেড নোটিশ’ জারির আবেদন

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
আওয়ামী লীগ নেতা ও সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাবেদ এবং তাঁর স্ত্রী রুকমিলা জামানের বিরুদ্ধে ইন্টারপোলের ‘রেড নোটিশ’ জারির আবেদন করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। বৃহস্পতিবার চট্টগ্রাম মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ (ভারপ্রাপ্ত) মো. আবদুর রহমানের আদালতে দুদক চট্টগ্রাম কার্যালয়ের পক্ষ থেকে এ আবেদন করা হয়। আদালত আবেদনটি ২১ সেপ্টেম্বর শুনানির জন্য রেখেছেন।
এ বিষয়ে দুদকের পাবলিক প্রসিকিউটর অ্যাডভোকেট মোকাররম হোসাইন বলেন, সাইফুজ্জামান চৌধুরীর ও তাঁর স্ত্রীর বিরুদ্ধে আদালতে ইন্টারপোলের রেড নোটিশ জারির আবেদন করা হয়েছে আদালতে। দুদকের পক্ষ থেকে করা এই আবেদনের ওপর ২১ সেপ্টেম্বর শুনানি হবে বলে তারিখ ধার্য করেছেন বিচারক। প্রায় ১২৪ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে সাইফুজ্জামান চৌধুরী এবং তাঁর স্ত্রী ও ইউসিবি ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান রুকমিলা জামানসহ অর্ধশত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে দুদকের মামলায় তদন্ত চলছে।
দুদক পিপি জানান, সাইফুজ্জামান-রুকমিলা দম্পতির নামে যুক্তরাজ্যে ৩৪৩ টি, সংযুক্ত আরব আমিরাতে ২২৮টি এবং যুক্তরাষ্ট্রে ৯ টিসহ অন্যান্য দেশেও থাকা বাড়ি, অ্যাপার্টমেন্ট, জমিসহ অন্যান্য স্থাবর সম্পদ ক্রোক ও ফ্রিজ করার আদেশ দিয়েছেন বাংলাদেশের আদালত। এ ছাড়া গত ৫ মার্চ অপর এক আদেশে সাইফুজ্জামান চৌধুরী ও তাঁর পরিবারের নামে থাকা ৩৯টি ব্যাংক হিসাব ফ্রিজের (অবরুদ্ধ) আদেশ দেন আদালত। এসব ব্যাংক হিসাবে তাঁদের ৫ কোটি ২৬ লাখ ৮৩ হাজার টাকা জমা রয়েছে।
দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালতের আরেকটি আদেশে সাইফুজ্জামানের ১০২ কোটি টাকার শেয়ার ও ৯৫৭ বিঘা জমি জব্দেরও নির্দেশনা রয়েছে। আর ২০২৪ সালের ৭ অক্টোবর সাইফুজ্জামান চৌধুরী ও তাঁর স্ত্রী রুকমিলা জামানের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা দেন আদালত। অবশ্য তার আগেই দুজন দেশ ছেড়েছেন।
