লক্ষ্মীপুরের ৪টি আসন: সর্বত্র ভোটের আমেজ

আব্বাছ হোসেন, লক্ষ্মীপুর
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঘিরে লক্ষ্মীপুরে চারটি আসনে বইছে ভোটের আমেজ। সব কটি আসনে প্রার্থী ঘোষণা দিয়ে গণসংযোগ ও উঠান বৈঠকে ব্যস্ত সময় পার করছে বড় দুই রাজনৈতিক দল বিএনপি ও জামায়াত। বসে নেই অন্য দলের প্রার্থীরাও। সকাল-বিকেল চালাচ্ছেন প্রচারণা।
লক্ষ্মীপুরের চারটি আসনই বিএনপির ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত। ২০০১ ও ২০০৮ সালের নির্বাচনে সব আসনেই জয়লাভ করেছিল দলটি। ২০১৪ সালে বিএনপিসহ বিরোধী দলগুলো নির্বাচন বর্জন করে। একতরফা ওই নির্বাচনে সব আসন আওয়ামী লীগের দখলে চলে যায়। এবার সেটা ফিরে পেতে তৎপর বিএনপি। অন্যদিকে নতুন মুখ নিয়ে মাঠে জামায়াত। তারাও চায় বিএনপির ঘাঁটিতে ভাগ বসাতে।
সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, লক্ষ্মীপুরের চারটি আসনে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছিলেন ৪৫ জন। তাঁদের মধ্যে ৩৫ জন মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
লক্ষ্মীপুর-১ (রামগঞ্জ)
২০১৮ সালে এই আসনে মনোনয়ন পেয়েছিলেন বিএনপির জোটসঙ্গী বাংলাদেশ লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির (এলডিপি) চেয়ারম্যান শাহাদাত হোসেন সেলিম। তিনি এবারও এই আসন থেকে মনোনয়ন পেয়েছেন। আগে থেকে নির্বাচনী মাঠে সক্রিয় সেলিম বলেন, ‘আমি দীর্ঘদিন বিএনপি ও জোটের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে মাঠে আছি। রামগঞ্জের মানুষ আমাকে চেনে, জানে। আমি তাঁদের জন্য কাজ করেছি।’
এনসিপি থেকে মাঠে রয়েছেন মাহাবুব আলম। সাবেক তথ্য উপদেষ্টা মাহফুজ আলম মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করলেও জমা দেননি।
জামায়াতের প্রার্থী উপজেলা আমির নাজমুল হাসান পাটওয়ারী। তিনি বলেন, ‘রামগঞ্জের মানুষ পরিবর্তন চায়, শান্তি ও সুশাসন চায়। আমি তৃণমূলের কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে সে লক্ষ্যে কাজ করছি।’ এ ছাড়া ইসলামী আন্দোলনের জাকির হোসেন পাটওয়ারীও ভোটের মাঠে সক্রিয় রয়েছেন।
লক্ষ্মীপুর-২ (রায়পুর ও সদরের আংশিক)
এই আসনে বিএনপির মনোনয়ন পেয়েছেন আবুল খায়ের ভূঁইয়া। বিএনপির চেয়ারপারসনের এই উপদেষ্টা বলেন, ‘এই আসন বিএনপির ঘাঁটি। তৃণমূলের ঐক্য ও জনগণের সমর্থন থাকলে আমরা অবশ্যই জয়ী হব।’ এখানে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী দলটির জেলা আমির এম রুহুল আমিন ভূঁইয়া। নির্বাচন সামনে রেখে তিনি ও দলের নেতা-কর্মীরা সাংগঠনিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ড বাড়িয়েছেন। রুহুল আমিন ভূঁইয়া বলেন, এই আসনে এবার বিএনপির জন্য বড় ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়িয়েছে জামায়াতে ইসলামী।
লক্ষ্মীপুর-৩ (সদর)
বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি এই আসনে দলীয় প্রার্থী। চারটি আসনের মধ্যে এটিতেই বিএনপির সাংগঠনিক অবস্থান সবচেয়ে শক্তিশালী বলে মনে করা হয়। ছাত্রদলের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এর আগেও দুবার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন।
এ্যানি বলেন, ‘লক্ষ্মীপুর আমার জন্মভূমি, আমার রাজনীতির মাটি। জনগণের ভোটেই আমি দুবার সংসদ সদস্য হয়েছি, এবারও বিশ্বাস করি, মানুষ বিএনপিকে বিজয়ী করবে।’ এখানে জামায়াতের মনোনয়ন পেয়েছেন দলের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের সদস্য ও ঢাকা মহানগর উত্তরের সেক্রেটারি ড. রেজাউল করিম। তিনি বলেন, ‘লক্ষ্মীপুরের জনগণ পরিবর্তন চায়। একটি সৎ, ন্যায়ভিত্তিক ও কল্যাণমুখী সমাজ চায়। সে লক্ষ্য নিয়েই আমরা মাঠে নেমেছি। মানুষ পরিবর্তন চায়। সে আলোকে জামায়াতের প্রার্থীকে বেছে নেবে বলে আশা করি।’
গণঅধিকার পরিষদের লক্ষ্মীপুর জেলা কমিটির সভাপতি নুর মোহাম্মদ ও ইসলামী আন্দোলনের জেলা শাখার সভাপতি মো. ইব্রাহিমও প্রার্থী হিসেবে সক্রিয় রয়েছেন।
লক্ষ্মীপুর-৪ (রামগতি ও কমলনগর)
এই আসনে দলের সহশিল্প ও বাণিজ্যবিষয়ক সম্পাদক এ বি এম আশরাফ উদ্দিন নিজানকে মনোনয়ন দিয়েছে দল। নিজান বলেন, ‘আমি দুবার এই এলাকার জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়েছি। ভালোমন্দ সময়ে মানুষের পাশে ছিলাম, উন্নয়ন করেছি আন্তরিকভাবে।’
আসনটিতে জামায়াতের প্রার্থী এ আর হাফিজ উল্যা। তিনি দলের জেলা সেক্রেটারি। হাফিজ বলেন, ‘রামগতি ও কমলনগরের মানুষ অনেক অবহেলিত। জনগণের দোয়া ও সমর্থন নিয়ে অবহেলার রাজনীতি থেকে মুক্তি দিতে চাই।’
ভোটের মাঠে রয়েছেন ইসলামী আন্দোলনের উপদেষ্টা খালেদ সাইফুল্লাহ, গণঅধিকার পরিষদের ছাত্রবিষয়ক সম্পাদক রেদোয়ান উল্যা খান ও এবি পার্টির প্রার্থী মিয়া আরিফ সুলতান।
