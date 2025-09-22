আশিক হত্যা মামলায় সব আসামি খালাস

চট্টগ্রাম সিটি কলেজ
নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
চট্টগ্রাম নগরীর মেহেদীবাগে ২৮ বছর আগে সরকারি সিটি কলেজ ছাত্র সংসদের সাবেক ক্রীড়া সম্পাদক সিনাউল হক আশিক হত্যা মামলায় পাঁচ আসামির সবাই খালাস পেয়েছেন।
সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) বেলা সাড়ে ৩টার দিকে চট্টগ্রাম বিভাগীয় বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মিজানুর রহমানের আদালত এ রায় দেন।
আদালতের বেঞ্চ সহকারী মো. সাহেদ কবির বলেন, মামলাটিতে ছয়জন সাক্ষ্য দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে চারজন আদালতে বলেন, তাঁরা ঘটনার বিষয়ে কিছুই জানেন না। আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় আদালত পাঁচ আসামিকে খালাস দিয়ে রায় প্রচার করেন।
খালাস পাওয়া আসামিরা হলেন টিংকু দত্ত, সালাউদ্দিন, তসলিম উদ্দিন, শাহনেওয়াজ ও মো. হোসেন। রায় ঘোষণার সময় টিংকু, সালাউদ্দিন ও তসলিম আদালতে উপস্থিত ছিলেন। বাকি দুজন পলাতক।
১৯৯৬ সালের ৬ জুন নগরীর গোলপাহাড় মোড়ে একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগদানের সময় ছাত্রলীগ নেতা ও সরকারি সিটি কলেজ ছাত্র সংসদের সাবেক ক্রীড়া সম্পাদক সিনাউলকে গুলি করে হত্যা করা হয়।
ওই ঘটনায় সিনাউলের বাবা আবুল কাশেম বাদী হয়ে পাঁচলাইশ থানায় মামলা করেন। তদন্ত শেষে পুলিশ সাবেক কাউন্সিলর ও ওমরগণি এমইএস কলেজ ছাত্র সংসদের ভিপি ওয়াসিম উদ্দিন চৌধুরীসহ আটজনের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র দেয়।
পরে ২০১১ সালে আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুপারিশে ওয়াসিম উদ্দিনসহ তিন আসামির নাম মামলা থেকে প্রত্যাহার করা হয়। পরে আদালত পাঁচ আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে বিচার শুরু করেন।
চট্টগ্রাম নগরীর মেহেদীবাগে ২৮ বছর আগে সরকারি সিটি কলেজ ছাত্র সংসদের সাবেক ক্রীড়া সম্পাদক সিনাউল হক আশিক হত্যা মামলায় পাঁচ আসামির সবাই খালাস পেয়েছেন।
সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) বেলা সাড়ে ৩টার দিকে চট্টগ্রাম বিভাগীয় বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মিজানুর রহমানের আদালত এ রায় দেন।
আদালতের বেঞ্চ সহকারী মো. সাহেদ কবির বলেন, মামলাটিতে ছয়জন সাক্ষ্য দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে চারজন আদালতে বলেন, তাঁরা ঘটনার বিষয়ে কিছুই জানেন না। আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় আদালত পাঁচ আসামিকে খালাস দিয়ে রায় প্রচার করেন।
খালাস পাওয়া আসামিরা হলেন টিংকু দত্ত, সালাউদ্দিন, তসলিম উদ্দিন, শাহনেওয়াজ ও মো. হোসেন। রায় ঘোষণার সময় টিংকু, সালাউদ্দিন ও তসলিম আদালতে উপস্থিত ছিলেন। বাকি দুজন পলাতক।
১৯৯৬ সালের ৬ জুন নগরীর গোলপাহাড় মোড়ে একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগদানের সময় ছাত্রলীগ নেতা ও সরকারি সিটি কলেজ ছাত্র সংসদের সাবেক ক্রীড়া সম্পাদক সিনাউলকে গুলি করে হত্যা করা হয়।
ওই ঘটনায় সিনাউলের বাবা আবুল কাশেম বাদী হয়ে পাঁচলাইশ থানায় মামলা করেন। তদন্ত শেষে পুলিশ সাবেক কাউন্সিলর ও ওমরগণি এমইএস কলেজ ছাত্র সংসদের ভিপি ওয়াসিম উদ্দিন চৌধুরীসহ আটজনের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র দেয়।
পরে ২০১১ সালে আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুপারিশে ওয়াসিম উদ্দিনসহ তিন আসামির নাম মামলা থেকে প্রত্যাহার করা হয়। পরে আদালত পাঁচ আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে বিচার শুরু করেন।
বিবৃতিতে স্বাক্ষরকারীরা মনে করেন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ধর্ম শিক্ষকের দাবি মেনে নিয়েও সংগীত শিক্ষক বহাল রাখা ন্যায়সংগত। একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটিকে স্থাপন করা শিশুদের বিকাশের পরিবেশকে সংকীর্ণ করবে।২১ মিনিট আগে
নাটোরে মহাসড়ক অবরোধ করেছেন টেক্সটাইল ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীরা। এক ছাত্রকে অপহরণচেষ্টা ও মারধরের প্রতিবাদে আজ সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) রাত ৮টা থেকে ১০টা পর্যন্ত জেলার নাটোর-রাজশাহী মহাসড়কের রামাইগাছি এলাকায় প্রতিষ্ঠানটির বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা মহাসড়ক অবরোধ ও বিক্ষোভ করেন।১ ঘণ্টা আগে
রংপুর মেডিকেল কলেজ (রমেক) হাসপাতালের গাইনি বিভাগে আয়েশা সিদ্দিকা (২০) নামের এক রোগীর মৃত্যু হয়েছে। রোগীর স্বজনদের অভিযোগ, আজ সোমবার বেলা ১১টা থেকে বারবার ডেকেও ওয়ার্ডে কোনো চিকিৎসককে পাননি তাঁরা। পরে সন্ধ্যা ৭টার দিকে রোগীর মৃত্যু হয়।২ ঘণ্টা আগে
ফায়ার সার্ভিস মহাপরিচালক বলেন, একটা ঘটনার যখন কাজ শুরু হয়, তখন পর্যবেক্ষণ করা হয়। তাঁরা বেশ কয়েকবার পর্যবেক্ষণ করেছেন। যখন দেখেছেন, বিষয়টি ছোট পর্যায়ে আছে, তখন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আগুন নেভানোর কাজ শুরু করবেন। ভেতরে ঢুকে কাজ শুরু করার মুহূর্তেই ছোট একটা বিস্ফোরণ ঘটে। সেটা দেখে পেছনে ফেরত না এসে আবার কা২ ঘণ্টা আগে