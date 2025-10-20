Ajker Patrika
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় শাশুড়িকে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ, পুত্রবধূ আটক

নবীনগর (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) প্রতিনিধি 
প্রতীকী ছবি

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাঞ্ছারামপুরে পারিবারিক কলহের জেরে পারুল বেগম (৬০) নামে এক বৃদ্ধাকে হাতুড়িপেটা করে হত্যার অভিযোগ উঠেছে তাঁর পুত্রবধূ লিলি আক্তারের (৩০) বিরুদ্ধে। গতকাল রোববার (১৯ অক্টোবর) সন্ধ্যায় উপজেলা সদরের আসাদনগর মধ্যপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত পারুল বেগম ওই এলাকার আব্দুল ওয়াহিদের স্ত্রী। ঘটনার পরপরই অভিযুক্ত পুত্রবধূ লিলি আক্তারকে আটক করেছে পুলিশ।

বাঞ্ছারামপুর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাসান জামিল খান জানান, নিহত পারুল বেগম ও আব্দুল ওয়াহিদ মিয়া দম্পতির একমাত্র ছেলে বিল্লাল প্রবাসে থাকেন। বাড়িতে শাশুড়ি, শ্বশুর ও পুত্রবধূ লিলি আক্তার (তিন সন্তানের জননী) একসঙ্গে থাকতেন। শাশুড়ির সঙ্গে পুত্রবধূর পারিবারিক কলহ লেগেই থাকত এবং প্রায় সময়ই তাঁদের মধ্যে বাগ্‌বিতণ্ডা হতো।

ওসি জানান, রোববার আব্দুল ওয়াহিদ মিয়া কুমিল্লায় চিকিৎসার জন্য যান। সন্ধ্যায় শাশুড়ির সঙ্গে লিলির ঝগড়া বাধে। একপর্যায়ে লিলি ঘরে থাকা হাতুড়ি দিয়ে শাশুড়ির মাথায় আঘাত করেন এবং মাথা ও মুখে এলোপাতাড়ি পিটিয়ে তাঁকে রক্তাক্ত করেন। এতে ঘটনাস্থলেই পারুল বেগমের মৃত্যু হয়।

ওসি আরও জানান, হত্যার পর বাড়ির উঠানে মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা ঘটনাটি বুঝতে পারছিলেন না। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তাৎক্ষণিক তদন্ত শুরু করে। ঘরের পারিপার্শ্বিক অবস্থা দেখে লিলিকে সন্দেহ হলে জিজ্ঞাসাবাদের মুখে তিনি হত্যার বিষয়টি স্বীকার করেন। এ ঘটনায় লিলি আক্তারের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে এবং আজ সোমবার সকালে নিহতের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়াআটকনিহতঅভিযোগচট্টগ্রাম বিভাগবাঞ্ছারামপুর
