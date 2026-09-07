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চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামের গোলাম রসুল মার্কেটে আগুন, নিয়ন্ত্রণে ফায়ার সার্ভিসের দুই ইউনিট

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
আপডেট : ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১৭: ১১
চট্টগ্রামের গোলাম রসুল মার্কেটে আগুন, নিয়ন্ত্রণে ফায়ার সার্ভিসের দুই ইউনিট
আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে ফায়ার সার্ভিস । ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রামের বৃহত্তম বাণিজ্যকেন্দ্র রিয়াজউদ্দিন বাজারের গোলাম রসুল মার্কেটে আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে।

আজ সোমবার বিকেল ৩টা ১০ মিনিটের দিকে মার্কেটের চতুর্থ তলায় এই আগুনের সূত্রপাত হয়।

চট্টগ্রাম ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সে উপসহকারী পরিচালক আলমগীর হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

চট্টগ্রাম ফায়ার সার্ভিসের নিয়ন্ত্রণ কক্ষ থেকে জানানো হয়, আগুন নিয়ন্ত্রণে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট কাজ করছে। তবে আগুনের সূত্রপাত ও ক্ষয়ক্ষতির বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে বিস্তারিত জানা যায়নি।

স্থানীয় ব্যবসায়ীদের ধারণা, মার্কেটের ভেতরে বেশ কয়েকজন মানুষ আটকা পড়েছে। অনেকে সিঁড়ি দিয়ে মার্কেটের ছাদে উঠে নিরাপদে অবস্থান নেওয়ার চেষ্টা করছেন।

বিষয়:

চট্টগ্রাম জেলাআগুনচট্টগ্রাম বিভাগমার্কেট
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