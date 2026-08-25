যাত্রীদের সাড়ে চার ঘণ্টা ভুগিয়ে বাস চলাচল স্বাভাবিক

বরিশাল নগরে সাড়ে ৪ ঘণ্টা যাত্রীদের ভুগিয়ে বাস চলাচল আবারও শুরু হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬টায় বরিশাল থেকে অভ্যন্তরীণ ও দূরপাল্লার সব রুটে বাস চলাচল স্বাভাবিক হয়। বাস ও শ্রমিকদের মধ্যে দ্বন্দ্বে দুই দিন ধরে বাস চলাচল ব্যাহত হওয়ায় সাধারণ মানুষ ভোগান্তির সম্মুখীন হন।
এর আগে বাসশ্রমিকদের মারধর এবং মহাসড়কে মাহিন্দ্রা চলাচল বন্ধের দাবিতে মঙ্গলবার বেলা দেড়টা থেকে সড়কে বাস ফেলে অবরোধ করে নথুল্লাবাদ কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনালের শ্রমিকেরা। এতে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কসহ সব রুটে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। ফলে চরম ভোগান্তিতে পড়েন যাত্রীরা।
জানা গেছে, মঙ্গলবার বেলা ১টার দিকে বরিশালের রহমতপুর এলাকায় অভ্যন্তরীণ রুটের একটি বাসের চালক ও তাঁর সহকারীকে মারধরের ঘটনা ঘটে। প্রতিবাদে নথুল্লাবাদ কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল এলাকায় সড়ক অবরোধ করে বাস চলাচল বন্ধ করে দেন শ্রমিকেরা। ফলে ঝালকাঠী, পিরোজপুর, বরগুনা ও পটুয়াখালী থেকে রাজধানীসহ সব দূরপাল্লার বাস চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। দুই পাশে দীর্ঘ যানজটে আটকা পড়ে ভোগান্তির শিকার হন যাত্রীরা।
বরিশাল জেলা বাস মালিক গ্রুপের সভাপতি মোশারেফ হোসেন বলেন, ‘সমঝোতা বৈঠকে দুই পক্ষের অভিযোগ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এখন সবাই মিলেমিশে যাত্রীসেবা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’
বরিশাল মহানগর পুলিশের এয়ারপোর্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাখাওয়াত হোসেন বলেন, ত্রিপক্ষীয় বৈঠকে বাস ও থ্রি-হুইলার মালিক-শ্রমিকদের মধ্যে সমঝোতা হয়েছে। এর ফলে বর্তমানে সব ধরনের যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে।
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