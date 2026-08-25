বিরামপুরে দুই ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে এক চালক নিহত

দিনাজপুরের বিরামপুরে দুই ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে রশিদুল ইসলাম (৩৪) নামের এক চালক নিহত হয়েছেন। আজ মঙ্গলবার দুপুরে দিনাজপুর-গোবিন্দগঞ্জ আঞ্চলিক সড়কের বিরামপুর বিজুল বাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত রশিদুল দিনাজপুর সদরের শেখপুর ইউনিয়নের জয়দেবপুর গ্রামের আইয়ুব আলীর ছেলে।
জানা গেছে, আজ দুপুরে দিনাজপুর থেকে চালবোঝাই একটি ট্রাক ঢাকার দিকে যাচ্ছিল। এ সময় বিপরীত দিক থেকে আসা ঢেউটিনবোঝাই অপর একটি ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। এতে চালবোঝাই ট্রাকের সামনের অংশ দুমড়েমুচড়ে যায়। এ সময় চালক সেখানে আটকা পড়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান।
বিরামপুর থানার তদন্ত কর্মকর্তা শামীম আল মামুন বলেন, নিহত চালকের লাশ থানা হেফাজতে রয়েছে এবং ট্রাক দুটি উদ্ধারের কাজ চলছে।
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