Ajker Patrika
> সারা দেশ
> চট্টগ্রাম

রোডম্যাপ সুষ্ঠু নির্বাচন ভন্ডুল করার নীলনকশা: তাহের

কুমিল্লা প্রতিনিধি  
চৌদ্দগ্রামে জামায়াতের সমাবেশে বক্তব্য দেন কেন্দ্রীয় নায়েব আমির। ছবি: আজকের পত্রিকা
চৌদ্দগ্রামে জামায়াতের সমাবেশে বক্তব্য দেন কেন্দ্রীয় নায়েব আমির। ছবি: আজকের পত্রিকা

ইসির রোডম্যাপ ঘোষণাকে একটি সুষ্ঠু নির্বাচন ভন্ডুল করার ষড়যন্ত্রমূলক নীলনকশা বলে মন্তব্য করেছেন জামায়াতে ইসলামীর নায়েব আমির ও সাবেক সংসদ সদস্য সৈয়দ আবদুল্লাহ মো. তাহের।

আজ শুক্রবার কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম উপজেলার কালিকাপুর ইউনিয়নে নির্বাচনের দায়িত্বশীলদের সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ মন্তব্য করেন।

সৈয়দ আবদুল্লাহ মো. তাহের বলেন, প্রধান উপদেষ্টা তাঁর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে নির্বাচনী রোডম্যাপ ঘোষণা করেছেন, যা একটি সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনকে ভন্ডুল করার ষড়যন্ত্রমূলক নীলনকশা।

তাহের বলেন, চূড়ান্ত সংস্কারের সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর আগেই প্রধান উপদেষ্টা নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেছেন। এখনো সংস্কার দৃশ্যমান হয়নি, বিচারপ্রক্রিয়াও শুরু হয়নি। এর মাঝেই তিনি কোনো শক্তির কাছে মাথা নত করে পরিকল্পিত নির্বাচনের পথে হাঁটছেন বলে দেশবাসী শঙ্কিত।

নায়েবে আমির বলেন, অন্তর্বর্তী সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তারা নিরপেক্ষ থেকে সংস্কার কার্যক্রম সম্পন্ন করবে, বিচারপ্রক্রিয়া দৃশ্যমান করবে, তারপর নির্বাচন দেবে। কিন্তু সে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে।

ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে জামায়াতের কোনো আপত্তি নেই জানিয়ে জামায়াত নেতা বলেন, ‘আমরা ১৫ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রস্তুতি নিচ্ছি।

‘তবে একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য জুলাই চার্টারকে আইনগত ভিত্তি দিতে হবে এবং সেই চার্টারের আলোকে নির্বাচন আয়োজন করতে হবে। তা না হলে ঘোষিত রোডম্যাপ হবে একটি ভন্ডুল প্রক্রিয়ার অংশ।’

তাহের নির্বাচন কমিশনের ঘোষণাকে ‘বড় ধরনের অপরাধ’ উল্লেখ করে বলেন, ট্র্যাডিশনাল পদ্ধতি ও নতুন প্রস্তাবিত পিআর—দুটোর মধ্যে একটি নির্ধারণ না করে রোডম্যাপ ঘোষণা করা হয়েছে। এ জন্য তিনি নির্বাচন কমিশনের প্রতি দেশবাসীর কাছে ক্ষমা চাওয়ার আহ্বান জানান।

উপজেলা জামায়াতের আমির মাহফুজুর রহমানের সভাপতিত্বে আরও বক্তব্য দেন জামায়াতের কেন্দ্রীয় মজলিশে শুরা সদস্য আব্দুস সাত্তার, কুমিল্লা দক্ষিণ জেলা জামায়াতের আমির অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ শাহজাহান, মহানগর জামায়াতের সেক্রেটারি মাহবুবুর রহমান, উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারি বেলাল হোসাইন, পৌর আমির মাওলানা ইব্রাহীম, সহকারী সেক্রেটারি আব্দুর রহিম, কালিকাপুর ইউনিয়ন জামায়াতের আমির আবুল হাসেম ও সেক্রেটারি মুকবুল হোসেন।

বিষয়:

কুমিল্লাজামায়াতচট্টগ্রাম বিভাগকুমিল্লা সদরচৌদ্দগ্রামজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

লতিফ সিদ্দিকী, ঢাবি অধ্যাপক কার্জনসহ ডিবি হেফাজতে ১৫ জন সন্ত্রাসবিরোধী আইনে গ্রেপ্তার

পুলিশের ওপর ৪ দফা হামলা, গাজীপুরের শীর্ষ সন্ত্রাসীকে ছিনিয়ে নিল দুর্বৃত্তরা

শতকোটির এফডিআর, স্থায়ী বরখাস্ত হচ্ছেন বিটিআরসির আমজাদ

ভারতে ইসলাম থাকবে, মানিয়ে নিতে শিখুন: আরএসএস প্রধান

পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়া: ব্যাংকে লুকিয়ে থেকে রাতে ম্যানেজারকে ফোন করল ‘চোর’

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

রবিউল আউয়াল মাসের তাৎপর্য ও মুমিনের করণীয়

রবিউল আউয়াল মাসের তাৎপর্য ও মুমিনের করণীয়

পটুয়াখালীর বাউফল: ফাঁকা মাঠেও বিএনপিতে ৪ ভাগ

পটুয়াখালীর বাউফল: ফাঁকা মাঠেও বিএনপিতে ৪ ভাগ

লতিফ সিদ্দিকী, ঢাবি অধ্যাপক কার্জনসহ ডিবি হেফাজতে ১৫ জন সন্ত্রাসবিরোধী আইনে গ্রেপ্তার

লতিফ সিদ্দিকী, ঢাবি অধ্যাপক কার্জনসহ ডিবি হেফাজতে ১৫ জন সন্ত্রাসবিরোধী আইনে গ্রেপ্তার

পুলিশের ওপর ৪ দফা হামলা, গাজীপুরের শীর্ষ সন্ত্রাসীকে ছিনিয়ে নিল দুর্বৃত্তরা

পুলিশের ওপর ৪ দফা হামলা, গাজীপুরের শীর্ষ সন্ত্রাসীকে ছিনিয়ে নিল দুর্বৃত্তরা

বড় ভাইসহ ডিবি হেফাজতে থাকা সবার সসম্মানে মুক্তি চাই: কাদের সিদ্দিকী

বড় ভাইসহ ডিবি হেফাজতে থাকা সবার সসম্মানে মুক্তি চাই: কাদের সিদ্দিকী

সম্পর্কিত

লালমনিরহাট ও কুড়িগ্রামে ৬ ঘণ্টা বিদ্যুৎ বন্ধ থাকবে শনিবার

লালমনিরহাট ও কুড়িগ্রামে ৬ ঘণ্টা বিদ্যুৎ বন্ধ থাকবে শনিবার

কর্ণফুলী টানেল সরকারের লোকসান প্রজেক্টে পরিণত হয়েছে: চসিক মেয়র

কর্ণফুলী টানেল সরকারের লোকসান প্রজেক্টে পরিণত হয়েছে: চসিক মেয়র

কালীগঞ্জে ট্রাকচাপায় মাদ্রাসাছাত্র নিহত

কালীগঞ্জে ট্রাকচাপায় মাদ্রাসাছাত্র নিহত

মুরগি খাওয়া রোধে পাতা ফাঁদে ধরা পড়ল মেছো বাঘ

মুরগি খাওয়া রোধে পাতা ফাঁদে ধরা পড়ল মেছো বাঘ