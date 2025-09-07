চট্টগ্রামে আদালতের এজলাসে সাপ, আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
চট্টগ্রামের নতুন আদালত ভবনে বিষধর সাপের আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। আজ রোববার আদালত ভবনের দোতলায় সন্ত্রাসবিরোধী ট্রাইব্যুনালের এজলাসকক্ষে একটি সাপ ঢুকে পড়ে। টের পেয়ে আদালতের কর্মচারীরা সাপটিকে পিটিয়ে মেরে ফেলেন। এ ঘটনায় আদালতের আইনজীবী-কর্মচারীদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে।
এর আগে ৪ সেপ্টেম্বর একই ভবনের দোতলায় তৃতীয় মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের স্টেনোগ্রাফারের কক্ষে আনুমানিক চার ফুট লম্বা একটি সাপ পাওয়া যায়। এ নিয়ে সপ্তাহের ব্যবধানে আদালতকক্ষে দুটি সাপ ধরা পড়ার ঘটনা ঘটেছে।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, আজ আদালতের এজলাসকক্ষে সাপটি এক কর্মচারীকে ছোবল মারার চেষ্টা করে। তবে ওই ব্যক্তি অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছেন। সাপটি আনুমানিক তিন ফুট লম্বা।
সন্ত্রাসবিরোধী ট্রাইব্যুনালের বেঞ্চ সহকারী বরাত আলী ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘প্রতিদিনের মতো সকালে এসে আদালতকক্ষের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকতেই হঠাৎ ওপর থেকে একটি সাপ আমার হাতে এসে পড়ে জড়িয়ে ধরে। আমি ভয়ে দ্রুত হাত ঝেড়ে দিলে সাপটি দূরে ছিটকে পড়ে।
‘এ সময় আমার হাতে একটা ছোবলও দিয়েছিল, কিন্তু হাতটি দ্রুত ঝেড়ে ফেলায় সাপটির কামড় হাতে পড়েনি। পরে সাপটি জানালার গ্রিল বেয়ে পালানোর চেষ্টা করে। সাপটি বেশি বড়ও না।’
তিনি বলেন, ‘সাপটি দোতলার কক্ষের ভেতর কীভাবে এল, তা বুঝতে পারছি না। কক্ষের আনাচে-কানাচে আরও সাপ লুকিয়ে আছে কি না, তা-ও জানি না। এর আগে ৪ সেপ্টেম্বর সকালে একই ভবনের দোতলায় তৃতীয় মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের স্টেনোগ্রাফারের কক্ষে আনুমানিক চার ফুট লম্বা একটি সাপ পাওয়া যায়। সাপটি দরজার মুখে একটি কাঠামোর ওপর পেঁচিয়ে ছিল। পরে ভয়ে সাপটিকে তাড়া করে পিটিয়ে মেরে ফেলে সংশ্লিষ্টরা।’
জানা যায়, চট্টগ্রাম পরীর পাহাড়ে ওপর অবস্থিত নতুন এই আদালত ভবনটি। ভবনটির পাশেই লাগোয়া রয়েছে চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন, বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয় ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়।
সরেজমিন দেখা গেছে, চট্টগ্রাম নতুন আদালত ভবনের পেছনের অংশ গাছগাছালি ঘেরা। ভবনটির ভেতর ও চলাচলের জায়গা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা রাখা হলেও ভবনের আশপাশে দীর্ঘদিন ধরে পড়ে থাকা ময়লা-আবর্জনার স্তূপ। এ ছাড়া ভবনের পাশে বছরের পর বছর ধরে মামলার আলামতসহ বিভিন্ন বস্তু খোলা অবস্থায় পড়ে আছে। ধারণা করা হচ্ছে, এসব খোলা বস্তু সাপের আবাস্থল হতে পারে।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক আদালতের এক কর্মচারী জানান, ময়লা-আবর্জনা ও জঙ্গল থেকে যে কোনোভাবে সাপ আদালত ভবন বেয়ে ওপরের তলায় পৌঁছতে পারে। জানামতে, এসব ময়লা-আবর্জনা ও জঙ্গল পরিষ্কারের উদ্যোগ গত কয়েক বছরে দেখা যায়নি।
চট্টগ্রামের নতুন আদালত ভবনে বিষধর সাপের আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। আজ রোববার আদালত ভবনের দোতলায় সন্ত্রাসবিরোধী ট্রাইব্যুনালের এজলাসকক্ষে একটি সাপ ঢুকে পড়ে। টের পেয়ে আদালতের কর্মচারীরা সাপটিকে পিটিয়ে মেরে ফেলেন। এ ঘটনায় আদালতের আইনজীবী-কর্মচারীদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে।
এর আগে ৪ সেপ্টেম্বর একই ভবনের দোতলায় তৃতীয় মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের স্টেনোগ্রাফারের কক্ষে আনুমানিক চার ফুট লম্বা একটি সাপ পাওয়া যায়। এ নিয়ে সপ্তাহের ব্যবধানে আদালতকক্ষে দুটি সাপ ধরা পড়ার ঘটনা ঘটেছে।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, আজ আদালতের এজলাসকক্ষে সাপটি এক কর্মচারীকে ছোবল মারার চেষ্টা করে। তবে ওই ব্যক্তি অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছেন। সাপটি আনুমানিক তিন ফুট লম্বা।
সন্ত্রাসবিরোধী ট্রাইব্যুনালের বেঞ্চ সহকারী বরাত আলী ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘প্রতিদিনের মতো সকালে এসে আদালতকক্ষের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকতেই হঠাৎ ওপর থেকে একটি সাপ আমার হাতে এসে পড়ে জড়িয়ে ধরে। আমি ভয়ে দ্রুত হাত ঝেড়ে দিলে সাপটি দূরে ছিটকে পড়ে।
‘এ সময় আমার হাতে একটা ছোবলও দিয়েছিল, কিন্তু হাতটি দ্রুত ঝেড়ে ফেলায় সাপটির কামড় হাতে পড়েনি। পরে সাপটি জানালার গ্রিল বেয়ে পালানোর চেষ্টা করে। সাপটি বেশি বড়ও না।’
তিনি বলেন, ‘সাপটি দোতলার কক্ষের ভেতর কীভাবে এল, তা বুঝতে পারছি না। কক্ষের আনাচে-কানাচে আরও সাপ লুকিয়ে আছে কি না, তা-ও জানি না। এর আগে ৪ সেপ্টেম্বর সকালে একই ভবনের দোতলায় তৃতীয় মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের স্টেনোগ্রাফারের কক্ষে আনুমানিক চার ফুট লম্বা একটি সাপ পাওয়া যায়। সাপটি দরজার মুখে একটি কাঠামোর ওপর পেঁচিয়ে ছিল। পরে ভয়ে সাপটিকে তাড়া করে পিটিয়ে মেরে ফেলে সংশ্লিষ্টরা।’
জানা যায়, চট্টগ্রাম পরীর পাহাড়ে ওপর অবস্থিত নতুন এই আদালত ভবনটি। ভবনটির পাশেই লাগোয়া রয়েছে চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন, বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয় ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়।
সরেজমিন দেখা গেছে, চট্টগ্রাম নতুন আদালত ভবনের পেছনের অংশ গাছগাছালি ঘেরা। ভবনটির ভেতর ও চলাচলের জায়গা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা রাখা হলেও ভবনের আশপাশে দীর্ঘদিন ধরে পড়ে থাকা ময়লা-আবর্জনার স্তূপ। এ ছাড়া ভবনের পাশে বছরের পর বছর ধরে মামলার আলামতসহ বিভিন্ন বস্তু খোলা অবস্থায় পড়ে আছে। ধারণা করা হচ্ছে, এসব খোলা বস্তু সাপের আবাস্থল হতে পারে।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক আদালতের এক কর্মচারী জানান, ময়লা-আবর্জনা ও জঙ্গল থেকে যে কোনোভাবে সাপ আদালত ভবন বেয়ে ওপরের তলায় পৌঁছতে পারে। জানামতে, এসব ময়লা-আবর্জনা ও জঙ্গল পরিষ্কারের উদ্যোগ গত কয়েক বছরে দেখা যায়নি।
পুলিশের সাবেক অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক (আইজিপি) শামসুদ্দোহা খন্দকারের কাছে বাড়ির চার নারী গৃহকর্মী গতকাল শনিবার তাঁদের বকেয়া বেতন চান। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে নিজের লাইসেন্স করা পিস্তল দিয়ে তাঁদের হত্যার হুমকি দেন। মদ পান করে অসৌজন্যমূলক আচরণ করেন। আতঙ্কে গৃহকর্মীদের একজন জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯-এ ফোন করেন।২২ মিনিট আগে
সিলেটের দক্ষিণ সুরমায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) গাড়ির চাপায় ফরিদ মিয়া (৫৫) নামে এক কৃষক নিহত হয়েছেন। আজ রোববার দুপুরে উপজেলা চত্বরের ভেতরে প্রধান ফটকের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।৩৫ মিনিট আগে
ভোলার বোরহানউদ্দিনে পরকীয়ার অভিযোগ তুলে এক নারীকে গাছে বেঁধে, চুল কেটে ও গলায় জুতার মালা পরিয়ে নির্যাতনের অভিযোগ পাওয়া গেছে বিএনপি নেতাসহ স্থানীয় কয়েকজনের বিরুদ্ধে।১ ঘণ্টা আগে
চট্টগ্রামে এক যুবকের ছুরিকাঘাতে আকিব হোসেন (৩২) নামের এক প্রবাসী নিহত হয়েছেন। গতকাল শনিবার রাতে নগরীর চান্দগাঁও থানার পাঠানিয়াগোদা এলাকার বাসায় এ হত্যার ঘটনা ঘটে। পুলিশ নিহত প্রবাসীর স্ত্রী ও সেই যুবককে হেফাজতে নিয়েছে।১ ঘণ্টা আগে