Ajker Patrika
> সারা দেশ
> চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামে আদালতের এজলাসে সাপ, আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
চট্টগ্রামে আদালতের এজলাসে সাপ
চট্টগ্রামে আদালতের এজলাসে সাপ

চট্টগ্রামের নতুন আদালত ভবনে বিষধর সাপের আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। আজ রোববার আদালত ভবনের দোতলায় সন্ত্রাসবিরোধী ট্রাইব্যুনালের এজলাসকক্ষে একটি সাপ ঢুকে পড়ে। টের পেয়ে আদালতের কর্মচারীরা সাপটিকে পিটিয়ে মেরে ফেলেন। এ ঘটনায় আদালতের আইনজীবী-কর্মচারীদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে।

এর আগে ৪ সেপ্টেম্বর একই ভবনের দোতলায় তৃতীয় মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের স্টেনোগ্রাফারের কক্ষে আনুমানিক চার ফুট লম্বা একটি সাপ পাওয়া যায়। এ নিয়ে সপ্তাহের ব্যবধানে আদালতকক্ষে দুটি সাপ ধরা পড়ার ঘটনা ঘটেছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, আজ আদালতের এজলাসকক্ষে সাপটি এক কর্মচারীকে ছোবল মারার চেষ্টা করে। তবে ওই ব্যক্তি অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছেন। সাপটি আনুমানিক তিন ফুট লম্বা।

সন্ত্রাসবিরোধী ট্রাইব্যুনালের বেঞ্চ সহকারী বরাত আলী ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘প্রতিদিনের মতো সকালে এসে আদালতকক্ষের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকতেই হঠাৎ ওপর থেকে একটি সাপ আমার হাতে এসে পড়ে জড়িয়ে ধরে। আমি ভয়ে দ্রুত হাত ঝেড়ে দিলে সাপটি দূরে ছিটকে পড়ে।

‘এ সময় আমার হাতে একটা ছোবলও দিয়েছিল, কিন্তু হাতটি দ্রুত ঝেড়ে ফেলায় সাপটির কামড় হাতে পড়েনি। পরে সাপটি জানালার গ্রিল বেয়ে পালানোর চেষ্টা করে। সাপটি বেশি বড়ও না।’

তিনি বলেন, ‘সাপটি দোতলার কক্ষের ভেতর কীভাবে এল, তা বুঝতে পারছি না। কক্ষের আনাচে-কানাচে আরও সাপ লুকিয়ে আছে কি না, তা-ও জানি না। এর আগে ৪ সেপ্টেম্বর সকালে একই ভবনের দোতলায় তৃতীয় মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের স্টেনোগ্রাফারের কক্ষে আনুমানিক চার ফুট লম্বা একটি সাপ পাওয়া যায়। সাপটি দরজার মুখে একটি কাঠামোর ওপর পেঁচিয়ে ছিল। পরে ভয়ে সাপটিকে তাড়া করে পিটিয়ে মেরে ফেলে সংশ্লিষ্টরা।’

জানা যায়, চট্টগ্রাম পরীর পাহাড়ে ওপর অবস্থিত নতুন এই আদালত ভবনটি। ভবনটির পাশেই লাগোয়া রয়েছে চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন, বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয় ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়।

সরেজমিন দেখা গেছে, চট্টগ্রাম নতুন আদালত ভবনের পেছনের অংশ গাছগাছালি ঘেরা। ভবনটির ভেতর ও চলাচলের জায়গা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা রাখা হলেও ভবনের আশপাশে দীর্ঘদিন ধরে পড়ে থাকা ময়লা-আবর্জনার স্তূপ। এ ছাড়া ভবনের পাশে বছরের পর বছর ধরে মামলার আলামতসহ বিভিন্ন বস্তু খোলা অবস্থায় পড়ে আছে। ধারণা করা হচ্ছে, এসব খোলা বস্তু সাপের আবাস্থল হতে পারে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক আদালতের এক কর্মচারী জানান, ময়লা-আবর্জনা ও জঙ্গল থেকে যে কোনোভাবে সাপ আদালত ভবন বেয়ে ওপরের তলায় পৌঁছতে পারে। জানামতে, এসব ময়লা-আবর্জনা ও জঙ্গল পরিষ্কারের উদ্যোগ গত কয়েক বছরে দেখা যায়নি।

বিষয়:

সাপচট্টগ্রাম বিভাগআদালতজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

নির্বাচন নিয়ে কোনো অনিশ্চয়তা আছে বলে মনে করে না কমিশন: ইসি আনোয়ারুল

নির্বাচন নিয়ে কোনো অনিশ্চয়তা নেই: ইসি আনোয়ারুল

প্লাস্টিকের পাত্র, বোতল ও স্প্যাচুলা কত দিন ব্যবহার করা নিরাপদ

প্লাস্টিকের পাত্র, বোতল ও স্প্যাচুলা কত দিন ব্যবহার করা নিরাপদ

বগুড়ার শেরপুর থানা থেকে পালিয়ে যাওয়া আসামি পুনরায় গ্রেপ্তার

বগুড়ার শেরপুর থানা থেকে পালিয়ে যাওয়া আসামি পুনরায় গ্রেপ্তার

প্রিজন ভ্যান থামিয়ে ছাগল-কাণ্ডের মতিউরকে অনৈতিক সুবিধা, ১১ পুলিশ সদস্য বরখাস্ত

প্রিজন ভ্যান থামিয়ে ছাগল-কাণ্ডের মতিউরকে অনৈতিক সুবিধা, ১১ পুলিশ সদস্য বরখাস্ত

নুরাল পাগলার দাফনকে কেন্দ্র করে যেভাবে সহিংসতা ঘটল

নুরাল পাগলার দাফনকে কেন্দ্র করে যেভাবে সহিংসতা ঘটল

সম্পর্কিত

বেতন চাইলে গৃহকর্মীদের পিস্তল দেখান সাবেক অতিরিক্ত আইজিপি শামসুদ্দোহা, ৯৯৯ কল পেয়ে গ্রেপ্তার

বেতন চাইলে গৃহকর্মীদের পিস্তল দেখান সাবেক অতিরিক্ত আইজিপি শামসুদ্দোহা, ৯৯৯ কল পেয়ে গ্রেপ্তার

সিলেটে ইউএনওর গাড়িচাপায় প্রাণ গেল কৃষকের

সিলেটে ইউএনওর গাড়িচাপায় প্রাণ গেল কৃষকের

ভোলায় নারীকে গাছে বেঁধে নির্যাতন, বিএনপি নেতাসহ আটক ৪

ভোলায় নারীকে গাছে বেঁধে নির্যাতন, বিএনপি নেতাসহ আটক ৪

চট্টগ্রামে আদালতের এজলাসে সাপ, আতঙ্ক

চট্টগ্রামে আদালতের এজলাসে সাপ, আতঙ্ক