উখিয়ায় বনের জমিতে গড়ে তোলা ২৫০টি দোকান উচ্ছেদ

কক্সবাজার প্রতিনিধি
উচ্ছেদ অভিযান। ছবি: সংগৃহীত
কক্সবাজারের উখিয়ায় রোহিঙ্গা আশ্রয়শিবিরের পাশে সংরক্ষিত বনের জায়গা দখল করে গড়ে তোলা ২৫০টি দোকান ও স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত উপজেলার পালংখালী ইউনিয়নের মরা আমগাছতলা এলাকায় উপজেলা প্রশাসন ও বন বিভাগ এই উচ্ছেদ অভিযান চালায়। বন বিভাগের উখিয়া রেঞ্জের রেঞ্জ কর্মকর্তা মো. আবদুল মান্নান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

মো. আবদুল মান্নান জানান, ২০১৭ সালে রোহিঙ্গা ঢলের পর স্থানীয় কতিপয় প্রভাবশালী রোহিঙ্গা ক্যাম্পসংলগ্ন এলাকায় সংরক্ষিত বনভূমি দখল করে দোকানপাট ও বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণ করে ব্যবসা পরিচালনা করে আসছেন। বেশ কয়েকবার তাদের স্থাপনা সরানোর জন্য বলা হলেও কেউ তা শোনেনি।

উখিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ কামরুল হোসেন চৌধুরীর নেতৃত্বে আজ অভিযান চালিয়ে দখল উচ্ছেদ করে প্রায় ৫ একর সরকারি জমি উদ্ধার করা হয়।

রেঞ্জ কর্মকর্তা মো. আব্দুল মান্নান বলেন, উখিয়ায় বনের জমিতে অবৈধভাবে গড়ে তোলা ২৫০টি দোকান উচ্ছেদ করা হয়েছে। দখলকারী চক্রের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।

