Ajker Patrika
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চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামে চুরি-ছিনতাই হওয়া মোবাইল ফোন উদ্ধার করে মালিকদের ফিরিয়ে দিল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
আপডেট : ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ২২: ২১
চট্টগ্রামে চুরি-ছিনতাই হওয়া মোবাইল ফোন উদ্ধার করে মালিকদের ফিরিয়ে দিল পুলিশ
আকবরশাহ থানায় মুঠোফোন হস্তান্তর। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রাম নগরের আকবরশাহ এলাকায় সাম্প্রতিক সময়ে চুরি ও ছিনতাই হওয়া ১০টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করে মালিকদের কাছে হস্তান্তর করেছে পুলিশ।

আজ মঙ্গলবার আকবরশাহ থানায় এসব মোবাইল ফোন হস্তান্তর করা হয়। হারানো মোবাইল ফোনগুলো জিডির সূত্র ধরে উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. কামরুজ্জামান।

ওসি বলেন, জিডির সূত্র ধরে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনায় আকবরশাহ থানায় কর্মরত এএসআই মিঠুন চন্দ্র ঘোষ ১০টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করেন।

হারানো মোবাইল ফোন ফিরে পেয়ে মালিকেরা পুলিশের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও সন্তোষ প্রকাশ করেন বলেও জানান ওসি।

বিষয়:

চুরিপুলিশচট্টগ্রাম বিভাগ
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